MATERIELLE SKADER: Slik så det ut på innsiden av moskeen etter at den ble rammet av et dobbelt bombeangrep fredag. Foto: AFP

Én drept og 149 skadet i bombeangrep mot moské i Libya

Publisert: 09.02.18 21:31

To bombeeksplosjoner rammet ved oppstarten av fredagsbønnen i en moské i byen Benghazi.

En sikkerhetskilde opplyser til nyhetsbyrået AFP at en av bombene var gjemt i en kiste på gårdsplassen utenfor moskeen, mens den andre var skjult i et skoskap ved inngangen.

En person er drept, mens 149 personer er skadet, opplyser myndighetene. Det ble tidligere meldt om 62 skadede.

Det er andre gang på litt over to uker at Benghazi øst i Libya rammes av bombeangrep rettet mot en moské. Det forrige skjedde 24. januar, og da ble rundt 35 mennesker drept, melder Reuters .

Ingen har så langt tatt på seg skylden for noen av angrepene.

Fredagens angrep skjedde i al-Majouri-området, ifølge UNSMIL, FNs støtteoppdrag i Libya.

– UNSMIL fordømmer på det sterkeste de brutale bombeangrepene i al-Majouri i Benghazi, heter det på Twitter .

UNSMIL sier meldingene om at sivile er rammet, er «dypt bekymringsverdig».

Benghazi kontrolleres av Libyas nasjonalhær (LNA) som ledes av Khalifa Haftar, som ikke anerkjenner den FN-støttede regjeringen i Libyas hovedstad Tripoli. De siste månedene har det vært flere mindre bombeangrep som tilsynelatende har vært rettet mot LNA-allierte eller tilhengere, skriver Reuters.