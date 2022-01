Tonga-utbruddet sendte sjokkbølger over hele verden: − Spektakulært

Trykkbølgene fra vulkanutbruddet fra Tonga nådde helt til Norge, og kunne høres nesten 10.000 kilometer unna.

Av Silje Lien Sveen

Publisert: Nå nettopp

– At det faktisk sendte sjokkbølger jorden rundt, forteller at dette er spektakulært, sier klimaforsker ved Norwegian Reseach Centre (NORCE), Odd Helge Otterå.

Lørdag ble øystaten Tonga truffet av en tsunamibølge på 1,2 meter. Bølgen kom som følge av et utbrudd i den undersjøiske vulkanen Hunga Tonga Hunga Ha’apai.

Utbruddet varte i åtte minutter, og skal ifølge Severe Weather, ha sendt sjokkbølger over hele verden. Disse ble blant annet fanget opp av stasjoner i Slovenia, og lydene fra utbruddet nådde helt til Alaska som ligger over 9.600 kilometer fra Tonga.

Trykkbølgene ble registrert også i Norge. Direktør ved Nansensenteret Tore Furevik, publiserte søndag et innlegg på Twitter som viser hvordan de traff Bergen rundt halv åtte på kvelden – over 13 timer etter utbruddet på Tonga:

Kan påvirke klima

Utbruddet har utspring i det som kalles «ring of fire», et belte som strekker seg rundt Stillehavet og blant annet dekker kysten fra USA, Indonesia og ned rundt Australia og Tonga.

I dette området kan plateaktiviteten danne forkastninger, som lager jordskjelv og vulkansk aktivitet når de beveger seg. Rundt 75 prosent av verdens vulkaner ligger her, og 90 prosent av jordskjelv skjer i denne ildringen.

Bilder og videoer av utbruddet, viser hvordan en sky av aske og svovel skyter helt opp til stratosfæren, et lag av atmosfæren som ligger ca. 10–50 kilometer over jordoverflaten.

– Slike utbrudd skjer nå og da, men den størrelsen som dette er relativt sjeldent, sier Otterå.

UTBRUDD: Satellittbilde av vulkanen Hunga Tunga Hunga Ha’apai, tatt av den japanske værsatellitten Himawari 8, lørdag 15. januar.

Han forteller at de virkelig store utbruddene i «ring of fire», kan påvirke vær og klima i lang tid fremover, gjerne i to til fem år.

– For at et utbrudd skal ha stor klimatisk effekt, handler det ikke om hvor eksplosivt og spektakulært det er, men hvor mange svovelgasser som slippes ut i stratosfæren. Det danner små partikler som reflekterer solstrålingen tilbake, og dermed gir en avkjølende effekt.

Et eksempel på dette er utbruddet i Tambora-vulkanen i Indonesia i 1815, som regnes som det kraftigste utbruddet i moderne tid. Året etter ble kaldt «året uten sommer», på grunn av den nedkjølende effekten som rammet hele kloden.

Ifølge Otterå er det for tidlig å si hvorvidt utbruddet i Tonga vil påvirke klimaet.

– For at man skal se effekt av svovelutslippet, må utbruddet pågå over en viss tid. Dette ser ut som et kortvarig, eksplosivt utbrudd, forklarer han.

Betydelige skader

Utbruddet var det største fra vulkanen Hunga Tonga Hunga Ha'apai til nå, og førte til at det ble sendt tsunamivarsler til Fiji, New Zealand, Vanuatu, Chile, Amerikansk Samoa, Australia, Japan og USA.

Som følge av utbruddet, ble all kommunikasjon med Tonga brutt frem til søndag morgen. Ifølge statsminister i New Zealand Jacinda Ardern, skal vulkanutbruddet ha ført til store ødeleggelser i Tonga.

– Tsunamien hadde betydelig påvirkning på strandområdet på nordsiden av Nuku'alofa, der båter og svære steiner ble skylt i land og bygninger er blitt påført skader.

På nordspissen av New Zealand ble flere båter ødelagt, og tsunamibølger på Hawaii førte til mindre oversvømmelser. Ifølge tjenestemenn i Suva Fiji, skal utbruddet ha vært så sterkt at det hørtes ut som kraftige tordenbrak.

Det er ikke kommet meldinger om personskader eller dødsfall.