INNELÅST PÅ LIVSSTIL: Turnlegen Larry Nassar skal ha misbrukt jenter i forbindelse med medisinske undersøkelser. Foto: Matthew Dae Smith / TT / NTB scanpix

OL-legen har fått ny dom for overgrep

Publisert: 06.02.18 09:22

Larry Nassar (54) har fått sin tredje fengselsdom for seksuelle overgrep mot hundrevis av jenter – mange av dem mindreårige.

I januar ble den tidligere OL-legen for det amerikanske turnlandslaget dømt til 175 år i fengsel for en rekke overgrep mot over hundre mindreårige jenter. Da sonet han allerede en dom på 60 år for besittelse av overgrepsbilder av barn.

Han var allerede sikret livstid i fengsel, men denne uken har det vært nok en rettssak mot Nassar. I går ble han dømt til ytterligere 125 år for å misbruke unge jenter.

Totalt er det 265 ofre som har stått frem i saken. De har fortalt sine rystende historier om overgrepene i retten. De unge jentene, som ofte har vært involvert i det amerikanske turnmiljøet, forteller at legen utnyttet dem da de har vært på sitt svakeste og beskriver han blant annet som et «monster».

Nassar beklaget seg i retten og sa at det har «påvirket meg til min innerste kjerne».

– Med det sagt, forstår og erkjenner jeg at dette blekner i sammenligning med smerten, traumene og følelsene som dere har. Det er umulig å formidle hvor lei jeg er meg til hver enkelt som er involvert. Synes av deres vitnemål vil være i tankene mine for alltid, sa han ifølge CNN.

Nassar skal ha forgrepet seg på mesteparten av jentene i forbindelse med medisinske undersøkelser.

De forteller også om en ukultur i turnmiljøet, som har ført til at Nassar har hatt muligheten til å forgripe seg på hundrevis av ofre siden 90-tallet.

Angrep Nassar

Under rettssaken denne uken gikk en av foreldrene til tre ofre til angrep mot Nassar. Tre av døtrene til Randall Margaves hevder at de ble seksuelt misbruk av turnlegen, og to av de sto fram under rettssaken, skriver The Guardian.

Margraves spurte om å få alenetid med Nassar, men dette ble avvist av dommeren. Han fikk også tilsnakk for å ha kalt Nassar en rekke skjellsord i retten. Plutselig tar han sats og løper mot Nassar. Han blir lagt i bakken av tre sikkerhetsvakter før han rekker bort til legen.

Faren blir ført ut av rettet i håndjern. Et par timer etter beklaget Margaves for hendelsen.