Moderaterna-leder Ulf Kristersson Foto: TT/ Pontus Lundahl via Reuters

Moderaterna gir opp å danne regjering i Sverige nå

UTENRIKS 2018-10-14T10:12:29Z

Moderaterna-leder Ulf Kristersson kastet søndag inn håndkleet og ga opp å danne regjering i Sverige på nåværende tidspunkt.

Publisert: 14.10.18 12:12 Oppdatert: 14.10.18 12:43

Det sier han selv under en pressekonferanse søndag, kort tid etter at møtet med talmann Andreas Norlén var avsluttet. Nå er det opp til talmannen hva som blir neste steg.

– På nåværende tidspunkt savnes forutsetningene for å lede en slik regjering som jeg har undersøkt forutsetningene for, sier Kristersson på en pressekonferanse etter møtet med talmannen ifølge Aftonbladet .

– Våre forslag ligger klare på bordet, jeg står til disposisjon, legger han til.

Jobben med å skaffe Sverige en ny regjering har blitt akkurat så vrien som ekspertene anslo etter valget. Nå er den borgerlige Alliansen i full oppløsning.

Partiledersamtaler mandag

Talmann Andreas Norlén opplyser på en pressekonferanse søndag at han mandag vil innby de øvrige partilederne til en ny runde samtaler om veien videre. Han vil høre med dem hvem de synes bør få spørsmålet om å danne en ny regjering.

– Min ambisjon er å gi et nytt sonderingsoppdrag i morgen ettermiddag.

De rødgrønne partiene har 144 representanter i Riksdagen – én mer enn den borgerlige Alliansen.

Hverken den blå eller den røde blokken sikret seg parlamentarisk flertall i valget 9. september. Ingen av dem ønsker å styre med støtte fra Sverigedemokraterna, som ble Sveriges tredje største parti.

Talmannen, som tilsvarer stortingspresidenten i Norge, skal sondere mellom partiene i den nyvalgte Riksdagen for å se om det finnes en statsministerkandidat som ikke får flertallet mot seg i en senere votering.

Hvis man etter fire voteringer ikke lykkes med å finne en statsministerkandidat som Riksdagen kan akseptere, åpner den svenske grunnloven for nyvalg.

Det vil i så fall være første gang Sverige må gå til nyvalg.

Ekot i Sveriges Radio har tidligere erfart at Moderaterna-leder Ulf Kristerssons forsøk på å danne regjering strander, og at han søndag vil gå til talmannen i Riksdagen for å si fra om det.

Tanken om en regjering med Moderaterna og Kristdemokraterna ble lansert av Kristersson som en mulig løsning på det fastlåste regjeringsspørsmålet. Men det ble ifølge NTB ikke tatt godt imot.

Talmannen har fire forsøk på seg til å danne regjering.