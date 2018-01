SVARER OM «DRITTLAND»-KOMMENTAR: USAs minister Kirstjen Nielsen for nasjonal sikkerhet møter Kongressen tirsdag. Foto: TASOS KATOPODIS / GETTY IMAGES

Minister etter Trumps «drittland»-utsagn: – Overrasket over banningen som ble brukt

Publisert: 16.01.18 18:21

UTENRIKS 2018-01-16T17:21:19Z

USAs minister for nasjonal sikkerhet er i et møte i Representantens hus tirsdag.

Det gjennomgående temaet ble tidlig Donald Trumps utsagn om «drittland» , som skal ha blitt sagt i et møte i Det hvite hus forrige uke.

Trump var i et møte med flere kongressmedlemmer, og det ble snakk om å gjenopprette en beskyttelsesordning for innvandrere fra Haiti, El Salvador og afrikanske land.

– Hvorfor lar vi alle disse folkene fra drittland komme hit?, sa Trump ifølge kilder med kjennskap til møtet, skriver Washington Post.

Han la til at han heller ville ha innvandrere fra land som Norge.

Utsagnet møtte kritikk fra flere, blant annet FN.

– Beklager, men det er ikke noe annet ord man kan bruke om det enn «rasistisk», sa Rupert Colville, talsmann for FNs høykommissær for menneskerettigheter.

Trump har selv slått tilbake og sagt at han ikke er rasist , og avvist at han har brukt betegnelsen «drittland». Senator Dick Durbin hevdet likevel at presidenten gjorde dette i dagens møte.

Under et møte i Kongressen tirsdag, kommenterer minister for nasjonal sikkerhet i USA, Kirstjen Nielsen, det angivelige utsagnet.

– Jeg husker ikke spesifikt en kategorisering av land i Afrika, sier hun på spørsmål om dette fra Durbin, ifølge NCB News .

Hun legger videre til at hun la merke til at det ble brukt et vulgært språk «innholdsmessig lignende ord» for å beskrive enkelte land.

Hun sier også at samtalen under møtet var tøff, og at presidenten brukte et «tøft språk».

– Presidenten brukte et generelt tøft språk, det gjorde også de andre i rommet, sa hun under møtet.

– Jeg husker ikke spesifikke ord som ble brukt, men jeg ble overrasket over den generelle banningen som ble brukt av nesten alle i rommet, sa Nielsen.

