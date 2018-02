OVER ÅTTE TIMER: Nancy Pelosi siterte blant annet bibelen under maratontalen i Representantenes hus. Foto: HANDOUT / X80001

Nancy Pelosi satte talerekord i Representantenes hus

NTB

Publisert: 08.02.18 00:46

UTENRIKS 2018-02-07T23:46:20Z

Demokratenes mindretallsleder Nancy Pelosi slo en over hundre år gammel rekord da hun sto på talerstolen i åtte timer og syv minutter.

Hun brukte en såkalt filibuster-taktikk til å protestere mot en

budsjettavtale inngått i Senatet, Kongressens andre kammer, mellom Republikanerne og Demokratene .

Pelosi ønsker ikke at Senatets forslag til et omfattende toårig budsjett, som skal finansiere det amerikanske statsapparatet, skal gå gjennom, melder CNN . Grunnen til dette er at avtalen ikke innebærer en juridisk løsning som beskytter immigrantene som har kommet til USA gjennom DACA-programmet, også kalt «Dreamers».

– Ungdommen er vår fremtid, og disse drømmerne er en del av det. De har blitt beriket av vårt storartede land. Vår bønn er at vi ærer verdiene til våre grunnleggere, sa Pelosi.

Hun begynte å tale klokken 10.04 onsdag formiddag og avsluttet klokken 18.11 Hun slo med det en over hundre år gammel rekord. Den tidligere rekorden ble nemlig holdt av daværende kongresspolitiker Champ Clark, som i 1909 snakket i fem timer og 15 minutter, skriver CBS News .

En kilde som kjenner Pelosi godt, sier til CNN at hun vurderte å snakke hele natten gjennom. Kilden sier hun hadde på seg ti centimeter høye hæler og bare drakk noen slurker vann i løpet av dagen.

Offentlig sektor kan stenge

Enigheten om budsjettet i Senatet er et viktig steg for å unngå at den offentlige sektoren i USA igjen blir stengt. Midlene fra den midlertidige budsjettavtalen som ble inngått 22. januar , løper ut torsdag.

Dersom Kongressen ikke får på plass en ny avtale før den tid kan flere hundre tusen offentlige ansatte bli sendt hjem fra jobb uten lønn og flere etater stenges ned, noe president Donald Trump tidligere denne uken tok til orde for.

– Hvis vi ikke får endret den amerikanske immigrasjonsloven, så stenger vi bare ned. Det er det verdt for landet vårt. Jeg ville frydet meg over en nedstengning hvis det ikke blir ordnet opp i disse greiene, sa Trump, som på sine side ønsker en strengere immigrasjonslovgivning.

Filibustertaktikk

Det finnes regler om taletid i Representantenes hus som skal forhindre filibustertaktikk, men lederne i huset har ubegrenset taletid, noe som gjør at Pelosi har kunnet benyttes seg av forhalingstaktikken.

Taktikken er best kjent fra Senatet der senatorene har ubegrenset taletid, og alle senatorer har rett til å komme til orde før et forslag kan vedtas. Her er rekorden 24 timer og 18 minutter. Talen ble holdt av Strom Thurmond i 1957.