KRIGSARBEIDER: Jordmoren Elizabeth Hoff fra Ålesund har en lang merittliste som hjelpearbeider i konfliktsoner. Foto: Harald Henden, VG

WHOs Syria-sjef til VG: Norge bør bidra mer

Publisert: 28.01.18 23:02

UTENRIKS 2018-01-28T22:02:07Z

DAMASKUS (VG) Norske Elizabeth Hoff har sett krigen rase rett fremfor seg i seks år. Likevel elsker hun jobben. Nå krever hun at «de som har bombet Syria» også bygger opp.

Ingen andre hjelpearbeidere har vært lenger i Syria enn Elizabeth Hoff fra Ålesund. Siden 2012 har hun ledet Verdens helseorganisasjons ( WHO ) arbeid i det krigsherjede landet.

– Jeg har sett mye. Jeg gråter, er lei meg og tar det ut der og da, sier Hoff til VG da vi besøker henne på hovedkontoret i Damaskus.

– Jeg tror fortsatt at mennesket er hovedsakelig godt, men at altfor mange menn i svarte dresser tar dårlige beslutninger; både i Syria og i det internasjonale samfunnet. Etter en stund innser du at alle i krigen er «bad guys», fortsetter hun.

Flytter hjem til ruiner

Terrorgruppen Den islamske state (IS) er så godt som beseiret i Syria. Assad-regimet har gjenerobret store områder fra ulike opprørsgrupper . I nordvest er det for øyeblikket kamper mellom Tyrkia og USA-støttede kurdiske opprørere .

Krigen i Syria er ikke over, men titusener av syrere har begynt å flytte hjem til ruinene etter å ha vært interne flyktninger i lang tid.

Det opprører Hoff å se at så mange kommer hjem til en steinhaug, uten skole eller helsetjeneste. Hver dag tråkker cirka 50 personer på miner i nordøstlige Syria, forteller hun. De fleste av dem er barn som leker.

Og det er her Elizabeth Hoff tillater seg å bli politisk, noe hun pleier å unngå i intervjuer med journalister:

Jeg mener at de som sitter i Europa og sier at «vi vil ikke ta imot flere flyktninger» burde få på plass en Marshall-plan for byer som Aleppo.

VG besøkte Øst-Aleppo kort tid etter kampene mellom Assads regjeringshær og opprørsgruppene i 2017. Byen var totalt ødelagt .

«Assad-støtte en dårlig unnskyldning»

Krigen i Syria er blitt omtalt som en verdenskrig i miniatyr. I kampen mot IS har USA, Russland og Tyrkia involvert seg militært, for å nevne noen.

Hoff mener at alle aktører må ta ansvar for landets videre skjebne. Selv om dette vil innebære et samarbeid med president Assad, som er anklaget for overgrep og krigsforbrytelser mot sitt eget folk.

– Det er en dårlig unnskyldning at de ikke vil støtte Assad. Det er snakk om uskyldige mennesker. Vi må hjelpe folk med å komme tilbake til sine hjem, mener Hoff.

Fakta Elizabeth Hoff (60) Fra Ålesund

Utdannet sykepleier og jordmor

Har master i pedagogikk og samfunnsmedisin, og en grad i internasjonal politikk fra Harvard i USA

Leder av Verdens helseorganisasjons (WHO) arbeid i Syria siden juli 2012

Har hovedkontor i Damaskus, men er mye ute i felt

Administrerer årlig budsjett på 600 millioner norske kroner

Har jobbet i WHO i over 20 år, blant annet i Genève og i Zimbabwe

Har jobbet som hjelpearbeider i Kairo i Egypt, Somalia, Afghanistan, Zimbabwe, Armenia og Rwanda

Tildelt Gunnar Sønstebys pris for 2018 for sin innsats i Syria Kilder: Sykepleien , WHO ,

Tror geriljakrigen vil fortsette

Hun sier hun ser lite internasjonal vilje.

De har bidratt til å bombe ut terroristene. Nå må de bidra til å gjenoppbygge Syria. Dette er den klare beskjeden fra bakken, sier Hoff.

Norge har bidratt stort til det humanitære arbeidet, men svikter når det gjelder gjenoppbygging, ifølge WHO-sjefen.

– Norge bør gjøre mer. Og ikke bare Norge, alle de humanitære partene bør gjøre mer for å hjelpe landet på fote.

Hoff sier hun øyner håp for den syriske sivilbefolkningen, bare de får litt hjelp på veien. Samtidig tror hun at det vil være en «geriljakrig» mellom opprørere og regimet i lang tid fremover.

– Det finnes ingen militær løsning på denne krigen, bare en politisk løsning, sier Hoff.

Hedret med gjev pris

Etter nesten seks år i et av verdens mest urolige og farlige land, skulle man tro at Hoff hadde fått nok. Men tvert imot.

– Jeg elsker jobben min! sier hun.

I januar i år ble Hoff tildelt Gunnar Sønstebys pris for sin innsats i Syria. «Med fare for sitt eget liv og helse, har hun i mer enn seks lange år ledet innsatsen til Verdens helseorganisasjon (WHO) i verdens kanskje farligste land» , heter det i begrunnelsen.

Da Hoff ankom Syria var de syv ansatte. Nå er de over 200.

– Det tok meg ett år å forstå spillereglene, to år å øve på dem i praksis og først nå vet jeg hvilke knapper jeg skal trykke på, sier hun.

Hoff er aldri lenge borte fra Syria. Det hun måtte ha av hjemlengsel til Norge stagges med brunost og tran i kjøleskapet.

Hun gjør yoga flere ganger i uken og leser bøker – alt for å hverdagsliggjøre det faktum at hennes hjem er et hotellrom i Syria. Troen på Jesus er «drivkraften i arbeidet», har Hoff fortalt i et intervju med Vårt Land.