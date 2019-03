Se de aller siste IS-krigerne som nekter å overgi seg

BEIRUT (VG) Her går avslappede IS-krigere rundt i teltleiren som er det aller siste området under deres kontroll i Syria. Dette er krigerne som nekter å overgi seg. Kort tid etterpå startet den siste offensiven mot dem.

De siste månedene har IS sitt en gang enorme landområde, deres egendefinerte «islamske kalifat», kollapset totalt.

Fra terrorgruppens aller siste landsby, Baghouz, ved Eufrat-elven i sørøstlige Syria , har et enormt antall mennesker strømmet ut og overgitt seg.

Daglig de siste ukene har lasteplan på lasteplan med mennesker, kommet kjørende gjennom ørkenen.

UTE: Kvinner og barn som har levd i IS-områdene ble evakuert ut i helgen. Mange av kvinnene er fortsatt sterkt ideologisk overbevist. Foto: BULENT KILIC / AFP

Derfor har det som nå i lang tid har blitt beskrevet som «det siste slaget» mot IS, latt vente på seg.

Fokuset for den kurdiskdominerte og USA-støttede militsen Syrian Democratic Forces (SDF), som har drevet IS på flukt i flere år nå, har vært å få ut flest mulig sivile, og la så mange IS-krigere som mulig overgi seg.

Ifølge SDF har titalls tusen mennesker kommet ut av Baghouz den siste måneden.

En talsmann har uttalt at om lag 4000 IS-krigere har overgitt seg, mens resten er IS-krigernes familier, kvinner og barn.

OVER: En antatt IS-kriger overgir seg til SDF den 4. mars. Foto: BULENT KILIC / AFP

På lørdag stoppet strømmen av mennesker helt opp.

Talsmannen for SDF, Mustafa Bali, sa at det ikke kom flere sivile fra Baghouz. Styrken bestemte seg derfor for å gjenoppta det endelige, siste slaget mot de mest hardbarkede IS-krigerne, som har bestemt seg for å kjempe til døden.

Den dagen, rett før kampene ble tatt opp igjen, filmet Reuters det som er igjen på innsiden av IS sin siste bastion, det som i realiteten nå er en teltleir. Bildene, som du kan se øverst i saken, viser avslappende, tungt bevæpnede krigere.

– Militæroperasjonen har startet. Våre styrker er nå i kamper med terroristene og angrepene er gjenopptatt, sa talsmann Mustafa Bali til Reuters.

IS-krigerne skal ha angrepet med selvmordsbombere og tunge våpen de siste dagene. Det antas at så mange som mellom 1000 og 1500 IS-krigere er igjen for å kjempe.

NYTT SLAG: En kriger fra de kurdiskledede SDF-styrkene fotografert under kamp lørdag. Foto: BULENT KILIC / AFP

Nå som de store mengdene sivile er ute av området, kommer SDF og amerikanske luftstyrker mest sannsynlig til å bruke tyngre skyts også. Amerikanske flyangrep skal også ha funnet sted de siste dagene.

Den amerikanskledede bombeangrepene i kampen mot IS, antas og allerede ha drept flere tusen sivile. Særlig var bykrigene i Mosul og Raqqa farlige, og ofte dødelige, for sivilbefolkningen.

SDF sier at det nå er de mest ideologisk overbeviste krigerne som er igjen. En lignende tendens har også vært tydelig blant IS-kvinnene som overga seg de aller siste dagene.

Mens de ble eskortert ut av Baghouz, og mens de ble gitt vann og mat av SDF-styrkene, ropte en rekke kvinner hyllende slagord om IS:

AFP skriver at en gruppe kvinner som nylig ble hjulpet ut, skrek: «Den islamske staten er her for å bli». De gikk også til angrep på journalister med steiner, og kalte dem «griser». En kvinne skal ha tatt tak i det utildekkede håret til en kvinnelig journalist og sagt til henne: «Har du ikke lest koranen? Skammer du deg ikke?»

REGISTRERES: Kvinner står i kø for å bli registret av SDF etter å ha forlatt IS-området. To norske kvinner har kommet ut av Baghouz den siste tiden. Foto: Gabriel Chaim / Ap

Videre kalte en IS-kvinne de mannlige IS-krigerne som hadde overgitt seg for «feige og ydmykede».

En annen kvinne som AFP intervjuet i helgen er tydelig fortsatt sterkt ideologisk overbevist, og mener IS snart vil reise seg igjen:

– Det vil bli nye erobringer i fremtiden. Vi kommer til å søke hevn, og det vil være blod opp til deres knær, sier hun.

SKADEDE OG FERDIGE: Antatte IS-krigere som overga seg nylig til SDF i ørkenen sørøst i Syria. Foto: BULENT KILIC / AFP

EN SKADET MOR: Et barn sitter ved siden av sin skadede mor etter å ha kommet ut av Baghouz. Foto: Rodi Said / X03675