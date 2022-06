Natt til onsdag kan det bli SAS-streik, men partene sitter fortsatt i forhandlinger.

Oversikt: 76 prosent av SAS-avgangene fra Gardermoen onsdag «trolig innstilt» ved streik

76 prosent av alle planlagte SAS-avganger fra Gardermoen onsdag blir «trolig innstilt» dersom det blir SAS-streik, ifølge flyselskapets egen nettoversikt.

NTB-Marius Helge Larsen

Publisert: Oppdatert nå nettopp

For de andre store flyplassene i Norge ligger litt færre utgående avganger an til å bli innstilt, men også her ligger graden av mulige innstillinger på mellom 46 og 64 prosent.

Situasjonen for inngående flygninger er omtrent den samme.

NTB har hentet inn tall fra oversikten på nettsidene til SAS , hvor selskapet opplyser om hvilke ruter det er sannsynlig at blir innstilt dersom det blir pilotstreik fra onsdag av.

Flyselskapet sitter i forhandlinger med de skandinaviske pilotforeningene i Stockholm, og fristen går ut ved midnatt natt til onsdag.

Blir de ikke enige, tas mellom 900 og 1.000 SAS-piloter tatt ut i streik, deriblant 402 i Norge.

75 av 98 avganger trolig innstilt

NTB gjorde et søk i streikeoversikten til SAS klokka 17. Den viste følgende status for de planlagte SAS-avgangene ut fra Gardermoen onsdag:

Antall avganger: 98

Antall avganger merket med «trolig innstilt» ved streik: 75

Andel trolig innstilt ved streik: 77 prosent

Kun avganger med SK i flightnummer er tatt med, og ikke Widerøe-avganger, eller avganger som opereres av Lufthansa, Finnair og andre samarbeidsselskaper. Disse går stort sett går som normalt.

SK-avgangene er det SAS selv som står for, men i tillegg til å opereres av SAS, opereres de delvis av CityJet og datterselskapene SAS Connect og SAS Link.

Det er avgangene som opereres av SAS, som vil rammes hardest ved streik.

Innstillinger i hele landet

Tilsvarende søk for Norges nest travleste flyplass, Flesland, viser at 16 av de 27 planlagte SAS-avgangene ut fra flyplassen onsdag er oppført som «trolig innstilt» ved en eventuell streik.

På Sola blir 12 av 26 planlagte SAS-avganger trolig innstilt, mens tilsvarende tall for Værnes er 14 av 22.

NTB har bedt pressekontakt Tonje Sund i SAS om å kommentere tallene.

Hun skriver følgende i en tekstmelding:

– Vi ønsker ikke å spekulere i omfanget ved en eventuell streik, men det vil være SAS-flyginger som fortsatt går.

I en epost anbefaler hun alle reisende å sjekke SAS' nettsider og sine egne billetter.

– Vi oppdaterer så fort vi kan med informasjon – både på epost og SMS til dem som er rammet av en eventuell konflikt. Vi har styrket bemanningen på kundesentrene våre og tilbyr fleksible løsninger for reisende som blir rammet, sier hun.