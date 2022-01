IKKE TEST: Men krav om coronapass. Her fra grensestasjonen på Svinesund da testkravet ble innført i desember.

Sverige fjerner testkrav fra 21. januar – norske reisende må vise coronapass

Den svenske regjeringen gjør som helsemyndighetene i landet har anbefalt: Om tre dager utgår testkravet.

Av Kristian Havnes Klemetzen

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Samtidig må alle som ankommer Sverige fra EU-/EØS-land og Norden vise til coronapass som viser at man enten er vaksinert, har testet negativt 72 timer før ankomst eller har gjennomgått covid-19 de siste seks månedene.

Det skriver den svenske regjeringen i en pressemelding.

Kravet gjelder utenlandske statsborgere som er 18 år eller eldre, med enkelte unntak.

Importsmitte «ikke lenger en stor risiko»

Bakgrunnen for omleggelsen er at Sverige ikke lenger anser importsmitte for å være en stor risiko for smitteutviklingen av omikron i landet.

Dermed vurderer ikke Folkhälsomyndigheten at en negativ test de siste 48 timene er et nødvendig tiltak for innreisende.

Frem og tilbake for grensekryssing

Etter at alle grenseoverganger ble åpnet i oktober, førte omikron-smitten til et nytt testkrav fra 28. desember. De siste ukene har alle utlendinger som ønsker seg inn i Sverige måttet levere et negatoivt testresultat.

VG oppdaterer saken.