ANGRIPES AV STORMAKT: Bahjat Abdo leder militsgruppen YPGs forsvar av Afrin, enklaven som nå angripes av tyrkiske styrker. Foto: Hawar news agency

Han leder forsvarskrigen mot tyrkiske bombefly: Dette er et blodbad

Publisert: 24.01.18 10:21

UTENRIKS 2018-01-24T09:21:51Z

En konflikt med storpolitiske konsekvenser har brutt ut i nordvestlige Syria. I dette VG-intervjuet forklarer mannen som leder forsvaret av Afrin, om sitt sinne mot Tyrkia.

– Tyrkia har bombet området i fire dager i strekk, både fra luften og fra bakken, og bombingen skjer konstant. De skiller ikke mellom sivile og ikke-sivile, alt blir bombet. Dette er et blodbad.

Det sier kommandant Bahjat Abdo i et omfattende telefonintervju med VG tirsdag ettermiddag. Abdo leder militsgruppen YPGs forsvar av Afrin-regionen mot tyrkiske bakkestyrker.

Syriakrigen er inne i sitt syvende år. Millioner har flyktet, hundretusener er drept, tusenvis av fremmedkrigere har kommet og gått, titalls tusen politiske fanger i syriske fengsler har forsvunnet .

I dette kaoset pågår det flere konflikter samtidig, og på lørdag ble enda en front åpnet.

Det som nå skjer i Afrin, en liten kurdisk enklave i det nordvestre hjørnet av Syria , har storpolitiske konsekvenser:

Tyrkia, med støtte fra syriske opprørere, angriper den kurdisk-dominerte YPG-militsen, for å drive dem ut av området.

YPG, som har vært den mest effektive militære gruppen i kampen mot IS, er væpnet, trent og støttet av Tyrkias NATO-allierte, USA.

EUs utenrikssjef sier hun er «ekstremt bekymret» over Tyrkias fremferd mot den kurdiske YPG-militsen.

Russland anklager USA for å nøre opp under kurdisk separatisme i Syria og har foreløpig stilt seg avventende til den tyrkiske offensiven.

Hvem er enkeltmenneskene som deltar i denne forvirrende konflikten?

Over to artikler skal VG snakke med en av krigerne på hver sin side av frontlinjen.

Først ut er YPGs forsvarsleder i Afrin, Bahjat Abdo. I forrige uke sa han at Tyrkia vil angre på om de går inn i Afrin. Nå har kampene startet, over 100 mennesker skal så langt være drept.

Abdo befinner seg i Afrin by da VG ringer, mens tyrkiske bakkestyrker forsøker å rykke mot stedet han er.

– Vi har ventet på dette øyeblikket i syv år, siden borgerkrigen i Syria brøt ut. Til tross for at de har bombet oss innimellom de siste syv årene, så er det først nå at de har rettet all sin oppmerksomhet mot oss. De ønsker å eliminere oss, sier han.

Militærlederen sier at tyrkiske angrepsfly flyr over området døgnet rundt, og at kampene pågår sammenhengende, uten stans.

– Det er de sivile som betaler kostnadene av dette. Hver dag er det nye martyrer.

YPG har de siste årene kjempet aktivt mot IS, og det var kurdisk-ledede bakkestyrker som til slutt drev terrorgruppen ut av deres selverklærte hovedstad Raqqa i fjor.

– Fram til nå har vi vært med i kampene mot IS, al-Nusra, al Qaida og flere andre salafister. Og nå når IS er borte, så er det vi som har blitt Tyrkias mål. Etter alt vi har bidratt med for å eliminere IS i Syria, sier han.

Russiske bombefly har siden 2015 vært aktive på president Bashar al-Assads side i konflikten. Russlands rolle i det som nå skjer i Tyrkia-offensiven er uklar, men YPG hevder å vite:

– Vi visste at Tyrkia skulle angripe oss, men vi hadde et håp om at Russland ikke skulle tillate det. Det viser seg likevel at vi tok feil. Tvert imot, Russland har gitt Tyrkia fri adgang til luftområde over oss. Av og til ser vi opp til nærmere 70 fly i luftrommet over dette lille området.

Tyrkia ser på YPG-militsen som PKK-geriljaens syriske avlegger, og har satt begge grupper på sin liste over terroristorganisasjoner. NATO-landet har anklaget USA for å opprette en «terroristhær» bestående av kurdiske styrker i Nord-Syria. President Recep Tayyip Erdogan har lovet å «knuse dem».

– Hva tenker du om at Tyrkia kaller deg og YPG for terrorister?

Bahjat Abdo ler, før han blir alvorlig:

– Alle menn og kvinner som har ofret sitt liv og bidratt i kampen mot IS og al Qaida blir nå kalt for terrorister av Tyrkia. Hvordan kan de gjøre det? Vi kjemper for å fjerne disse terrororganisasjonene, vi består av kurdere, arabere, armener, muslimer og kristne, som ønsker fred. Men de kaller oss for terrorister. Det er så trist.

Abdo forteller videre at det har kommet flere hundre tusen internt fordrevne flyktninger fra ulike steder i Syria som har bosatt seg i den kurdiskkontrollerte enklaven. Han sier at sivilbefolkningen nå bevæpner seg:

– De har forelsket seg i stedet, og det har blitt deres nye hjem. Nå bidrar alle til å forsvare Afrin mot Tyrkia – alle bidrar med de kan, både kvinner og menn. Mange bærer våpen for å forsvare seg selv og andre.

Militærlederen er opprømt når han snakker. Før vi avslutter vil han veldig gjerne legge til:

– Tyrkia lyver for hele verden. Vi er et folk som ønsker fred, rettferdighet, demokrati og at alle skal kunne leve sammen uten å være plaget av de ekte terrororganisasjonene. Sammen kommer vi til å kjempe for våre rettigheter og vår ære.