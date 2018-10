DREPT: University of Utah-student Lauren McCluskey ble funnet skutt og drept på campus tirsdag. Foto: Steve C. Wilson / TT NYHETSBYRÅN

Snakket med moren i telefon da hun ble skutt

UTENRIKS 2018-10-25T12:05:06Z

Lauren McCluskey (21) ble drept på vei hjem fra en forelesning. Mannen som skjøt henne skal ifølge amerikanske medier ha vært hennes ekskjæreste.

Publisert: 25.10.18 14:05

McCluskey var student ved University of Utah i USA . 21-åringen skal ifølge ABC News ha snakket med moren sin over telefon da hun mandag kveld var på vei hjem fra skolen.

LES OGSÅ: Rapper døde i et fly-stunt for musikkvideo

– Plutselig ropte hun «Nei, nei nei!». Jeg trodde kanskje hun var i en bilulykke. Det var det siste jeg hørte fra henne, sier moren Jill McCluskey i en uttalelse.

Hun ble senere funnet drept i en parkert bil på campus.

«Vi kommer til å savne deg»

McCluskey var opprinnelig fra den amerikanske delstaten Washington, og studerte kommunikasjon ved University of Utah.

Politidrap ryster USA – skal ha skutt ubevæpnet mann syv ganger bakfra

Hun var også en aktiv friidrettsutøver for universitetslaget, som er rystet etter å ha mistet en av lagkameratene:

Mannen politiet mener står bak drapet er 37 år gamle Melvin Rowland.

Han skal tidligere ha hatt et forhold til 21-åringen. McCluskey kuttet imidlertid all kontakt etter at hun fant ut han tidligere var dømt for overgrep mot en mindreårig person.

9. oktober gjorde McCluskey det slutt med Rowland. Hun skal også ha meldt fra til politiet om at han trakasserte henne.

Politiet ved University of Utah bekrefter overfor ABC News at de mottok to anmeldelser fra McCluskey i midten av oktober.

Saken ble sendt videre til en etterforsker, som hadde vært i kontakt med 21-åringen om forholdene.

I fjor høst opplevde universitetet en lignende tragedie da 23 år gamle ChenWei Guo ble skutt og drept . Gjerningspersonen, Austin Boutain (24) er dømt til fengsel på livstid.