STEKER: Et par på stranden på Barry Island i Wales mandag.

Smeltende veier og fare for liv: Storbritannia forbereder seg på rekordvarme

Ekstremvarmen som sprer seg i Vest-Europa nå fører til at Storbritannia legger planer for sin første «hetebølge-krise» noensinne.

Publisert: Nå nettopp

Ifølge Telegraph ble det avholdt et såkalt «Cobra-krisemøte» i regjeringen mandag. Cobra referer til Cabinet Office Briefing Rooms som er der ulike ministre holder møter ved nasjonale og internasjonale kriser.

Møtet kommer i forbindelse med at det britiske meteorologiske instituttet Met Office sende ut en gul vær-advarsel mandag for deler av Storbritannia. Dette indikerer at det er «fare for liv», og er ifølge avisen kun sendt ut to ganger tidligere.

Varselet sier det er muligheter for «eksepsjonelt høye temperaturer både natt og dag». Dette er ventet fra søndag og inn i starten av neste uke.

Wales satte ny varmerekord allerede mandag med 28,7 grader.

– Store endringer i arbeidspraksis og daglige rutiner vil sannsynligvis være nødvendig, sier Met Office.

KJØLER SEG NED: En mann svømmer i Sky Pool i Nine Elms i London mandag.

Første «nivå 4»-hetebølge

Ifølge etaten for Helse og sikkerhet (UK Health Security Agency – UKHSA) blir en nasjonal krise på nivå fire kun meldt om været blir så ekstremt at «sykdom og død kan skje blant dem som er friske og i god form». Så langt er ikke dette meldt.

– Det er mulighet for en hetebølge på nivå fire. Om det blir over 40 grader, er det sannsynlig at vi får en nivå fire-hetebølge for første gang, sier en talsperson for UKHSA til Telegraph og legger til:

– Jeg ser ikke hvordan det ikke vil bli det med de temperaturene.

VARMT: Et par bruker en paraply for å få skygge ved Tower Bridge i London mandag.

Frykter ny varmerekord

Ifølge Sky News oppgir meteorologer at det er 30 prosent sjanse for at søndag vil bli Storbritanias varmeste dag noensinne.

En hetebølge på det nivået vil påvirke blant annet skoler, infrastruktur, kraftverk, helsetilbud og matvarelevering.

Den nåværende varmerekorden i Storbritannia er 38,7 grader celsius. Denne ble satt i 2019. Nå er det varslet at temperaturen kan komme opp i over 40 grader.

Mandag morgen ble togtrafikken i Battersea i London stoppet i minst to timer etter at trebjelker tok fyr. Telegraph skriver at en gnist satte fyr på bjelkene, mens Network Rail oppgir i en e-post til VG at brannårsaken er under etterforskning.

BRANT: Battersea Bridge, mellom Victoria og Brixton.

Fartsrestriksjoner er også innført for å hindre jernbaneskinnene i å få solslyng i varmen.

Smeltende veier

Bystyret i Hampshire skal være forberedt på å sette inn strøbiler for å beskytte bilene på veier som smelter. Disse skal spre finkornet sand på eldre veioverflater for å virke som en svamp og suge til seg overflødig grovt asfaltdekke.

Flere steder i landet vil også få tropenatt allerede natt til onsdag.

– Om temperaturen ikke faller under 20 grader om natten, klassifiseres det som tropenatt. Så deler av Yorkshire, noe som høres tullete ut, kommer til å ha tropenatt i natt, sier meteorolog Simon Partridge ved Met Office til Sky News.

I Lincolnshire måtte flyforsvaret RAF mandag stoppe flere flyavganger etter at rullebanen smeltet i solskinnet.

Frankrike og Spania

I Frankrike forbereder de seg på en varmebølge fra onsdag, melder Figaro. Mandag innførte det franske meteorologiske instituttet gult hetebølge-varsel i 23 områder. Det innebærer at folk bør være på vakt.

STRAND: Folket flokket til stranden i Brighton i det varme været søndag.

Sterkest varme er ventet i sydvest med topper på 34 grader og tropenetter, ifølge meteorolog Pascal Scaviner ved La Chaîne Météo.

– Alle landene i Sør-Europa blir berørt, med de høyeste temperaturene i Spania, men med temperaturer som kan holde seg høye lengst i Italia, sier Scavier.

I Spania er det tirsdag sendt ut rødt varsel for Galicia med ventet maksimumstemperatur på 42 grader. 13 andre områder har også fått varsler om høye temperaturer, skriver El Pais. Der er den pågående ekstreme hetebølgen ventet å vare «minst til fredag», men den kan også vare til begynnelsen av neste uke.

Også i Frankrike kan situasjonen forverres neste helg, avhengig av en bevegelsene til en kaldfront. I verste tilfelle kan temperaturen overstige 40 grader.

BADER: En turist i Benaojan i Spania søndag.

Le Monde melder at dette blir landets andre hetebølge på én måned, og at den vil vare i minst åtte til ti dager.

Ifølge Le Figaro er dette Frankrikes 44. hetebølge siden de begynte registreringen i 1947. Meteorologene oppgir at klimaendringene medfører at slike fenomener skjer oftere.

Mens det flere steder er hetebølger, kunne meteorologen her hjemme mandag melde at store deler av Norge blir kaldere denne uken på grunn av et lavtrykk som kommer fra øst.

Klimaendringer

Flere forskere britiske Guardian har snakket med, sier menneskeskapt global oppvarming bidrar til å gjøre hver hetebølge mer sannsynlig og mer intens.

BESKYTTER: Mennesker med paraplyer i blomsterhagen ved Tower of London mandag.

– Enhver hetebølge vi opplever i dag er gjort varmere av det fossile drivstoffet vi har brent spesielt de siste tiårene, sier doktor Friederike Otto ved Imperial College i London.

– Hetebølger er med god margin det mest dødelige ekstremværet i Europa. Bare i 2020 døde over 2500 mennesker i Storbritannia på grunn av varme dager. Og disse var mindre varme og mindre hyppige enn det vi ser så langt i år, fortsetter Otto.