KRYSSER GATEN: To kvinner er på vei over den snølagte gaten i East Village på Manhattan i New York.

Snøstorm rammer flere stater: − Dette kan være livstruende

NEW YORK (VG) Borgermesteren i New York City ber folk holde seg inne. I Florida har de varslet frosne iguaner som kan falle fra trærne og i Massachusetts er over 100.000 uten strøm.

– Hvis du ikke må ut, vær så snill og ikke gå ut, sier den ferske New York City borgermesteren Eric Adams til innbyggerne sine, ifølge New York Times.

I gatene i East Village på Manhattan er det få biler lørdag formiddag, lokal tid. Den sure vinden pisker restauranteiere i ansiktet. Mange av dem er i gang med å måke fortau og inngangspartier.

– Dette er en veldig alvorlig storm. Dette kan være livstruende, og vi vil forsikre oss om at vi tok alle de riktige forholdsreglene som vi mente var nødvendig inkludert unntakstilstanden, sier New York guvernør Kathy Hochul under en pressekonferanse lørdag formiddag, amerikansk tid.

SNØ: Det har falt flere centimeter snø på Manhattan natt til lørdag. Det er ventet rundt 30 centimeter til.

New York Times har sammenlignet stormen med den store snøstormen som lammet Boston i 1978. Da falt det 70 centimeter snø. Liv gikk tapt og flere ble fanget i sine egne hjem. Motorveien var stengt i en hel uke.

– Denne stormen ser ut som den kan bli en for historiebøkene, sa Boston-ordfører Michelle Wu i et CBS TV-intervju, ifølge Reuters lørdag.

– Vi forventer ikke bare mye snø, men det kommer til å falle veldig raskt i de mest intense timene.

MYE SNØ: En person fikk hjelp til å grave frem bilen på Rhode Island lørdag etter det tunge snøfallet.

I flere timer hatt New York Times hatt et eget livestudio om vinterstormen som strekker seg langs store deler av Nordøstkysten i USA. Men også i Florida advares det om vintervær som kan føre til at «frosne iguaner kan falle ned fra trær» ettersom de lave temperaturene kan få de store øglene nærmest paralysert, skriver NTB.

CNN melder at flere tusen flyginger har blitt kansellert og i delstaten Massachusetts er over 100.000 uten strøm. Ifølge Reuters var det ventet at det kunne komme opp til 60 centimeter med snø. På Manhattan har det allerede falt rundt 30, og det er ventet 30 til.

– Det er røft vær, og vi må ta vare på de som bor i nabolaget, sier newyorkeren Tido Rodrigez som er i gang med å måke snø fra inngangspartiet i den store murbygningen.

Vil ikke ha folk på veien

Nabo Jamal Hyman følger opp:

– Hun er nødt til å sette inn tiltak slik at ingen kan komme i etterkant å si at hun ikke gjorde noe hvis det skulle ende ille, sier han og sikter til hvordan Hochul har noe å bevise etter at hun fikk jobben som New York-guvernør etter at den kontroversielle demokraten Andrew Cuomo trakk seg etter anklager om trakassering av kvinner.

Tido Rodrigez og nabo Jamal Hyman snakker om uværet. Ingen av dem er spesielt bekymret.

Pigg- og vinterdekk er en mangelvare på veiene, for selv om brøytebilene er i full sving har Rhode Island-guvernør Dan McKee har lagt ned forbud om å kjøre personbiler på veiene.

Strømselskaper har også advart om fare for strømbrudd i New York, men så langt er det ikke meldt om mange. Frykten er overbelastning når mange husstander skrur opp varmen samtidig.

Som følge av vinterstormen er det også sendt ut varsel fra myndighetene om at alle covid-teststasjoner vil være stengt både fredag og lørdag.