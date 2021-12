FYRVERKERI: Demonstranter tente fyrverkeri under en protest mot skjerpede coronatiltak i Brussel søndag.

Flere til sykehus etter corona-protester i Belgia

Belgisk politi brukte vannkanon og tåregass for å spre noen ulydige demonstranter i Brussel, der flere tusen andre protesterte fredelig mot nye coronatiltak.

Av NTB

Publisert: Nå nettopp

Politiet opplyser søndag kveld at to politibetjenter og fire demonstranter er lagt inn på sykehus etter sammenstøtene. 20 personer ble pågrepet, melder nyhetsbyrået AFP.

Belgiske myndigheter presenterte før helgen nye innstramminger for tredje uke på rad. Bakteppet er en kraftig smittebølge som legger press på helsevesenet.

Blant annet må barnehager og barneskoler stenge en uke før juleferien skulle ha startet, og skolebarn helt ned til seks år må nå bruke munnbind. Fra før har regjeringen blant annet stengt nattklubber og bedt barer og restauranter stenge klokken 23.

Belgia har de siste to ukene påvist 2.147 smittede per 100.000 innbyggere, noe som tilsier at landet har registrert det tredje høyeste smittetrykket i verden. I Norge er tallet til sammenligning 778.

Vaksineskepsis

Blant slagordene i søndagens protest var «Frihet», og noen demonstranter bar også på vaksinekritiske budskap. Rundt 8.000 deltok i marsjen, ifølge politiets første anslag.

I løpet av ettermiddagen ba politiet demonstrantene om å gi seg og advarte om at bråkmakere vil bli pågrepet. De aller fleste gikk til sitt, men rundt 100 demonstranter løp mot en politisperring utenfor EU-kommisjonens hovedkvarter. De tente fyrverkeri og kastet søppel og andre gjenstander mot politiet, som brukte tåregass og vannkanon for å spre dem.

DEMONSTRASJON: Flere tusen mennesker gikk gjennom sentrum av EU-hovedstaden søndag for å protestere mot regjeringens innstramminger. Flere viste sin avsky mot vaksineplikt.

Strenge regler

For to uker siden deltok 35.000 i en demonstrasjon mot coronatiltak i Belgia, og også den gangen endte det med sammenstøt mellom demonstranter og sikkerhetsstyrker.

Over 3.700 personer er innlagt med covid-19 i Belgia, 821 av dem får intensivbehandling. I snitt er det påvist drøyt 17.800 smittetilfeller daglig den siste uken. Siden pandemien startet, har myndighetene i Belgia registrert over 27.000 coronarelaterte dødsfall.

Blant de øvrige coronatiltakene som gjelder i Belgia, er forbud mot innendørsaktiviteter, med unntak for bryllup, begravelser og sammenkomster i private hjem. Arrangementer innendørs kan ha inntil 200 deltagere, og idrettsarrangementer må avholdes uten publikum.

Rundt 75 prosent av befolkningen i Belgia er fullvaksinert.