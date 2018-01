MISTENKT: Den 66 år gamle kanadieren Bruce McArthur er siktet for drapet på fem menn. Politiet gjennomsøker nå blomsterpotter over hele byen. Foto: Chris Young / TT / NTB Scanpix

Politiet: Mistenkt seriedrapsmann gjemte lik i blomsterpotter

Publisert: 29.01.18 22:21

UTENRIKS 2018-01-29T21:21:22Z

Politiet fant levninger gjemt i blomsterpotter i Toronto. Landskapsarkitekten Bruce McArthur er siktet for drapet på fem menn.

Kanadisk politi sier at etterforskningen er uten sidestykke. Landskapsarkitekten Bruce McArthur (66), ble tidligere denne måneden siktet for to drap, nå har tallet steget til fem, ifølge mediebyrået BBC.

Flere av ofrene skal i følge BBC være menn som har frekventert et populært strøk for homofile i den kanadiske byen Toronto.

Ofre gjemt i blomsterpotter

Nyhetsbyrået NTB skriver at mannen ble pågrepet etter at politiet fant levninger etter mennesker gjemt i bunnen av store blomsterpotter landskapsarkitekten hadde på et av lagrene sine.

Etterforskningsleder Hank Idsinga opplyste på pressekonferansen at de mistenker mannen for å ha flere ofre på samvittigheten, og at politiet nå gjennomsøker 30 steder hvor landskapsarkitekten har jobbet. Politiet undersøker flere blomsterpotter som 66-åringen har satt opp rundt om i Toronto, og de planlegger utgravninger på to områder.

– Vi mistenker at det er flere ofre, men jeg har ingen anelse om hvor mange det kan være. Vi tror det er levninger på noen av eiendommene vi undersøker, sa Idsinga.

Hadde seksuelt forhold til offer

Alle ofrene er homofile menn i alderen 40 til 50 år. Flere er av arabisk herkomst, og en av dem skal ha hatt et seksuelt forhold til siktede, skriver NTB. Idsinga opplyste på pressekonferansen at selv om siktelsene så langt handler om drap på homofile, har de ikke avdekket et definitivt mønster. Politiet ser på saker med savnede personer som går tilbake til iallfall 2010.

– Denne etterforskningen omfatter hele Toronto, slo Idsinga fast.

Bekymret for savnede personer

BBC skriver at det skeive miljøet i Toronto har uttrykt bekymring i flere måneder etter en rekke forsvinninger i området. I desember skal det lokale politiet ha forsøkt å dempe bekymringene for en seriemorder. Nå har imidlertid politiet iverksatt en stor etterforskning i hele byen.