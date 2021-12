TAIPEI: En kvinne passerer en markedsstand i Taiwans hovedstad, som promoterer handel med Taiwans sentralamerikanske allierte. Nå faller Nicaragua vekk fra listen over land som anerkjenner Taiwan som et selvstendig land.

Taiwan mister et av sine allierte land: Nicaragua anerkjenner kun Kina

Ett av de 15 landene i verden som til nå har anerkjent Taiwan som en selvstendig nasjon, snur nå. Nicaragua mener nå at Kina har rett på øya i Øst-Kina-havet.

Av Håkon Kvam Lyngstad

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Nicaraguas regjering erklærer at den erkjenner at det i verden finnes kun ett Kina. Folkerepublikken Kina er den eneste legitime styresmakt som representerer hele Kina, og Taiwan er en umistelig del av kinesisk territorium.

Det sier utenriksminister i Nicaragua, Denis Moncada Colindres, i en pressemelding torsdag kveld. Derfor kutter landet nå sine diplomatiske forbindelser med Taiwan. I mange år har nicaraguanske myndigheter anerkjent Taiwans styresmakter (Republikken Kina), som hele Kinas legitime styresmakt.

Taiwans utenriksdepartement kommenterer saken i en pressemelding, hvor de sier at de reagerer med «smerte og beklagelse» på Nicaraguas nye linje.

– Som et medlem av det internasjonale samfunnet, har Taiwan rett til å utveksle og dyrke diplomatiske forhold til andre land, heter det i uttalelsen.

Kinas FN-ambassadør Zhang Jun skryter derimot av avgjørelsen, og skriver på Twitter at han mener den er «i tråd med tidens trend».

Var én av 15 allierte

Kina hevder de har en territoriell rett på Taiwan, selv om øya har sitt eget styresett, en egen regjering og i praksis drives som en selvstendig nasjon. Internasjonalt anerkjennes Taiwan kun av et fåtall nasjoner som en selvstendig stat.

FÆRRE FLAGG NÅ: Da dette bildet ble tatt i 2018, var Taiwan anerkjent av 17 andre land, som her har flaggene sine til topps i Taipei. Nå er fasit-tallet 14.

Torsdagens nyhet innebærer også at Nicaragua ikke lenger anerkjenner Taiwan som en selvstendig stat. 14 andre nasjonalstater i verden som har formelle diplomatiske forbindelser til Taiwan:

Guatemala

Honduras

Haiti

Paraguay

Eswatini

Tuvalu

Nauru

Saint Vincent og Grenadinene

Saint Kitts og Nevis

Saint Lucia

Belize

Marshall-øyene

Palau

Vatikanstaten

De seneste landene som har brutt sine forbindelser, er El Salvador i 2018, etterfulgt av Solomon-øyene og Kiribati i 2019.

Norge er ikke blant landene som anerkjenner Taiwan som en selvstendig nasjon, men tillater taiwanske borgere å komme inn til Norge med taiwanske pass. Taiwanske studenter har derimot reagert på at de blir oppført med Kina som nasjonalitet i norske registre, noe Aftenposten tidligere har omtalt.

Konfliktnivået mellom Kina og Taiwan har den siste tiden økt, og det har blitt spekulert i om Kina forbereder seg på invasjon. Det kan i så fall ende med storkrig, meldte VG tidligere denne uken.

USA er en sterk maktfaktor i Øst-Asia, og ønsker et nærvær i regionen – blant annet på Taiwan. Et angrep på Taiwan vil dermed kunne bli tolket som et angrep på amerikanske interesser, forklarte Kina-ekspert Torbjørn Færøvik.

– Det begynner å ligne på en ny kald krig, sa Karsten Friis, leder for sikkerhets- og forsvarsforskningen ved Nupi til VG allerede i fjor.

Når Nicaragua nå erklærer tettere bånd til Beijing – og ingen bånd til Taiwan, kommer det i etterkant av et lengre