MORGENRUSH: Tirsdag morgen kom mange pendlere med togene inn til London sentrum.

Nå slipper britene hjemmekontor og munnbind: − Ikke bekymret

LONDON (VG) Mens debatten går i Norge om man bør slippe enda mer opp på restriksjoner gjør man nettopp det i Storbritannia. Fra denne uken anbefales ikke lenger britene å ha hjemmekontor eller bruke munnbind.

Av Jostein Matre og Nina Eirin Rangøy (foto)

Publisert: Nå nettopp

– Det har vært litt til og fra mellom kontor og hjemmekontor for min del, men jeg er glad for å kunne være mer på kontoret fra nå av. Arbeidsdagene blir fort litt lengre når jeg jobber hjemme, og de ikke har en naturlig start og slutt, sier Ashley, som ikke ønsker å oppgi etternavnet sitt siden hun jobber på et regjeringskontor.

35-åringen var en av mange pendlere som i morgenrushet tirsdag kom med tog inn til Victoria-stasjonen midt i London. De siste dagen har man i hovedstaden sett en klar økning av folk som henne, melder London Evening Standard.

Det ene toget etter det andre kommer inn på stasjonen og arbeidere velter ut av vognene før de haster videre til fots, eller med undergrunnen og busser.

Ikke mange tar seg tid til å stoppe og snakke med VG om hverdagen som vender tilbake, men Trevor Cowley (52), som jobber for en te- og kaffeprodusent forteller at han egentlig har likt å ha hjemmekontor

TILBAKE: Trevor Cowley har sin første fulle uke på kontoret siden pandemiens utbrudd.

– Men nå ønsker arbeidsgiveren min å vende tilbake til normalen, og ha flest mulig tilbake på kontoret. Dette blir faktisk første gang siden pandemien startet at jeg er på kontoret nesten hele uken, forteller han.

– Må komme oss videre

Selv etter at omikronvarianten kom satte ikke britene inn like strenge tiltak som vi gjorde i Norge. De beholdt for eksempel pubene åpne og de tillot store folkemengder på arrangementer, dersom man kunne vise vaksinesertifikat.

Denne uken går man bort fra den såkalte «Plan B». Med det slipper de opp på flere av de tiltakene de faktisk har hatt. Det er ikke lenger en anbefaling å ha hjemmekontor og fra torsdag trenger man ikke lenger bruke munnbind på offentlig transport (i millionbyen London beholder man riktig nok dette tiltaket) eller i butikker og man trenger ikke lenger vise at man er vaksinert for å komme inn på for eksempel en nattklubb, eller en fotballkamp.

Slik så det ut i morgenrushet i London tirsdag:

– Viruset er her fremdeles, men omikronvarianten er ikke så farlig og de aller fleste er nå vaksinerte med booster. Derfor er jeg ikke bekymret lenger. Vi må komme oss videre, sier Cowley, og hevder at en kollega av ham beskrev det å være syk med omikron som langt mer behagelig enn å være fyllesyk.

Kate Lo (27) er enig med Cowley. Også hun mener man må lære å leve med viruset nå. Selv har hun, som jobber for en hotellgruppe, stort sett vært på kontoret, men nå gleder hun seg til å se mer til kollegene også.

– Det har egentlig vært ganske trist under pandemien. Nå blir det hyggeligere og mer sosialt. Og ikke minst enklere å bli kjent med mine ny kolleger, sier hun.

SMILER: Kate Lo liker seg best på kontoret og er glad for at flere av kollegene nå kommer tilbake.

Debatt i Norge

Mens britene åpner opp går debatten hjemme i Norge på om vi bør gjøre det samme. En av dem som har tatt til ordet for å fjerne de fleste tiltakene er Venstres Sveinung Rotevatn. Til VG sa han tirsdag at tiltakene er vel så problematiske nå som sykdommen.

Øverst på listen hans står tiltaket mange av pendlerne i London nå ikke trenger å tenke på lenger:

– Regjeringen bør fjerne påbudet om hjemmekontor så fort som mulig. Det er et veldig inngripende tiltak, som rammer fryktelig mange, mener Rotevatn.

Statsminister Jonas Gahr Støre vil ikke svare direkte på kravet, men sier følgende til VG tirsdag ettermiddag:

– Vi vil ha dette til diskusjon i regjeringen 1.februar, med sikte på å gjøre justeringer i smitteverntiltakene som stemmer med den situasjonen vi er i, sier Støre, som maner til «is i magen».

Rotevatn får støtte av FHI. Også de mener at tiltakene nå kanskje gir større belastning enn selve sykdommen.

– Smittevernmessig er det nå en helt annen situasjonen enn da vi innførte tiltakene og det er rom for å gradvis lette på dem, sa fagdirektør Frode Forland til VG.

PENDLERE: Morgenrushet på Victoria Station har tatt seg opp de siste dagene.

– For tidlig

Det er også den den endrede situasjonen som gjør at britene nå slipper opp. For selv om smitten økte en periode fulgte ikke innleggelsestallene etter i samme grad. Og siden en bølgetopp rundt nyttår har de daglige smittetallene også gått betydelig ned, selv om de fra dag til dag kan variere noe.

Likevel er det ikke alle som mener det er en god ide å slippe opp tiltakene allerede. Fremdeles er det opp mot 100.000 nye smittede i Storbritannia daglig. Flere fra det medisinske miljøet er redde for at tallene skal stige igjen med oppmykingen av reglene.

– Jeg mener det er for tidlig. Dette viruset sprer seg virkelig intenst, sier doktor Maria Van Kerkhove, som er blant verdens helseorganisasjons (WHO) ledende epidemiologer til BBC i helgen.

– Å ha på seg munnbind er ikke mye å be om, fortsatte hun.

MED OG UTEN MUNNBIND: Det er først torsdag man går bort fra regelen om munnbind i butikker dersom man ikke kan holde avstand, men noen lar allerede være å bruke dem.

Vil fortsette med munnbind

Hun får støtte fra flere VG møter i Londons travle handlegate Oxford Street. Fremdeles må de ha på seg munnbind i butikkene, selv om langt fra alle har det, men fra torsdag av gjelder altså ikke det lenger.

– Selv om ikke like mange som før blir syke nå synes jeg det beste er å fortsatt bruke munnbind. Jeg kommer i alle fall til å gjøre det, sier kinesiske Cynthia Yu (22), som bor og studerer i London.

– Å gå i butikker fulle av folk uten munnbind vil gjøre meg ukomfortabel, sier venninnen Yishu Yang (22).

VENNINNER: Yishu Yang (t.v.) og Cynthia Yu mener det er for tidlig å kaste munnbindene.

Også Rahel Habtu (26) sier hun vil fortsette med munnbind.

– Viruset er her fremdeles. Det bekymrer meg å tenke på at folk nå kanskje vil slutte å bruke dem. Særlig siden jeg er gravid, sier hun.

Boris Johnson og hans regjering har også sagt at de planlegger å fjerne karantenekrav for innbyggere med påvist corona fra 24. mars, eller tidligere dersom de mener det er forsvarlig. WHOs Kerkhove har reagert kraftig på dette, og mener også dette er altfor tidlig.

Sørafrikanske eksperter sier derimot til VG at karantene og testing er bortkastet i kampen mot omikron.