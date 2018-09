RYKER DET? Her har Donald Trump akkurat presentert sin neste høyesterettsdommerkandidat Brett Kavanaugh. Siden har det vært flere skandaler rundt dommeren. Republikanerne mener demokratene saboterer prosessen. Foto: Leah Millis / X90205

Gransker flere grove overgrepspåstander mot Kavanaugh

UTENRIKS 2018-09-24T05:03:38Z

NEW YORK (VG) Den republikanske lederen av Senatets justiskomité, senator Chuck Grassley, har bedt om at nye, sjokkerende påstander om Donald Trumps høyesterettsdommerkandidat Brett Kavanaugh må granskes.

Publisert: 24.09.18 07:03 Oppdatert: 24.09.18 07:14

Kort tid etter at professor Christine Blasey Ford søndag sa endelig ja til å stille i en åpen høring førstkommende torsdag om sine alvorlige anklager mot Kavanaugh , kom det to nye saker som ryster Washington:

# Nå 53 år gamle Deborah Ramirez sier til The New Yorker at Kavanaugh under en skolefest i 1983/84 presset underlivet sitt opp i ansiktet hennes og tvang henne til å berøre ham.

# Samtidig slapp advokat Michael Avenatti nyheten om at han representerer en tredje kvinne som sitter på det han mener er troverdig informasjon om Kavanaugh og en kompis av ham.

Da Senatets justiskomité tok kontakt med Avenatti for å be ham komme med ytterligere informasjon slik at de kunne se på saken, kom advokaten, som er mest kjent for å representere Stormy Daniels, med et oppsiktsvekkende og detaljrikt svar:

I en e-post til Senatets justiskomité skriver at han at har informasjon om grove, seksuelle overgrep som fra flere menn mot forsvarsløse, berusede kvinner.

Avenatti påstår at overgrepene skal ha skjedd under flere fester i Washington-området på 80-tallet.

I e-posten til justiskomiteen navngir Avenatti både Brett Kavanaugh og kompisen. Denne kameraten er den samme som ifølge Christine Blasey Ford var til stede under voldtektsforsøket mot henne.

Avenatti hevder at det er en rekke vitner til episodene.

– Hvert av disse vitnene må bli kalt inn for å forklare seg offentlig, skriver Avenatti i brevet til Senatets justiskomité.

Avenatti, som benytter enhver anledning til å refse Trump og som selv ikke utelukker å stille presidentkandidat i 2020, krever at nominasjonen av Kavanaugh trekkes.

Chuck Grassley skriver i en uttalelse at han mener demokratene bevisst saboterer nominasjonen, og at de er mer interessert i en politisk seier enn å forfølge påstandene.

Men Grassley skriver at de «selvsagt likevel skal evaluere» de nye påstandene fra både Ramirez og Avenatti.

Brett Kavanaugh har kategorisk avvist anklagene .

Han kalte søndag intervjuet med Ramirez for «en svertekampanje» . Det samme gjør en rekke republikanere.

VGs USA-KORRESPONDENT Robert Simsø Ta kontakt og følg meg på: Epost: roberts@vg.no Twitter: RobSimso

Noen mener til og med at demokratene utnytter kvinnene slik at Trump ikke skal få den høyesterettsdommeren han vil.

– Jeg vil gjerne høre fra Dr. Ford. Jeg synes synd på henne. Jeg tror hun blir brukt her, sier den republikanske senatoren Lindsay Graham til Fox News .

Brett Kavanaugh påpeker at disse historiene kommer helt på tampen av en lang nominasjonsprosess.

Han sier at han ser frem til å vitne om det han kaller sannheten – og få sjansen til å forsvare sitt gode navn og rykte.

Demokratenes fremste representant i justiskomiteen, senator Dianne Feinstein, ber derimot at torsdagens høring må avlyses etter den nye historien fra Ramirez.

– FBI må etterforske ALLE anklager, skriver Feinstein på Twitter.

Michael Avenatti har ikke svart på VGs henvendelser i saken.