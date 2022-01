Stoltenberg etter Nato-møte: Risiko for konflikt er reell

Nato-sjef Jens Stoltenberg sier at faren for en konflikt i Europa er reell, etter at han møtte alliansens utenriksministere i et digitalt møte fredag ettermiddag.

Av Alf Bjarne Johnsen

Temaet er Russlands oppbygging av styrker rundt Ukraina de siste månedene. Stoltenberg sier at Russland har ikke vist tegn til å trekke styrker tilbake, til tross for internasjonale oppfordringer.

– Nato vil forsøke alt for å få til en meningsfull dialog. Men den må baseres på prinsippene for europeisk sikkerhet, og med Ukraina til stede, sa Stoltenberg - men holdt faren åpen for at diplomati ikke lykkes.

Men han la til at det er positivt at Russland har gått med på å delta i møter, med USA, med Nato-landene og med OSSE de neste dagene.

EKSTRAORDINÆRT MØTE: Jens Stoltenberg åpnet hastemøtet med utenriksministrene i Nato fredag ettermiddag, med et klubbeslag.

Vil få konsekvenser

– Det vil få store politiske og økonomiske konsekvenser for Russland dersom de skulle angripe Ukraina, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) etter møtet.

Hun sier at beskjeden fra utenriksministermøtet er helt entydig. De avviser blankt kravet fra Russland om at Ukraina må nektes medlemskap i Nato for all fremtid:

– Hvert enkelt land har rett til å bestemme sin egen sikkerhetspolitiske forankring, sier Huitfeldt, og viser til de valgene Norge gjorde som selvstendig nasjon i 1905.

Samtidig sier hun at Russland ikke har gjort militære endringer i Norges nærområder i nord, samtidig med at spenningen har økt på grensen mot Ukraina:

– Det er fortsatt lav spenning i det høye nord, sier Huitfeldt.

Fredag hadde Stoltenberg innkalt alliansens utenriksministere til et ekstraordinært utenriksministermøte for å koordinere interessene mellom USA og de øvrige medlemslandene, før neste ukes møter med Russland.

Utgangspunktet som diskuteres akkurat nå på vestlig side, er hvordan USA og Nato kan komme Russland i møte for å øke tilliten mellom partene og dermed redusere risikoen for en militær konflikt om Ukraina.

– Man blir mer og mer bekymret. Situasjonen er vanskelig og krevende, sa en sikkerhetskilde på vestlig side til VG før møtet.

Overfor VG beskrives frykten for et russisk angrep mot Ukraina som betydelig.

Men fordi ingen har sikker kunnskap om president Vladimir Putins neste trekk, er det stor spenning og nervøsitet rundt møtene som er avtalt med russiske diplomater i Genève, Brussel og Wien de neste dagene.

Forventningene fra Nato-siden er så lave, at bare en enighet om nye møter i Nato-Russland-rådet vil bli regnet som en slags suksess, ifølge en annen kilde på vestlig side.

Positivt signal

Da Stoltenberg åpnet utenriksministermøtet fredag ettermiddag, ba han igjen Russland om å trekke tilbake styrkene som nå står ved grensen mot Ukraina. Han la til at Nato er klar til å diskutere uenighetene med Russland, og nevnte spesielt åpenhet om militære bevegelser, og rustningskontroll.

– Det er et positivt signal at Russland nå er villig til å komme til forhandlingsbordet, la han til foran møtene de neste dagene.

Søndag og mandag skal Russland og USA ha samtaler i Geneve. Onsdag møtes Nato Russland-rådet i Brussel, og samtaler fortsetter i OSSE i Wien torsdag.

– Dette er en mulighet for Russland til å demonstrere at landet mener alvor med dialog, diplomati og internasjonale forpliktelser, sa Nato-sjefen.

Truer Ukraina

Bakgrunnen for disse møtene er at Russland – ifølge vestlig etterretning – har flyttet store militære styrker til grenseområdene mot Ukraina.

Russlands øverste ledere har avvist at hensikten er en invasjon i Ukraina.

Men midt i desember, etter flere måneders opprusting på grensen, krevde Russland øyeblikkelige forhandlinger med Nato-landene, og direkte med USA,gjennom to avtaleutkast som Russland har publisert.

Fra Russlands side handler dette om langt mer enn å nekte Ukraina medlemskap i Nato for all fremtid:

Blant kravene er også at Nato heller ikke skal oppta andre nye medlemsland – og at USA og alliansen trekker sine militære styrker ut av de nye medlemslandene, de tidligere Sovjet-republikkene, i øst.

– På disse punktene er det ikke mye rom for forhandlinger, sier en sentralt plassert kilde.

To nylige telefonsamtaler mellom presidentene Joe Biden og Vladimir Putin har heller ikke ført til synlige resultater eller at konflikten er trappet ned.

JULEFEST: Innbyggere i den ukrainske byen Lviv deltok i en tradisjonell parade i forbindelse med den ortodokse julefeiringen fredag.

Sverige og Finland reagerer

Regjeringene i Finland og Sverige har reagert skarpt på Russlands krav om at Nato skal stenge døren for nye medlemmer.

Fredag morgen har Natos generalsekretær Jens Stoltenberg hatt både Finlands president Sauli Niinistö og Magdalena Andersson, Sveriges nye statsminister, på telefonen.

– Nato respekterer hvert lands rett til å velge sin egen vei, skriver Stoltenberg i en uttalelse på Twitter etter samtalen med Niinistö.

– Den europeiske sikkerhetsordningen er ikke mulig å forhandle bort. I Sverige er det vi selv som bestemmer over vår utenriks- og sikkerhetspolitikk, og hvem vi velger å samarbeide med, skriver Andersson i en uttalelse som ble publisert i forkant av dagens ekstraordinære utenriksministermøte i Nato.

Hun hadde torsdag en samtale med den finske presidenten, som etter møtet sa at Natos “åpen dør”-linje er viktig for Finland.