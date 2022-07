1 / 6 Protester i Sri Lankas hovedstad Colombo den 9. juli. Demonstranter stormer presidentboligen. President Gotabaya Rajapaksa skal ha rømt fra hendelsen og kommet seg i sikkerhet. Protester i Sri Lankas hovedstad Colombo den 9. juli. Protester i Sri Lankas hovedstad Colombo den 9. juli. TÅREGASS: En demonstrant kaster en tåregassgranat i retur mot politiet under demonstrasjonene utenfor president Gotabaya Rajapaksa fredag. Protester i Sri Lankas hovedstad Colombo den 9. juli. forrige neste fullskjerm Protester i Sri Lankas hovedstad Colombo den 9. juli.

Sri Lankas president går av etter voldsomme demonstrasjoner: − Han feilet på sin vakt

Dramatiske scener utspilte seg da presidentboligen ble okkupert, og huset til statsministeren ble satt fyr på. Regjeringen trodde at deres tradisjonelle venner ville redde dem, sier professor.

Etter flere stormfulle uker ble det lørdag klart at både Sri Lankas president og statsminister går av.

Dagen har vært preget av store demonstrasjoner i hovedstaden Colombo – de siste i rekken mot landets myndigheter, som får skylden for økonomisk krise og drivstoffmangel.

Demonstrantene stormet blant annet presidentboligen – se video her:

«Den perfekte stormen»

Den økonomiske krisen i Sri Lanka er den verste på 70 år, og landet er nå på randen av konkurs.

Siden starten av coronapandemien har det bygget seg opp til «den perfekte stormen», sier professor i statsvitenskap ved NTNU, Indra de Soysa.

– Regjeringen trodde at deres tradisjonelle venner ville redde dem, med det gjorde de ikke, sier han, og viser til Japan, Kina og India.

Professoren mener at president Gotabaya Rajapaksa burde hatt kontroll da økonomien i landet kollapset.

– Han forsto at ting begynte å skje, men feilet på sin vakt.

Frykter at andre kan utnytte situasjonen

De Soysa viser til at det vanligvis er statsministeren som tar over når presidenten går av, men i og med at begge har varslet sin avgang, er ikke det mulig. Presidenten har varslet at han går av onsdag, men professoren tror det kan skje før:

– I grunnloven er det klart at parlamentspresidenten blir president når hverken presidenten eller statsministeren kan fortsette. Det er ikke noe å vente med – hvis presidenten går av, så går han av.

GLAD: Indra de Soysa, professor i statsvitenskap ved NTNU, er glad for at det skjer endinger i Sri Lanka.

De Soysa håper at det blir lite vold og at en ny regjering snart er på plass.

– Det finnes politiske motpoler som kan bruke dette til sin fordel, som for eksempel militæret. Jeg håper at myndighetene kan skape stabilitet og få politiet tilbake i gatene, slik at folk ikke kan utnytte en kaotisk situasjon.

Mistet all tillit

– Det er absolutt en positiv utvikling, sier Anoma Källman til VG.

Hun er født på Sri Lanka, men bor i Norge sammen med ektemannen Helge Källman. Siden 2005 har de to drevet et hotell på sørsiden av øyen.

– Jeg håper selvfølgelig at det kan bli bedre for menneskene i landet om det kan bli et regjeringsskifte, sier ektemannen.

HOTELLEIERE: Parets hotell ligger i Unawatuna, helt sør i landet. Hotelldrømmen startet i 2005 og paret har siden hatt stor suksess. Men de siste årene har vært vanskelige.

Anoma mener problemene i landet har brygget lenge.

– Den sittende regjeringen har mistet all tillit hos folket. Det innbyggerne ønsker er en reel demokratisk stat hvor lederne jobber for folkets beste, mener hun.

Hun tror regjeringens fall kan løse mange problemer.

– På lang sikt vil det løse en del. Det er viktig for alle her nede at vi føler oss hørt.

Trenger turister

Problemene i landet er ifølge paret mange og mangel på utenlandsk valuta setter en stopper for det meste.

– De får ikke kjøpt det de trenger for å få landet på rett kjøl, sier Helge.

Han trekker frem både koronakrisen og terrorangrepene i 2019 som årsaker.

– De økonomiske problemene har vært over lengre tid, men nå folk merker det mest, forteller Anoma.

Hun forteller om hoteller som står tomme og srilankere som står uten arbeid å gå til. Overalt ser hun endeløse bensinkøer.

– Det har aldri vært så ille som det er nå egentlig, legger hun til.

FULLT: Det er nok av mat i butikkene, om man har penger, forteller Anoma Kallman. TOMT: Veiene er vanligvis travle og fulle av tuktuker og scootere. Grunnet bensinmangelen er det nå lite trafikk. KØ: En av Anoma Kallmans ansatte har fotografert en bensinkø i nærheten av hotellet deres.

Mangelen på drivstoff gjør at mange ikke kommer seg til arbeid eller skole, forteller hun.

– Det er veldig trist å se. Er det noe vi trenger nå så er det turister. Håpet til de lokale er at utlendingene kommer tilbake.

ROLIG I SØR: Anoma og familien har tilbrakt to uker på Sri Lanka, men merker ikke noe særlig til uroen. Lørdag tilbrakte de på stranden.

Derfor kom den økonomiske krisen

Ifølge de Soysa er det flere årsaker til at Sri Lanka har havnet i en økonomisk krise.

Professoren forteller at ett år før coronapandemien halverte presidenten skatten til innbyggerne, noe som halverte denne inntektskilden.

Under pandemien mistet landet to av sine viktigste inntektskilder, sier de Soysa. En stor del av landets dollarinntekter kom fra arbeidere i Midtøsten, noe som stoppet under pandemien. Dette i tillegg til at ladet mistet sine turistinntekter.

– Regjeringen brukte mye penger på ulike prosjekter og var populistiske, men dette hadde kanskje egentlig en mer politisk baktanke.

Sri Lankas president Gotabaya Rajapaksa.

De Soysa legger til at pressen i mindre utviklede land, ofte har sin egen agenda eller er eid av de politiske partiene, noe som gjør at det ikke alltid blir rettet fokus mot regjeringens feiltrinn.

Mangel på valuta i Sri Lanka har resultert i en enorm gjeld. Landet har suspendert betalingen av syv milliarder dollar på utenlandsgjelden som har forfall i år.

Folket kom sammen

De Soysa er fra Sri Lanka, og har pratet med venner og familie som er i landet.

– De er glade for at protestene gikk så fredfullt for seg, sier han, og legger til at når hundretusener av mennesker samles og møter hard motstand fra myndighetene, så kan man forvente at noen hendelser oppstår.

De Soysa legger til at han syns at de som begår politiske feiltrinn må holdes skyldige, men ikke gjennom bruken av vold.

– Det fine er at en krise bringer folket sammen for å kreve endringer.