Ny bok-bombe ryster Det hvite hus: «Trump har kunnskap som et barn»

UTENRIKS 2018-09-04T19:53:24Z

Dette skal USAs forsvarsminister Jim Mattis ha sagt etter at Trump spurte om tilstedeværelsen på Korea-halvøya, ifølge en ny bok fra journalisten Bob Woodward.

Woodward viser også i boken til uttalelser som Trumps stabssjef John Kelly skal ha kommet med. Trump har gått av hengslene og er en idiot, sa Kelly under et møte, ifølge boken. Kelly skal ha stilt spørsmål ved Trumps mentale tilstand.

– Det er meningsløst å forsøke å overbevise ham om noe som helst. Han har sporet fullstendig av. Vi er i galskapens by, skal Kelly ha sagt.

Woodward skriver også at presidentens medhjelpere måtte fjerne sensitive dokumenter fra Trumps skrivebord, og at de syntes han ofte var uvitende om grunnleggende utenrikspolitikk.

Dette er noen av detaljene rundt Trumps første 18 måneder i Det hvite hus som fremstilles i Woodwards bok «Fear: Trump in the White House», skriver The Washington Post , som har fått tilgang på boken.

Trumps tidligere advokat i Russland-granskingen, John Dowd, skal også ha tvilt på om Trump vil være i stand til å unngå å begå mened dersom presidenten skulle bli avhørt av spesialetterforsker Robert Mueller.

Det hvite hus har så langt ikke svart på forespørsler om å kommentere saken, melder AP.

Rystende

Stabssjef Kelly benektet allerede i vår NBC News' opplysninger fra kilder i Det hvite hus om at Kelly hadde kalt Trump for en idiot ved flere anledninger.

Woodwards bok blir utgitt 11. september. Forlaget Simon & Schuster lover at boken «avslører tidligere ukjente detaljer om det rystende livet på innsiden i Det hvite hus under Donald Trump og hvordan presidenten tar avgjørelser om viktig utenriks- og innenrikspolitikk».

Bob Woodward ledet sammen med Carl Bernstein laget av Washington Post-journalister som i 1972 undersøkte forholdene som senere fikk navnet Watergate-skandalen og tvang president Richard Nixon til å gå av i 1974.

– Kunnskapsnivå som et barn

Woodward viser i boken til et møte der Trump skal ha spurt sitt eget nasjonale sikkerhetsråd 19. januar i år om hvorfor USA opprettholder en dyrebar tilstedeværelse på Korea-halvøya.

– Vi gjør dette for å hindre tredje verdenskrig, måtte forsvarsminister Jim Mattis forklare, ifølge boka.

Etter møtet sa Mattis ifølge Woodward til kolleger at Trump hadde kunnskapsnivå som tilsvarer en tiåring eller elleveåring.

– Ville drepe Assad

I april i fjor, etter at Syrias president Bashar al-Assads styrker angrep sivile med kjemiske våpen, krevde Trump angivelig at Mattis måtte likvidere Assad.

– La oss for pokker drepe ham! La oss gå inn der. La oss for pokker drepe alle sammen, skal Trump ha sagt til Mattis.

Woodward, som ikke navngir sine kilder, men som ser ut til å ha hatt omfattende tilgang til mange på innsiden i Det hvite hus, beskriver forakt blant Trumps stab, og høy spenning mellom ansatte.

Dyrehage

Trumps datter Ivanka og daværende sjefstrateg Stephen Bannon var i tottene på hverandre i Det hvite hus, ifølge Woodward. Bannon var angivelig oppgitt over at hun «handlet som om hun var sjef» og skal ha ropt til henne at hun bare er en ansatt, som alle andre.

– Jeg er ikke noen ansatt i staben. Jeg kommer aldri til å være det. Jeg er førstedatteren, svarte hun, ifølge boken.

Ved et annet tilfelle er tidligere stabssjef Reince Priebus sitert på å ha beskrevet Trump-ansatte som «naturlige rovdyr», og ikke som rivaler.

– Når man plasserer en slange og en rotte og en falk og en kanin og en hai og en sel i en dyrehage uten vegger, blir det raskt fælt og blodig, skal Priebus ha sagt.