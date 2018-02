NY RUNDE: Den tidligere britiske statsministeren John Major har bedt om en ny avstemning i parlamentet om Brexit. Foto: AFP

Eks-statsminister: Parlamentet bør stemme over ny brexit-avstemning

Publisert: 28.02.18 19:55

UTENRIKS 2018-02-28T18:55:47Z

Den tidligere britiske statsministeren John Major taler etterfølger og partifelle Theresa May midt i mot. Han mener parlamentet bør holde en ny avstemning om brexit.

Det melder The Guardian .

Den tidligere statsministeren John Major, mener parlamentsmedlemmene gis muligheten til å godta eller avvise den endelige brexit-avtalen etter egen overbevisning - og ikke etter hva partipisken krever.

Major argumenterer for at parlamentsmedlemmer må stemme med sin «egen samvittighet» på om avtalen som er i ferd med å forhandles frem med EU om vilkårene for Storbritannias utmeldelse vil gjøre Storbritannia bedre eller verre.

I en tale i London sa han at de også kunne vurdere om det bør holdes en helt ny folkeavstemning.

Ikke til landets beste

Det konservative parlamentsmedlemmet og brexit-tilhengeren Jacob Rees-Mogg sa at Major har tatt feil om Europa tidligere og at han gjør det igjen.

– Vi hadde en demokratisk avstemning og beslutningen er tatt. Det han prøver å gjøre er å forkludre det, fortalte han til BBC News .

Da han snakket med BBCs politiske redaktør, Laura Kuenssberg, insisterte Major på at han ikke angrep Theresa May og at han oppriktig ønsket henne lykke til med å forhandle frem den best mulige avtalen for Storbritannia.

Men han fortalte at noen av rådene hun fikk fra sitt eget parti ikke var til landets beste.

Rett til å revurdere sin beslutning

I en tale til Creative Industries Federation sa Major, som tok over som statsminister etter Margaret Thatcher i 1990, at brexit var det mest splittede politiske spørsmålet i hans levetid.

Den tidligere Tory-toppen sa at løftene fra Leave-aksjonister under folkeavstemningen ennå ikke var innfridd og mest sannsynlig ikke kom til å bli det heller.

– Mange velgere vet at de ble villedet. Mange flere begynner å innse det, så velgerne har all rett til å revurdere sin beslutning.

Major hevdet at selv om det britiske folket vil komme helskinnet gjennom en britisk uttreden fra EU, vil brexit totalt sett sannsynligvis gjøre landet svakere og mindre velstående.