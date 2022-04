FUNNET I LIVE: Connerjack Oswalt ble funnet sovende ved en bensinstasjon i Utah. Omstendighetene rundt forsvinni

Savnet tenåring dukket opp etter nesten tre år

Autistiske Connerjack forsvant fra California som 16-åring. Nå har han blitt funnet i god behold - nesten tre år senere.

Av Vilde Haugen

Publisert: Nå nettopp

En ung amerikansk mann, som ble meldt savnet i 2019, har kommet til rette igjen – over tusen kilometer fra der han forsvant.

Myndighetene i Park City, Utah, rykket ut til en lokal bensinstasjon etter meldinger om at en mann hadde vandret rundt i området med en handlevogn i flere uker.

Tenåringen ble identifisert som 19 år gamle Connerjack Oswalt, som ble meldt savnet som 16-åring, skriver CNN.

Oswalt, som er autistisk, forsvant fra hjemstedet sitt i Clearlake, California, i september 2019. Det er omtrent 11,5 timers kjøring i bil fra stedet han forsvant, til stedet han ble funnet.

19-åringen ble identifisert ved hjelp av et fødselsmerke på nakken.

Bodde på gaten

Oswalt var skjelvende og svært kald da de fant ham sovende utenfor en bensinstasjon i Summit County, ifølge sheriff Justin Martinez. Oswalt så ut til å ha bodd på gaten i flere uker, skriver CBS News.

– Gjennom interaksjoner ble det klart for poltibetjentene at mannen kommuniserte annerledes. Politibetjentene begynte derfor å undersøke hvem denne unge mannen var, skriver politiet i Summit County på Facebook, som omtaler familiegjenforeningen som en hjertevarm og emosjonell historie.

Oswalts familie skal ha lett etter ham i flere år. Moren og stefaren flyttet ifølge NBC til og med tilbake til Idaho Falls, hvor Oswalt var født, i håp om at han en dag ville dukke opp der.

– Vi fulgte opp alle hint om noen som kunne ligne på ham. Det har vært et skikkelig mareritt, sa stefaren, Gerald Flint, til avisen.

– Jeg sluttet aldri å lete

Flint skal ha kastet seg i bilen og kjørt til Utah da de fikk telefonen om at Oswalt var i live. Han roser politiet for at de – i stedet for å bare arrestere den unge mannen – skjønte at alt ikke var som det skulle.

– Alle i rommet var i tårer. De kunne ha viftet det vekk, men det gjorde de ikke, og det gjorde en hel verdens forskjell, sa Flint.

Oswalt skal ha forsvunnet fra hjemmet i California mens moren laget lunsj, skriver flere medier.

– Jeg sluttet aldri å lete etter ham. Det var ikke en dag jeg ikke lette etter ham, på en eller annen måte, har moren uttalt.

De nøyaktige omstendighetene og detaljene rundt forsvinningen, og hvor 19-åringen har oppholdt seg de siste årene – etterforskes nå av politiet.

19-åringen blir nå ivaretatt av sosialarbeidere med autisme-ekspertise, skriver CBS.