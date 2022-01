MØTTES I GENEVE: Det var anstrengt dra USAs utenriksminister Antony Blinken møtte sin russiske motpart Sergej Lavrov i Geneve fredag i forrige uke.

Ukraina-krisen: Lavrov truer med «gjengjeldelse»

Russland øker trusselbildet ved grensen mot Ukraina, samtidig som toppmøter i Paris forsøker å unngå en krig. Den russiske utenriksministeren advarer om at Russland må få gjennomslag for sine krav.

Den russiske utenriksministeren Sergej Lavrov sier onsdag formiddag at Russland vil ta «nødvendige gjengjeldelsestiltak» dersom USA ikke kommer med et konstruktivt svar på Russlands krav om sikkerhetsgarantier. Det melder det statlige, russiske nyhetsbyrået Tass.

Russland har flyttet det som ser ut til å være en invasjonsstyrke på over 100.000 soldater nær sin grense til Ukraina. I tillegg har de sendt styrker til Hviterussland for en felles øvelse med hviterussiske styrker, som åpner en potensiell ny flanke for Ukraina å forsvare ved en invasjon.

Vesten, med USA i spissen, har advart Russland om kraftige sanksjoner om Ukraina invaderes.

I HVITERUSSLAND: Russiske stridsvogner i Hviterussland.

Lavrov taler i det russiske parlamentet, Dumaen, og skal også ha kommet med en sterk oppfordring til at USA, Frankrike og Tyskland til å tvinger Ukraina til å overholde Minsk-2 avtalen.

Russland holdt onsdag militærøvelser og utplasserte flere styrker og jagerfly til Hviterussland, der de har opprettet det som kan bli en ny «flanke» mot Ukraina.

Kreml advarer også om at sanksjoner mot president Vladimir Putin vil virke mot sin hensikt.

Putins talsmann Dmitrij Peskov kaller slike sanksjoner direkte destruktive i forbindelse med at USAs president Joe Biden har truet med direkte sanksjoner mot den russiske presidenten.

Peskov anklager også amerikanske politikere for ikke å kjenne til temaet, ettersom det allerede er en rekke hindringer mot at russiske embetsmenn har aktiva i utlandet.

Samtidig møtes representanter for Russlands og Ukrainas regjeringer i Paris, det første slike møtet siden spenningsnivået i regionen begynte å øke i november.

Stabssjef hos den ukrainske presidenten, Andrej Jermak, hyller møtene og skriver på Twitter at det er et «sterk signal» om vilje til en fredelig løsning.

Møtet i Paris begynner klokken 12 og inkluderer også representanter fra Frankrike og Tyskland. Kilder ved den franske presidentens kontor sier samtalene i første rekke vil handle om humanitære grep, samt mulighetene for å holde formelle forhandlinger om utbryterregionen Donbass øst i Ukraina.

Ukraina: Russland har ikke samlet nok styrker

Onsdag sier den ukrainske utenriksministeren Dmytro Kuleba at Russland ikke har samlet en stor nok styrke for enn fullskala-invasjon av Ukraina, skriver CNN.

– Antallet russiske tropper ved grensen til Ukraina og i okkuperte territorier er høyt. De utgjør en trussel – en direkte trussel mot Ukraina, sier Kuleba.

Men legger til:

– Likevel, akkurat nå er dette antallet ikke tilstrekkelig for en fullskala-invasjon langs hele den ukrainske grensen. De mangler også noen viktige militære indikatorer og systemer for å gjennomføre en slik stor fullskala-offensiv. Hver dag kan vi 100 ganger si at en invasjon er nært forestående, men dette endrer ikke situasjonen på bakken.

PÅ RANDEN AV KRIG?: Ukrainske soldater VG nylig besøkte i en treningsleir i Kiev var forberedt på det verste.

Siden prorussiske separatister i regionene Donetsk og Lugansk langs den russiske grensen tok kontrollen i 2014 har det vært væpnet konflikt i området. Men den har blitt stadig mer fastlåst. Konflikten har ifølge FNs anslag krevd mer enn 14.000 menneskeliv.

I november slo USA, EU og Nato alarm om en stor oppbygging av russiske soldater langs hele landets grense med Ukraina. Frykten er at Russland planlegger en større offensiv og invasjon av Ukraina.

Tyskland og Frankrike har fungert som fredsmeglere i konflikten siden 2014, men forsøk på å slutte fred mellom partene i Øst-Ukraina har gått i stå.

Trilaterale samtaler ble holdt i begynnelsen av januar, med tyske og franske representanter som reiste til Moskva og Kiev, men russerne og ukrainerne satt aldri ved samme forhandlingsbord. Onsdag skal de altså gjøre det.

