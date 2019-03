SAMHOLD: Lokalpolitiker Deon Swiggs klemmer islandske Dagný Emma Magnúsdóttir. I 2011 ble Christchurch rammet av et jordskjelv der 185 døde og store deler av sentrum ble ødelagt. Nå er byen nok en gang i sorg etter at 50 mennesker ble skutt og drept sist fredag. Foto: Terje Bringedal

Byen som ble rammet to ganger: – Nå er folk også redde for å bli skutt

CHRISTCHURCH (VG) Etter det grufulle dødsskjelvet for åtte år siden var Christchurch på god vei til å gjenreise seg. Så rammet en ny tragedie byen.

– Folk føler seg ikke tilknyttet til byen lenger, begynner Deon Swiggs.

Han er bystyremedlem i Christchurch som nå har mistet 50 av sine innbyggere i terrorangrepet for noen dager siden.

Da VG møter ham ved blomsterhavet i den botaniske hagen har en kollega av ham akkurat opplyst at 30 personer fortsatt ligger skadet på sykehuset som ligger 300 meter lenger bort i gaten.

185 døde i jordskjelv

Den unge politikeren blir omfavnet av en kvinne som gråter. De holder lenge rundt hverandre foran parkens mursteinsgjerde, som stadig blir dekket av flere blomster og flere hilsener til de døde – og byen Swiggs elsker.

– De er fra Island, og kom hit for å gjøre Christchurch til sitt hjem for mange år siden. De driver fortsatt med gjenoppbygging av huset sitt etter jordskjelvet. Nå sa de at de vil flytte hjem igjen, sier Swiggs.

Christchurch tirsdag 22. februar 2011: 185 mennesker mister livet da et kraftig jordskjelv rammer byen. Syvetasjersbygget som huser TV-kanalen CTV raser sammen, og 110 mennesker dør under betongmassene.

Åtte år senere er minneparken der bygget sto akkurat ferdig. På den andre siden av veien, bak et enkelt gjerde, står en kunstinstallasjon med 185 hvite stoler, som også skal hedre de døde.

Helt foran et bilsete for Taneysha (fem uker) og litt lenger bak en barnestol for Jayden (8 måneder). Nå er det Mucad Ibrahim (3), og 49 andre som brått har blitt revet vekk.

Se oversikt: Dette er de døde i terrorangrepet i Christchurch

I RUINER: Bygget der TV-kanalen CTV holdt til raset sammen under jordskjelvet. Slik så det ut etterpå. Foto: Marty Melville / AFP

– Vi er allerede hel numme, starter Shirley King.

Sammen med mannen Russel går hun og ser på kjærlighetserklæringene til de som ble drept forrige fredag. Tusenvis av mennesker har malt parkveggen i de samme fargene som Domkirkeplassen i Oslo fikk i slutten av juli 2011. På alle verdens språk bes det om at kjærlighet må være svaret.

– Vi har vært traumatiserte før, men dette er et stort sjokk, sier Russell

– Jordskjelv er noe moder jord skapte. Man kan ikke gjøre noe med det. Dette har blitt skapt av noen, og det gjør det verre enn et jordskjelv.

De forteller om følelsene som med ett er tilbake.

– Du kan ikke gjøre noe med det, sier Shirley, før det knyter seg, og hun må stoppe opp.

Byen ble jevnet med jorden

Nesten 11.000 mennesker skal ha valgt å flytte fra Christchurch etter jordskjelvet.

– Vi mistet 8000 hus i den såkalte røde sonen utenfor sentrum. 1200 bygninger i sentrum måtte jevnes med jorden, forteller Deon Swiggs engasjert.

Etter naturkatastrofen opprettet han organisasjonen Rebuild Christchurch, og har siden den gang levd og åndet for å bygge opp byen igjen. Et stort område i sentrum ble stengt av i flere år. Bare det å bygge opp rådhuset tok åtte år.

Og sakte, men sikkert hadde turistindustrien i byen begynt å se lyset i tunnelen igjen. Over natten mistet byen 100.000 turistdøgn – som det tok seks år å lokke tilbake igjen.

