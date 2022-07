KRIGSBARN: Elena Derdel (33) passer på datteren Vanhelia.

Født inn i krigen

Her ligger lille Vanhelia. Hun er en av flere som kom til verden til verden i en by under kraftig angrep.

«Skytingen gjør meg nervøs».

16 år gamle og gravide Viktoriya Sokolovska sitter i en sykeseng på Pokrovsk fødesykehus. Sykehuset ligger Donetsk i Ukraina – et av områdene som rammes aller hardest av Russlands angrep.

«Jeg er redd for at all nervøsiteten min overføres til babyen».

Viktoriya fortviler.

VENTER SPENT: Gravide Viktoria Sokolovska (16) i sykesengen. Hun har siden født datteren Emilia – som heldigvis er frisk.

Fødeavdelingen er den siste som fortsatt er under ukrainsk kontroll i den østlige Donbas-regionen.

Det er farlig å føde i Ukraina nå. Vinduene på fødeklinikken er dekket av sandsekker. Og sykehuset har strenge sikkerhetsregler.

Føderommene følger den såkalte to-vegg-regelen: Den sikreste delen av bygningen skal være atskilt fra utsiden med minst to vegger.

FARLIG: Vinduene på sykehuset er forsøkt dekket av sandsekker for beskyttelse.

– Noen ganger har vi måttet ta imot babyer mens de skyter mot oss, sier leder av fødesykehuset, Dr. Ivan Tsyganok til Reuters.

– Fødsel er ikke en prosess man bare kan stoppe.

BEKYMRET: Lege Ivan Tsyganok (56) sitter på kontoret på Pokrovsk fødesykehus. Hver dag frykter han for kvinnenes, og de nyfødtes liv.

Føde-frykt

Sykehuset ligger rundt 40 kilometer fra nærmeste frontlinje. Her lever gravide kvinner i konstant frykt.

Hvor skal de føde? Er det trygt å føde her? Kommer russerne til å angripe sykehuset? Og, vil barnet bli født for tidlig?

Tsyganok er nemlig redd for at stresset av å leve i krig har ført til en økning i premature fødsler.

Katya Buravtsova er en av mange kvinner som har født for tidlig. Sønnen Illiusha ble født etter bare 28 uker.

– Han ville ikke hatt en sjanse til å overleve om det ikke var for denne fødeavdelingen, sier Tsyganok.

Takket være en inkubator og omsorg han fikk på klinikken, har han det nå bra.

Mamma Buravtsova forteller til Reuters at hun var redd for å måtte føde et helt annet sted etter at landsbyen hennes, som ligger nær frontlinjebyen Kurakhove, ble angrepet:

– Du kan bli nødt til å føde i en kjeller, sier hun.

1 / 3 PÅ FØDEROMMET: Katya Buravtsova (35) holder sin nyfødte sønn Illiushia. Han ble født 28 uker for tidlig. HVILER: Lille Illiushia overlevde takket være en inkubator på fødeavdelingen. PASSER PÅ: En sykepleier overvåker nyfødte Illiusha. forrige neste fullskjerm PÅ FØDEROMMET: Katya Buravtsova (35) holder sin nyfødte sønn Illiushia. Han ble født 28 uker for tidlig.

Siden den russiske invasjonen av Ukraina 24. februar har 19 av de 115 babyene som har blitt tatt imot på sykehuset, blitt født for tidlig. Det utgjør en andel på 16.5 prosent , viser tall fra sykehuset Reuters har fått tilgang på.

Det er nesten dobbelt så høyt som gjennomsnittet i Ukraina på 9 prosent ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO).

Tsyganok forklarer at antall fødsler på sykehuset er lavt fordi mange kvinner har flyktet.

1 / 3 PÅ INNSIDEN: Marina Tupata (26) holder hånden til hennes seks dager gamle baby Sofia. Det er vanskelig å sove i ro når russerne når som helst kan angripe fødeavdelingen. FORELØPIG TRYGGE: Elena (36) ser etter at hennes lille Mikhail har det bra. NYFØDT: Irina Budakova (24) holder hennes to dager gamle gutt. Hun har foreløpig ikke gitt ham et navn. forrige neste fullskjerm PÅ INNSIDEN: Marina Tupata (26) holder hånden til hennes seks dager gamle baby Sofia. Det er vanskelig å sove i ro når russerne når som helst kan angripe fødeavdelingen.

Under angrep

Ifølge sykehuslederen vil ikke sandsekkene i vinduene kunne redde klinikken og pasientene under et direkte angrep fra russerne. Han viser til sykehuset i Mariupol som et skrekkeksempel:

Der ble minst tre personer drept etter at en russisk rakett traff sykehuset i mars. Høygravide kvinner – noen med åpne skuddsår – måtte flykte for livet. De ble observert løpende iført sykehuskjoler ifølge ukrainske myndigheter og pressebilder.

Russlands forsvarsdepartement nektet for å ha bombet sykehuset og anklaget Ukraina for å ha iscenesatt hele hendelsen.

DØDE: Den gravide kvinnen ble fraktet til sykehus med livet sto ikke til å redde. Bildet er tatt 9. mars.

Og angrepene mot fødeavdelinger fortsetter:

Ifølge ukrainske myndigheter skal to mennesker, blant dem et lite barn, ha blitt drept etter at en russisk rakett slo ned ved en klinikk i Vinnytsia torsdag. Seks personer skal være såret.

Det skriver Anton Herasjtsjenko, som er rådgiver til innenriksminister Denys Monastyrskyj, på Twitter.

Med Mariupol-sykehuset borte og et annet i den nærliggende byen Kramatorsk stengt, må de ansatte på sykehuset i Pokrovsk forberede seg på hektiske og krevende uker fremover.

I den Ukraina-kontrollerte Donetsk-regionen bor det fremdeles rundt 340 000 mennesker, ifølge den regionale guvernøren, og klinikken er det eneste gjenværende stedet kvinner kan føde «trygt».

Totalt har FN bekreftet at 4899 sivile har blitt drept siden krigens start, men de anslår at det faktiske tallet er langt høyere.

