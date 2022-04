BILBRANNER: Her sees biler i brann i Von Rosens vei vid Rosengårdsskolen.

Nye opptøyer i Malmö – skole og biler satt i brann

Natt til mandag var det nye opptøyer i bydelen Rosengård i Malmö. Politiet ble møtt av steinkastende ungdommer, og en skole og flere biler ble påtent.

Av NTB og Stella Bugge

Det har de siste dagene vært uroligheter i flere svenske byer.

Så langt er 26 personer pågrepet: 18 i Linköping og åtte i Norrköping, skriver politiet i en pressemelding mandag morgen.

I Malmö startet det i 23-tiden søndag. Da samlet mye folk seg i Ramels väg og flere branner ble påsatt. Politiet rykket ut med flere patruljer for å forsøke å spre den hissige folkemengden.

Til avisen Sydsvenskan sa politiet at det var snakk om rundt hundre personer, hovedsakelig ungdommer, som kastet stein mot patruljene. De svarte med å bruke tåregass, opplyser politiet.

– Flere personer har satt fyr på bildekk, søppeldunker og annet rusk, og folk har til og med dratt med seg tilhengere fra en bensinstasjon og satt fyr på dem, sier pressetalsperson Patric Fors i Politiregion sør til nyhetsbyrået TT.

SØNDAG KVELD: Flere politipatruljer rykket søndag kveld ut til Ramels väg i bydelen Rosengård i Malmö for å håndtere nye opptøyer.

Skolebrann

Like etter klokken 00.30 ble også en skole stukket i brann. Politiet sier de har sikret området slik at brannmannskaper kan ta seg fram til steder.

– Det var en ganske stor brann på Rosengårdsskolan, og vi måtte eskortere inn brannvesenet slik at de fikk slukket brannen. Det er uklart hvor mye av skolen som er ødelagt, opplyste Fors i 3.30-tiden.

– Vi beskriver det som voldsomme opptøyer, sier Fors til Expressen.

Han forteller at politiet ble møtt av intensiv stenkastning fra ungdommer. Også danske politibusser måtte tas i bruk.

– Det er en del av politiets spesielle polititaktikk at kjøretøy blant annet brukes for å spre folkemengder. Det er spesialtrente sjåfører som sitter bak rattet, det kan se voldsomt ut men det er en del av vår spesielle polititaktikk, sier Fors.

MALMÖ: Natt til mandag måtte politiet bruke tåregass for å spre folkemengden.

Situasjonen roet seg i løpet av natten, men det ble meldt om mindre branner andre steder i Rosengård. Brannvesenet har ikke kunnet rykke ut til alle brannene fordi det ikke er trygt. Branner i biler, skur og containere der det ikke var spredningsfare ble dermed ikke slukket.

Aftonbladet skriver at 11 personer er pågrepet etter nattens uroligheter og at politiet var nødt til å kjøre inn med biler for å spre folkemassen. Politiet, som også har også anmeldt sabotasje mot blålysvirksomhet og skadeverk, skriver at åtte er tatt hånd om for almenn ordensforstyrrelse mens tre personer er pågrepet i forbindelse med forberedelse til almenn ødeleggelse.

Ingen skadet

Det har ikke kommet meldinger om skadede i opptøyene, som politiet omtaler som voldsomme.

– Så vidt jeg vet skal ingen ha blitt skadet, hverken politi eller steinkastende ungdom. Senere mandag vil vi ha et klarere bilde av hvor mange som er pågrepet og innbrakt av politiet, sier Fors.

Flere patruljer forblir i området gjennom natten i tilfelle nye opptøyer blusser opp.

Koranbrenning

Også lørdag kveld og natt til søndag kom det til opptøyer i Malmö-bydelen der det ble kastet stein og brannbomber mot politiet. En buss og flere biler ble påtent.

Den omstridte danske politikeren og høyreekstremisten Rasmus Paludan har de siste dagene planlagt og gjennomført flere koranbrenninger i Sverige. I den forbindelse har det vært en rekke sammenstøt mellom politiet og motdemonstranter.