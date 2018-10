SPIONSJEF: Tidligere generalmajor i KGB og FSB, Aleksandr Mikhailov, mener etterretningen i NATO-land, og særlig Norge, holder et pinlig lavt nivå. Foto: Arthur Bondar, VG

Tidligere FSB- topp håner norsk e-tjeneste

MOSKVA (VG) Norske etterretningsagenter gjør skam på yrket, sier tidligere FSB-generalmajor Aleksandr Mikhailov i et intervju med VG.

Russisk etterretning har stått øverst på nyhetsagendaen de siste ukene, etter at russiske Mikhail Botsjkarev ble arrestert, mistenkt for å ha bedrevet spionasje i Stortinget .

I Russland er myndighetene i harnisk over det de mener er falske anklager. I et eksklusivt intervju med VG raser den høyt dekorerte tidligere generalmajoren i FSB , Aleksandr Mikhailov, mot det han opplever som en heksejakt fra Vesten på russere.

– Arrestasjonen er et resultat av en absurd opphenging i spionasje som pågår i verden nå, med velsignelse fra etterretningstjenestene i USA og NATO. Ofrene er russere som hverken direkte eller indirekte kan være agenter for våre hemmelige tjenester. Vi står overfor en tilbakevending til inkvisisjonen i Europa. Det er en skam!, sier den rutinerte kontraetterretningsmannen til VG.

Latterliggjør norsk el-sikkerhet

Med nesten førti års karriere bak seg i russisk kontraetterretning, er det få som innehar Mikhailovs innsikt i spionasje og hemmelige tjenester. Spionasjeanklagene mot russiske Botsjkarev, som jobber som seniorrådgiver i departementet for informasjonsteknologi i den russiske Dumaen, mener Mikhailov at bikker over til det latterlige.

FAKTA: Den spionsiktede Botsjkarev 26. september ble russeren Mikhail Botsjkarev (51) arrestert og siktet for ulovlig etterretning i Oslo. Norsk etterretning mistenker blant annet at russeren har innsamlet opplysninger fra nettverk eller trådløse signaler i stortingsbygningen. Botsjkarev selv nekter for å ha gjort dette.

– Se for deg selve anklagen – «samlet data fra nettverk og trådløse signaler»! Hadde han ikke rett til å bruke WiFi? Er det virkelig sånn at det finnes statshemmeligheter i det åpne nettverket i Norge? I så fall er problemet ikke Botsjkarev, men dem som ikke krypterer meldinger ... og hva kan man da forvente å finne i søppelkassen, spør jeg meg, sier Mikhailov til VG.

Selv ni år etter pensjonsalder er han fortsatt rådgiver for både russiske myndigheter, politikere og selskaper.

Norsk e-tjeneste «en skam»

Etter arrestasjonen av Botsjkarev, var den spionsiktede nordmannen Frode Bergs advokater raskt på banen og uttalte at Botsjkarev kan være aktuell for å bytte Berg over til norsk jord.

Mikhailov mener at norske myndigheter bevisst har pågrepet Botsjkarev med dette mål for øye. Eks-FSB-toppen er utpreget lite imponert over nivået på norsk etterretning.

– Når det gjelder profesjonalitet, legger jeg merke til at vi blir kjent med nordmennenes arbeid gjennom feil de gjør. Så da kan du dømme selv. Når Frode Berg sitter i fengsel, er jo det et bevis på hvordan norsk etterretning jobber, sier Mikhailov, og fargelegger beskrivelsen av sin norske motpart ytterligere.

– Jeg skammer meg på mine kollegers vegne … de, som er etterkommere av stolte vikinger.

– Ingen sammenheng

PST sier at arrestasjonen av Botsjkarev ikke har noe med Frode Berg å gjøre.

– Denne saken er helt uavhengig av Frode Berg-saken. PST mottok opplysninger fra Stortinget, som førte til at Botsjkarev ble pågrepet og siktet fredag 21. september. Opplysningene vi mottok var av en slik karakter at vi anså det som nødvendig å agere, sier Annett Aamodt, kommunikasjonsrådgiver i PST.

Hun avviser at Botsjkarev ble arrestert på grunn av en opphenging i spionasje.

– Det vi er opptatt av nå, er å jobbe så raskt som mulig for å ta nødvendige skritt for å avkrefte eller bekrefte mistankegrunnlaget i saken, sier Aamodt.

Kald krigs-retorikk

– Angrep er et beste forsvar. Det er ganske drøyt å gå ut og anklage Vesten for spionparanoia, når Russland nettopp har blitt tatt i to heftige spionsaker. Dette er kald krigs-retorikk, sier Iver Neumann, direktør for Velferdsforskningsinstituttet NOVA.

Neumann har forsket på Russland og internasjonal politikk i mange år.

De to spionsakene han referer til er drapsforsøket på den russiske dobbeltagenten Sergej Skripal og datteren hans i mars, og forsøket på å hacke Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen i Nederland.

Ifølge Neumann er det nettopp Russland som driver en utstrakt etterretningsvirksomhet.

– Når staten ledes av en tidligere etterretningssjef, er det ikke rart at det viktigste utenrikspolitiske verktøyet hans er spionasje. Hvis alt man har er en hammer, ser hele verden ut som en spiker, sier han.