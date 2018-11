TRUMP-FEST: Debbie Vance (til høyre) sammen med venninnen Jennifer på Donald Trumps hotell i hovedstaden Washington D.C. Foto: Thomas Nilsson / VG

– De to neste årene blir et mareritt

WASHINGTON D.C. (VG) Jennifer og Debbie smiler og poserer i lange Trump-kjoler – men de er ikke særlig fornøyde med valgresultatet. Det er imidlertid Trumps tidligere sikkerhetsrådgiver, Sebastian Gorka.

– De neste to årene blir et mareritt. Demokratene kommer ikke til å gjøre noe annet enn å obstruere, sier Debbie Vance til VG i sin blåhvite «Make America Great Again»-kjole.

Hun er leder for Women for Trump i delstatene Indiana og Ohio, men valgkvelden tilbringer hun på presidentens luksushotell i hovedstaden Washington D.C sammen med et par hundre andre Trump-supportere.

Stemningen er god selv om Republikanerne mistet flertallet i Representantenes Hus. De aller fleste her ventet det. I stedet jubler de høyt når de tar noen av sine store seirer, som når ringreven Ted Cruz holder unna nykommeren Beto O'Rourke unna i Texas.

Men Vance - som har møtt Trump - hadde trodd på mer.

– Jeg vet at meningsmålingene viste at vi kom til å miste «huset». Men samtidig følte jeg en bevegelse overalt. Jeg er faktisk veldig skuffet, sier Vance, som også sier at hun «ikke kan forstå at amerikanere stemmer imot Trump».

Vance har også en egen teori om hvorfor Republikanerne ikke fikk flere stemmer.

– Mange folk er lei av hatet mot dem. De blir mobbet fordi de støtter Trump. Derfor droppet de å stemme, sier Debbie Vance.

Ikke uventet velger en av Trumps trofaste støttespillere, Sebastian Gorka, en annen tilnærming til det som har skjedd.

– Dette ble en strålende kveld for Donald Trump . Den blå bølgen som alle snakket om, ble ikke noe av, sier Gorka til VG.

Han jobbet for Donald Trump som sikkerhetsrådgiver i Det hvite hus fra januar 2017 til august samme år. Nå er han en av presidentens notoriske forsvarere på Fox News.

– Dette garanterer nærmest at Trump vinner presidentvalget i 2020. Nå kommer Demokratene til å obstruere alt i Kongressen de neste to årene. Det kommer til å irritere det amerikanske folket, mener Gorka.

Han mener valgresultatet viser at det var riktig av Trump å fokusere på migrantkaravanen som går gjennom Mexico og mot USA . Mange stusset over at Trump ikke snakket mer i valgkampen om den økonomiske oppturen i USA .

– Hvordan kan noen være overrasket over at Trump lyktes med den taktikken? Han bygget mye av sin presidentkampanje i 2016 på Muren og innvandring, sier Gorka, og rister lett på hodet.