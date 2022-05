PÅ APOTEKET: Nord-Koreas leder Kim Jong-un besøkte søndag et apotek i landets hovedstad Pyongyang.

Fem prosent av befolkningen fryktes smittet: Slik vil Nord-Korea bekjempe corona

Mangel på medisin, ingen vaksiner og begrenset testkapasitet. Nå frykter Nord-Korea én million smittede. Nå lanserer landet tvilsomme måter å bekjempe viruset på.

Av Håkon Kvam Lyngstad

Nord-Korea meldte torsdag forrige uke om sitt første coronatilfelle siden pandemiens start. Morgenen etter bekreftet det statlige nyhetsbyrået KCNA at minst én person hadde dødd med corona.

Mandag kom nye oppjusterte tall. Nå skal minst 56 personer ha dødd med symptomer på coronaviruset, og regimet frykter nå at nesten 1,5 millioner har blitt syke med det myndighetene har kalt en «feber med ukjent opphav».

Det melder det sørkoreanske nyhetsbyrået Yonhap sent mandag kveld. Antallet utgjør rundt fem prosent av landets drøye 25 millioner innbyggere.

Kim: – Den største krisen

Samtidig kan tallene være enda høyere.

Landet har begrenset testkapasitet, og man kan dessuten være både smittet og smitteførende med corona, selv uten symptomer.

REGISSERT BESØK: Ingen uavhengige journalister var invitert til Kims besøk ved apoteket i Pyongyang. Kun statens organ KCNA var til stede.

Landets øverste leder Kim Jong-un kommer ifølge BBC mandag med nye klare ordrer: De «mektige styrkene» i hærens sanitetskorps må «umiddelbart stabilisere tilgangen på medisin i hovedstaden Pyongyang».

– Den ondartede epidemien er den største krisen siden landets opprinnelse, sier Kim. Han sammenligner dermed den pågående krisen med blant annet den enorme sultkatastrofen på 90-tallet – i det som har blitt kjent som «den besværlige marsjen».

BESKYTTELSESDRAKT: Helsearbeidere kledd i store røde vernedrakter under en militærparade i Pyongyang i september i fjor.

Men Kims ordre kan være lettere sagt enn gjort, da landet har vært mer eller mindre fullstendig lukket under pandemien.

Grensestengingen har ført til vanskeligheter med å importere forsyninger: Gjødsel, medisiner, penger og matvarehjelp kommer ikke inn i landet.

Lanserer tvilsomme behandlinger

Landet mangler medisinene som i Vesten har blitt tatt i bruk for å behandle corona. I tillegg er landet ett av kun to i hele verden som ikke har startet vaksineringen.

– Siden landet fremdeles ikke har startet vaksineringen, er det en risiko for at viruset vil spre seg raskt i massene, sier regionsdirektør for Sørøst-Asia i Verdens helseorganisasjon, Poonam Khetrapal Singh mandag.

Mandag tegnet landets vise-folkehelseminister Kim Hyong Hun opp en ny strategi for håndteringen i et intervju på stats-TV, melder Reuters.

OVERFLATER: En ansatt ved supermarkedet Kyongheung Foodstuff i Pyongyang desinfiserer overflatene i butikken 12. mai i år. Samme dag kom nyheten om første coronatilfelle i landet. TERMOMETER: En lærer tar tempen på en elev ved en skole i Pyongyang, i dette bildet fra oktober i fjor. Nord-Korea har lenge forsøkt å unngå et utbrudd som det de nå opplever. SPRUT: En helsearbeider sprayer ned en matbutikk i Pyongyang i dette bildet fra september i fjor.

Nå skal ikke landet lenger sette folk med symptomer i karantene, men heller behandle tilfellene i et nytt system. Dette er de nordkoreanske rådene:

Man bør ifølge regimet ta smertestillende og febernedsettende medisiner som paracetamol eller ibuprofen, for å dempe febersymptomene.

Myndighetene ber om at antibiotika tas i bruk. Denne typen medisin kan ikke bekjempe virus, men bakterielle infeksjoner som kan oppstå i tillegg når man er syk – som for eksempel lungebetennelse.

«Tradisjonelle behandlinger» – eller kjerringråd – blir trukket frem som anbefalt i de statsdrevne mediene. Gurgling av saltvann og å drikke kaprifol-te er blant rådene regimet går god for.

Ingen av disse metodene kan kurere eller effektivt behandle covid-19.

Det er imidlertid ikke første gang landet utvikler noen uvitenskapelig «mirakelkur». Under mers-epidemien i 2015 hevdet landet å ha utviklet en «medisin» bestående av ginseng og små mengder gull og platinum.

Medisinen, som fikk navnet Kumgang-2, skulle kunne forebygge og kurere mers, ebola, sars og AIDS.

Ingen svar på tilbud om hjelp

Landets uttalte fiende og nabo i sør, Sør-Korea, har tilbudt hjelp til naboene i nord.

Nyinnsatte president Yoon Sul-yeol sa mandag at Sør-Korea ikke vil sky noen midler fir å hjelpe nordkoreanerne med å slå ned utbruddet.

I valgkampen markerte president Yoon seg blant annet ved å love en hardere linje mot Nord-Korea enn sin forgjenger. Nå vil han likevel tilby humanitær hjelp.

– Vi må ikke holde tilbake når det kommer til å gi nødvendig støtte til det nordkoreanske folk, som er eksponert for trusselen coronaviruset utgjør.

Han lovet samtidig vaksiner, helseutstyr og til og med helsearbeidere på utlån, om Nord-Korea svarer dem.

KRISEMØTE: Kim Jong-un deltok søndag i et møte om håndteringen av landets coronakrise.

Men Nord-Korea har så langt ikke svart på naboens tilbud om hjelp.

Samtidig har Kim åpent kritisert sine egne helsemyndigheter for å ikke ha distribuert medisin riktig, ifølge Al-Jazeera. Han kaller ledere i sin egen helsesektor for «uansvarlige».

Yang Moo-jin ved Universitetet for Nord-Korea-studier i Seoul, sier dette er et tegn på alvoret på bakken i landet.

– Han peker ut manglene i karantenesystemet, sier han til AFP.

