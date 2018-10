«SHOWTIME»: Mannskapene på Harry S. Truman demonstrerer hvordan F-18-fly blir skutt med katapult fra hangaren. Foto: Martha Holmes

Gigantskip øver på å redde Norge fra angrep

UTENRIKS 2018-10-12T18:48:04Z

NORDSJØEN (VG) Det atomdrevne amerikanske hangarskipet USS Harry S. Truman seiler mot Norge, lastet med 44 F-18-fly, fem overvåkningsfly og 5400 menn og kvinner.

Publisert: 12.10.18 20:48 Oppdatert: 12.10.18 21:32

I hangarskipsgruppen seiler det også for øyeblikket tre støtteskip, med i overkant av tusen ekstra soldater. Det gjør at det totale antallet soldater i gruppen ligger på rundt 6500.

Det forteller admiral Eugene Black til VG. Han er øverstkommanderende for Carrier Strike Group 8, som bemanner skipet mens det seiler mot Norge, og den største militærøvelsen i Norge siden den kalde krigen.

– Dette viser våre forpliktelser til NATO, og vår mulighet til fleksibel støtte i alle områdene vi kan, sier Black om skipets rolle i øvelsen.

Omtrent 53.000 soldater skal delta i NATO-øvelsen Trident Juncture.

Plottet for øvelsen er at Norge invaderes av en gruppe land under ledelse av den fiktive nasjonen «Maurinius».

– Som en stor landsby

Hangarskipet har slagordet «Give’em hell» – som spiller på kallenavnet presidenten skipet er oppkalt etter fikk i sin presidenttid, på grunn av sin tidvis udiplomatiske språkbruk. Alt er gigantisk om bord: Skipet har alene plass til flere fly enn det er i det norske luftforsvaret – i tillegg til opp til 6000 soldater. Fullastet veier det 103.000 tonn.

Skipet er så stort at man knapt kunne merke den kraftige sjøen 150 nautiske mil utenfor Newcastle, da VG gikk om bord fredag. Og for soldatene på skipet, er Harry S. Truman deres hjem i om lag ni måneder når de er på jobb.

– Skipet er som en stor landsby – vi har alt vi trenger. Vår egen strøm, arbeidsrom, ni forskjellige restauranter, forteller en soldat til VG.

Fikk besøk av Stoltenberg

NATO-sjef Jens Stoltenberg kom på besøk til skipet fredag. Han ble fløyet inn med et av frakteflyene (COD).

Ombord fikk han demonstrert hvordan de mektige jagerflyene F-18 Super Hornet blir skutt med katapult fra hangaren.















1 av 6 TAR AV: En pilot skal til å lette med et F-18-fly. Martha Holmes

Mannskapet på skipet la først ut en rød løper for NATO-sjefen. Men det blåste så mye at de måtte ta den inn igjen.

– Dette skipet har noen kapasiteter som ingen andre skip har, til å vise styrke på vegne av NATO. I tillegg viser det at USA og Europa står sammen – det er i seg selv viktig, fordi det har blitt stilt spørsmål om vi kan stole på det samholdet. Og det at de sender dette skipet til Norge, er et uttrykk for at USA står ved sine forpliktelser, sier Stoltenberg til VG.













1 av 5 VISER FREM: NATO-sjef Jens Stoltenberg ser på, mens admiral Eugene Black viser frem hangaren på Harry S. Truman. Martha Holmes

Tidligere har USS Harry S. Truman spilt en viktig rolle i kampen mot ISIL, og har også vært involvert i krigene i Irak og Afghanistan.

– Det er ikke slik at ISIL har forsvunnet av seg selv – det er mannskap som dette og pilotene her som har vært helt avgjørende i at vi har klart å slå ISIL tilbake, sier NATO-sjefen.

Varslet sent

Det er bare fem dager siden det ble kjent at USS Harry S. Truman skulle delta i øvelsen i Norge. SVs Lars Haltbrekken har uttalt til NRK at det er uklokt at det atomdrevne gigantskipet skal delta, på så kort varsel, på grunn av det spente forholdet til Russland.

Stoltenberg mener derimot ikke det er noe grunnlag for at Russland skal bli provosert. Han understreker at Trident Juncture er en forsvarsøvelse som er varslet i lang tid, der Russland sender observatører. Han forklarer hvorfor beslutningen ble annonsert så sent slik:

– Noe av poenget med denne typen hangarskip er at det er en så mektig militær kraft at man fra USAs side ikke ønsker å forhåndsannonsere hvor den skal – derfor er det ofte veldig kort varsel når den dukker opp steder. Dets motto er strategisk forutsigbart, men operasjonelt uforutsigbart. Derfor ble det annonsert veldig sent at den skulle med i denne øvelsen.

Han sier det er viktig at NATOs 29 medlemsland får øve i store formasjoner med luft, land, sjø og cyber, og teste og godkjenne innsatsstyrker.

– I nærheten av Russland?

– Det handler ikke om nærhet til noe annet land, det handler om å teste i dette vanskelige klimaet som er her – dette er ikke spesielt dårlig høstvær men dette er jo litt røft og i alle fall røffere enn det man opplever i Middelhavet og i Gulfen.

VG har tidligere meldt at soldater fra US Marines skal trene i skytefeltene til Brigade Nord i Troms, mens Brigaden er i Sør-Norge på øvelse.

Øver med norsk fregatt

I vannet utenfor USS Harry S. Truman befinner også en norsk fregatt seg. KNM «Helge Ingstad» seiler sammen med et dansk og et portugisisk skip, og øver med det amerikanske gigantskipet på veien.

Det danske skipet «Esbern Snare» leder gruppen, som har satt kursen mot Trondheim. Selv om dette er et av Danmarks største skip, er det langt mindre og langt lettere enn USS Harry S. Truman. Og det merkes. Her kjennes bølgene så kraftig at det er vanskelig å stå oppreist.

– Mannskapet er her i tre måneder til sammen, og går på skift forteller nestkommanderende Anders Jessing til VG.

I et lukket kommandorom sitter noen av de 140 danske soldatene foran skjermer som skal vise simulerte angrep mot skipet. Så skal de forsvare seg mot dem. En slik simulert øvelse får VG også oppleve om bord, der to F-18-fly retter seg mot skipet.

– Her ligger all planlegging og kontor. Nå har vi felles øvelse med Truman. Det som skjedde var at to fly kom mot oss, der den ene simulerte en missil, forklarer Jessing.

Detaljer om hvordan Harry S. Truman øver på å forsvare seg mot nasjonen «Maurinius», får VG vite lite om. Det er heller ikke mange svar å få på hva slags rolle gigantskipet skal spille i den store militærøvelsen i Norge, eller hvor det skal legge seg utenfor norskekysten.