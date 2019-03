MISTET KONA: Farid Husna sitter i rullestol, men overlevde masseskytingen i Al Noor-moskeen i New Zealand. Her sammen med familie og venner to dager etter den tragiske hendelsen. Foto: David Moir, AFP

Mistet kona i terroren på New Zealand: – Jeg har tilgitt ham

Farid Ahmed satt i et siderom i rullestol da masseskytingen i Al Noor-moskeen begynte i New Zealand fredag. Hans kone gikk inn igjen for å forsøke å hjelpe ektemannen. Det kostet henne livet.

Publisert: 18.03.19 20:55 Oppdatert: 18.03.19 21:07







Fredag 15. mars. Kvinner, barn og menn var samlet i moskeen Al Noor i byen Christchurch i New Zealand .

Blant de 400 menneskene i moskeen var Farid Ahmed sammen med sin kone Husna Ahmed. Mange satt på knærne med hodet senket i bønn da en mann i militæruniform kom inn i moskeen og begynte å skyte forsvarsløse mennesker rundt seg.

«Ta med dere barna og kom denne veien», ropte Husna og ledet barn og kvinner ut en sidevei. Med en gang barna var kommet i sikkerhet, returnerte hun til moskeen for å finne sin mann, som hun visste ikke ville unnslippe skytteren uten hjelp.

Det skriver New Zealand Herald.

Farid ble påkjørt seks år tidligere av en fører som var beruset, og sitter i rullestol.

Da kona kom inn i moskeen, ble hun truffet av et fatalt skudd i ryggen. Hun rakk ikke å hjelpe ektemannen før hun døde.

– Hat løser ingenting

De kom til New Zealand med få års mellomrom, han i 1988, hun i 1994. De giftet seg den dagen Husna kom til Auckland og flyttet senere sammen til byen Nelson.

Selv om minst 50 mennesker omkom i masseskytingen, kan han ikke hate skytteren, forteller han.

– Vi trenger ikke hat – hat og kamper løser ingenting, og gjennom kjærlighet og omsorg kan vi varme andres hjerter, sier han.

– Jeg elsker han som skjøt fordi han er et menneske, en bror. Jeg støtter likevel ikke det han gjorde. Han var på feil sted. Kanskje han var såret, kanskje noe skjedde med ham ... men i bunn og grunn er han fortsatt en bror, fortsetter han.

Ahmed sier til avisen at han har tilgitt gjerningsmannen:

– Jeg har tilgitt ham, og hvis min kone var i live er jeg sikker på at hun ville gjort det samme.

– Det var en grusom scene

I kaoset som hadde oppstått i moskeen var Farid sikker på at han ikke ville være en av dem som kom seg unna i live.

– Det var en grusom scene ... Jeg så blod, jeg så skadede mennesker, jeg så døde kropper og mennesker i panikk, forteller han til avisen.

Farid satt i et eget rom og kunne ikke se skytteren, som angivelig skal være 28 år gamle Brenton Tarret.

Skuddene kunne Farid likevel høre, og de paniske ropene. Vinduer ble knust og folk forsøkte å flykte ut.

Han fortalte seg selv at det ikke var noen vits å få panikk, uansett hva som skjedde, forteller han til avisen.

Farid oppdaget så en liten vei åpne seg så vidt i kaoset. Han forsøkte å trille ut.

– Jeg tok en sjanse, det tok tid og jeg forventet å bli skutt i bakhodet.

Gjemte seg bak bilen

Til slutt kom han ut bak moskeen, der bilen hans sto parkert. Han trillet bak bilen og bestemte seg for holde seg der.

Fra gjemmestedet sitt holdt Farid et øye med utgangsdøren, hvor han tenkte at kvinnene og barna ville komme ut. Ingen kom.

Han var sikker på at kona hadde ledet dem ut, og visste lite om at hun var skutt på innsiden av moskeen. Han hørte skuddene, som stilnet med jevne mellomrom. I den korte stillheten tenkte Farid at det var skytteren som ladet magasinene. Det var syv slike pauser, minnes han.

I mellomtiden løp mennesker forbi ham. De hoppet over gjerder og hamret på dørene til nærliggende hus for hjelp.

– En venn ringte meg og gråt og sa at han hadde sett meg sitte der, uten å hjelpe meg;

– Jeg svarte at det var det klokeste han kunne ha gjort. Jeg sitter i rullestol, og kunne ikke ha hoppet, forteller Farid til avisen.

«Jeg har dårlige nyheter»

Etter en stund stilnet lyden av skudd, og Farid bestemte seg for å returnere tilbake igjen til moskeen. Han ville forsøke å hjelpe kvinnene, og finne sin kone, forteller han til avisen.

Ahmed har vært en trofast muslim i mange år, og kjente alle i Al Noor-moskeen. De døde, de sårede og de overlevende. Kulehylstre og kropper lå spredt på gulvene og han kom ikke frem.

Mennesker ropte på ham for hjelp, men han kunne ikke hjelpe dem. Han forsøkte å trøste dem som ropte etter ambulanse, sa at den ville komme «snart», og «at alt ville bli bra igjen».

– Det var så mange kropper ...

Med ett stormet politiet inn i moskeen og ropte på ham. De trillet ham ut igjen på gaten. Desperat forsøkte han å forhøre seg om hvor kvinnene, barna og kona var, men han fikk ikke noe svar.

En venn av familien som kjente kona godt kom etter hvert bort til ham.

«Jeg har dårlige nyheter. Dra hjem. Jeg tenkte jeg skulle fortelle deg det», sa vennen.

TILGIR GJERNINGSMANNEN: Farid Ahmed tilgir skytteren som tok livet av 50 mennesker i to ulike moskeer i New Zealand fredag. Foto: David Moir, AFP

Mannen minnes den tragiske fredagen med smerte. Da han kom hjem måtte han fortelle sin 15 år gamle datter Shifa at hennes mor hadde gått bort.

– Det verste var da hun spurte meg; har jeg ingen mor lenger?

– Jeg svaret jo ... men jeg er moren din nå ... og vi skal komme oss gjennom dette sammen, forteller Farid med gråtkvalt stemme.

Han er stolt av sin kone, forteller han, som store deler av sitt liv har jobbet frivillig med barn i moskeen.

– Hun ga andre mennesker liv, og det var også det siste hun gjorde.