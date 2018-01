CNN: Oprah vurderer å stille som presidentkandidat

WASHINGTON, D.C. (VG) Først holdt hun en flammende tale under nattens Golden Globe-utdeling. Så sa partneren hennes at det var en mulighet. Nå forteller nære venner at talkshow-dronningen faktisk vurderer å stille som presidentkandidat.

Det hevder CNNs respekterte mediejournalist Brain Stelter mandag ettermiddag, norsk tid.

Han forteller at han har snakket med en rekke av Oprah Winfrey venner og forretningspartnere, og to nære venner av TV-stjernen forteller angivelig til ham at de har oppfordret henne til å utfordre Trump i 2020.

De sier også at hun «aktivt vurderer» muligheten for dette.

En av CNNs kilder, som kun ville uttale seg anonymt, for slik å kunne snakke friere, sier hans/hennes samtale med Winfrey skjedde for flere måneder siden. Det blir også presisert at hun ikke har bestemt seg for å forsøke å innta Det hvite hus.

En talsperson for Winfrey, som er kjent både som talkshowvertinne og skuespiller, har ikke svart på TV-kanalens henvendelser mandag.

Ingen erfaring

Ideen om en president Winfrey har sirkulert, mer eller mindre på alvor, i lengre tid. Men i natt skjøt ryktene virkelig fart etter at hun holdt en takketale, for å ha mottatt æresprisen «Cecil B. DeMille Award» under nattens Golde Globe-utdeling.

Til stor begeistring for publikum snakket hun blant annet om at «det er en ny dag i horisonten».

Skulle TV-stjernen faktisk stille er det liten tvil om at hun vil stille som kandidat for Demokratene. Hun har tidligere aktivt drevet kampanje for Barack Obama, og i 2016 ga hun sin støtte til Hillary Clinton.

Fordelene hennes som en eventuell kandidat er at hun en av USAs største kjendiser, hun er svært godt likt av veldig mange og hun har pengene til å kunne gjennomføre en valgkamp.

En ting som vil tale mot henne er selvsagt hennes mangel på politisk erfaring, men mandag har mange pekt på at det ikke hindret Donald Trump, som var kjent som forretningsmann og reality-TV-stjerne, fra å bli valgt. Spørsmålet er om det amerikanske folket to ganger på rad vil velge en outsider som president.

– Hun ville gjort det

I sosiale medier har mange av hennes fans gitt uttrykk for at det er noe de er klare for. Og tastefingrene ble ikke noe mindre varme da Stedman Graham, Oprah Winfreys mangeårige partner, fortalte en reporter fra Los Angeles Times etter nattens tale at «det er opp til folket».

– Hun ville definitivt gjort det, svarte han på spørsmål om hun kunne komme til å stille.

David Axelrod, en av Barack Obamas kampanjestrateger i 2008, tvitret om den uttalelsen at den var som et «bombenedslag». Stjerneskuespiller Meryl Streep sier til Washington Post at hun håper Winfrey stiller, og sier at hun etter nattens tale ikke har noe valg.

Selv har ikke Winfrey uttalt seg etter Golden Globe-talen, men i et intervju med Bloomberg i fjor ga hun uttrykk for at når Trump kan bli president uten politisk erfaring, så kan andre bli det også.

– Jeg har tenkt at jeg ikke har erfaringen, at jeg ikke vet nok. Men nå tenker jeg «Oh oh!».

I et intervju med CBS, av nyere dato, sier hun derimot at hun ikke har noen planer om å stille til valg for noe som helst.

I dag leder Oprah Winfrey sin egen kabel-TV-kanal, OWN og hun jobber for CBS sitt nyhetsprogram «60 Minutes». Hun er også fremdeles en aktiv skuespiller.