ERDOGANS UTSENDTE: Fazlı Çorman er Tyrkias ambassadør i Norge.

Tyrkias ambassadør: Kaller Norge og Sverige en «trygg havn» for terrorister

Tyrkias president Erdogan vil ikke ha Sverige og Finland inn i NATO fordi han hevder at de støtter terrorister. Men Norge er ikke stort bedre, ifølge Erdogans mann i Oslo.

Av Ingeborg Huse Amundsen

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Det er et faktum at i Sverige, Finland og Norge har PKK funnet en trygg havn. Her kan de operere, tjene penger og misbruke ytringsfriheten – som om det skulle være en interesseorganisasjon.

Det sier den tyrkiske ambassadøren Fazlı Çorman i et intervju med VG.

Mandag kveld gikk president Recep Tayyip Erdogan ut og sa at Tyrkia ikke vil godkjenne Sverige og Finlands søknader til NATO-medlemskap.

KRITISK: Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan sier han ikke vil ha Sverige og Finland i NATO.

Tyrkia har bedt landene om å innfri tre hovedkrav, hvorav det ene lyder «stoppe å støtte terrorister i landet.

– Skandinaviske land er som gjestehus for terrororganisasjoner, har Erdogan uttalt.

– Norge har samme holdning

Med «terrorister i utlandet» siktes det til det kurdiske arbeiderpartiet PKK, som er terrorstemplet i Tyrkia, og i EU og USA. YPG er en kurdisk milits i Syria, som har vært aktive i å nedkjempe IS.

Hverken Sverige eller Norge har terrorlistet PKK.

Den tyrkiske ambassadøren sier til VG at Tyrkia også er kritisk til Norge. Men ettersom Norge ble NATO-medlem før Tyrkia (Norge i 1949, Tyrkia i 1952) hadde de ikke mulighet til å påvirke den gang, påpeker han.

– Norge har den samme holdningen til terrororganisasjonene, men Sverige har gått mest åpent ut og støttet PKK, hevder Çorman.

Tyrkias ambassadør: Forholdet til Norge trues av fordommer

TYRKIAS INTERESSER: Çorman har vært ambassadør til Norge siden 2018.

«Jeg er en terrorist i deres øyne»

Andam Aziz er talsperson for Kurdisk demokratisk samfunnssenter, den største kurdiske organisasjonen i Norge. Han sier at han føler seg støtt av utspillene.

– Jeg er en terrorist i deres øyne. Det er selvfølgelig ubehagelig, sier han til VG.

I 2019 var han blant 120 nordmenn som ble stemplet som terrorstøttespillere av den tyrkiske regjeringsvennlige tenketanken SETA. På listen finnes også Rødt-leder Bjørnar Moxnes og SV-leder Audun Lysbakken.

– Vi er mange aktivister og akademikere i Norge som viser støtte for den kurdiske saken, og alle blir vi kalt terrorister. Men som jeg pleier å si: En annens terrorist er en annens frihetskjemper.

TALSPERSON: Andam Aziz er talsperson for kurderne i Norge.

– En pest og en plage for Erdogan

Han støtter de norske Tyrkia-ekspertene som tolker Erdogans utspill som et forhandlingskort for å presse frem egne ønsker i NATO.

– Den svenske regjeringen har lenge vært støttende til kurdernes sak, og veldig aktive i å peke på Tyrkias menneskerettighetsbrudd. Erdogan vil at kurderne skal miste den stemmen de har i Sverige, mener Aziz.

Ifølge ham ønsker Tyrkia å stenge kurdiske foreninger og forfølge kurdiske aktivister i Sverige.

– De prøver å stilne aktivister og Erdogan-kritiske stemmer i hele Europa. Aktivistene har vært en pest og en plage for Erdogans regime i Tyrkia. Siden Erdogan knebler aktivistene og har full kontroll på mediene i hjemlandet, er vi blitt stemmen til de som er undertrykt i Tyrkia.

Sier folk ikke vil ta avstand fra PKK

– Hvor aktiv er støtten til PKK og YPG blant kurdere i Sverige?

– PKK har stor oppslutning i det kurdiske samfunnet både i Sverige, Norge og ellers i Europa. Folk vil ikke ta avstand fra PKKs politiske legitime aktivitet, men ingen ønsker væpnet kamp lenger. Vi mener at PKK driver ikke angrepskamp, men forsvarskamp mot Tyrkia, der det er snakk om å beskytte sine områder.

– Har du noen forståelse for at Tyrkia ønsker å begrense PKK, også i utlandet, all den tid Ankara betegner dette som en terrorgruppe?

– Nei, det har jeg ingen forståelse for. Tyrkia har forsøkt å eliminere PKK siden 1988. Det er på tide at de forstår at PKK er en del av folket. Det eneste Erdogan kan gjøre for å begrense PKK, er å dra i fredsforhandlinger og avslutte krigen som hverken kurderne eller tyrkerne ønsker, svarer Aziz.