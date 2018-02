DRAPSSIKTET: 66 år gamle Bruce McArthur er siktet for fem drap. Nå har etterforskningen avdekket levninger etter seks personer. Foto: Chris Young / TT / NTB Scanpix

Levninger fra seks personer funnet - forventer flere funn

Publisert: 08.02.18 20:38

UTENRIKS 2018-02-08T19:38:18Z

På en eiendom knyttet til den drapssiktede landskapsarkitekten Bruce McArthur fant Toronto-politiet levninger fra seks mennesker i blomsterpotter.

Eiendommen skal være ett av minst 30 steder under etterforskning av kanadisk politi, med en forbindelse til den drapssiktede Bruce McArthur (66), melder nyhetsbyrået AP. Dette er steder landsskapsarkitekten skal ha jobbet.

McArthur er fra før siktet for drapene på totalt fem menn i Toronto. Ifølge politiet skal noen av levningene tilhøre en av de fem mennene, Andrew Kinsmann, som ble rapportert savnet i sommer.

McArthur ble pågrepet etter at kanadisk politi fant levninger etter tre mennesker i blomsterpotter han hadde stående på et lager. Nå bekrefter politiet at levninger etter ytterligere tre mennesker er funnet på eiendommen.

Rundt 15 blomsterpotter er innhentet fra rundt i byen. Politiet forventer å finne flere levninger i analysen av disse, ifølge AP.

Mistenkt for flere drap

I januar uttalte etterforskningsleder Hank Idsinga at McArthur er mistenkt for å ha tatt livet av flere, og politiet har iverksatt en større etterforskning av rundt 30 eiendommer i Toronto.

Ifølge CBC News forventer politiet nå at siktelsen utvides.

Tre av de fem mennene McArthur er siktet for å ha tatt livet av var homofile, og skal ha frekventert et populært homsestrøk i Toronto. BBC har tidligere omtalt bekymringene i det skeive miljøet i byen, etter en rekke forsvinninger over flere måneder.

De fem ofrene er alle menn i alderen 40 til 50 år. En av dem skal ha hatt et seksuelt forhold til siktede.