– Vi har hatt 20.000 skjelv de siste åtte årene. Alt har endret seg rundt oss. Hver eneste bygning er ny. Den tilknytningen folk har til byen sin har vært borte. Vi har vært i en prosess der vi prøver å gjenoppbygge det forholdet mellom byen og innbyggerne. Så skjer dette.

18.000 billetter var solgt til cricketlandskampen mot Bangladesh. Den ble avlyst. Kort tid etterpå skjedde det samme med konserten til Bryan Adams, og metallveteranene Slayer.

Swiggs er redd for hva den psykososiale effekten kan ha på befolkningen. For folk er på alerten.

Siden fredag har det vært politihelikoptre oppe i luften både dag og natt. Helikopterrotoren har slått jevnt over de 350.000 innbyggerne. Ifølge politisjef Mike Bush har de ønsket å forsikre befolkningen om at sikkerheten er ivaretatt. Psykolog Ian de Terte ved Massey University sier til lokale medier på tirsdag at tiltaket dessverre kan slå begge veier:

– Det er nok en del som blir veldig satt ut da det kan bringe tilbake vonde minner fra jordskjelvet. Men politiet vil bare skape trygghet.

– Følelsene kommer tilbake

Svenske Emma Örtenholm (21) fra Värmdö utenfor Stockholm er enig. Hun satt i en buss rett ved Noor-moskeen da hun skjønte at noe alvorlig var på gang på fredag:

– Trafikklysene blinket gult og det var plutselig politi over alt. Jeg tok opp telefonen og googlet. Da så jeg dette, sier hun til VG, og tar frem mobiltelefonen.

Skjermbildet viser forsiden til av byens nettaviserforsider: Tre personer er skutt i en moské. Klokken viser 14.30. Da har det gått 50 minutter siden gjerningsmannen gikk til angrep med en halvautomatisk rifle.

– Og da jeg så hvor moskeen var ble jeg helt skjelven. Jeg visste ikke om jeg var i fare, og det var ikke noe informasjon om han var pågrepet, sier Emma, tydelig preget av hva som har rammet hennes nye hjemby.

Til daglig jobber hun i en kafé i den botaniske hagen i Hagley Park, rett ved moskeen.

– 300 mennesker var låst inne der inntil politiet sa det var sikkert å komme ut igjen. De fryktet at drapsmannen kunne ha rømt gjennom parken

-Det er et totalt sjokk at det har skjedd her, sier 21-åringen, som var i Stockholm da Drotninggatan ble rammet av terror 7. april 2017.

– Jeg fikk den samme følelsen av usikkerhet med det samme.

Shirley Russel er enig:

– De følelsene kommer tilbake. Du kan ikke gjøre noe med det, sier hun til VG.

Mannen er i likhet med henne oppvokst i Christchurch, og de har bodd her hele livet. Selv etter dødsskjelvet.

Den 22. februar for åtte år siden var de på hver sin kant av byen da moder jord slo til.

– Vi kommer aldri til å glemme det. Shirleys mor var på et eldrehjem som hadde mistet strømmen. Da vi endelig kom frem midt på natten var det 90 personer samlet i mørket på et rom

– Det var hjerteskjærende, sier paret før de takker for at Norge også bryr seg om folk på andre siden av jordkloden.

Ny bekymring

Bystyrepolitiker Swiggs har de siste dagene brukt mye tid på å besøke familiene som er rammet.

– Dette er tøft. I jordskjelvene tapte vi mye. Vi mistet 185 mennesker som ble tatt av moder jord. Så vi har fortsatt den sorgen.

Og det er en del psykologiske utfordringer relatert til det, innrømmer han.

– Dette terrorangrepet har fått frykten i folket tilbake. Min største bekymring nå er ikke at folk ikke føler seg trygge fordi bakken kan beveg seg. Nå er de også bekymret for at noen skal komme og skyte dem.

– Det er det jeg nå hører.

– Foreløpig har byen kommet sammen på en helt magisk måte. Det skjer foran oss nå, og vi må jobbe for at dette fortsetter. Det kommer til å bli hardt.

VG I NEW ZEALAND: Journalist Erlend Fermamdez Stedding og fotograf Terje Bringedal. Foto: Bringedal, Terje