I EKSIL: U Aung Myo Min er minister med ansvar for menneskerettigheter i Myanmars eksilregjering

Myanmar: Frykter borgerkrig, oppfordrer til væpnet kamp

Myanmars eksilregjering oppfordrer til væpnet kamp mot militærjuntaen. Samtidig advarer den mot full borgerkrig i landet.

Av Nilas Johnsen

Publisert: Nå nettopp

Generalenes styre i Myanmar slår brutalt ned på opposisjonspolitikere, aktivister og fredelige demonstranter, advarer U Aung Myo Min.

– Folket tåler ikke mer vold og flere overgrep. Derfor ber vi folket og bevæpnede etniske grupper, om å yte motstand, sier Min til VG.

Menneskerettighetsaktivisten, drevet i eksil etter kuppet i hjemlandet i februar, er statsråd med ansvar for menneskeretter i eksilregjeringen National Unity Government of Myanmar (NUG).

NUG utgår ikke fra den avsatte og fengslede Aung San Suu Kyis regjering, der lederen selv og de fleste av hennes nærmeste er arrestert, men ble dannet av parlamentarikere som vant seter i valget som juntaen kansellerte.

Min, som nylig var i Norge for å be om anerkjennelse av den norske regjeringen, sier den væpnede motstanden mot juntaen allerede var i gang, før eksilregjeringen gikk ut med sin oppfordring til en slik kamp.

– Det har vært harde kamper mot etniske minoriteter i blant annet Chin-staten, der det allerede var en organisert, væpnet motstand.

– Vil ikke militæret slå hardt tilbake på slik motstand?

– Jo, militærjuntaen vil bruke overdreven makt for å hevne seg. Men opprøret vil fortsette å spre seg. Det kan i verste fall bli en borgerkrig.

– Men dette kan vel oppfattes som en oppfordring til nettopp bruk av vold, noe som dermed øker faren for borgerkrig?

– Vi ønsker selvsagt ingen borgerkrig, men vi advarer militæret om at det nå har gått så langt at folket har retten til forsvare seg med væpnet motstand.

ØDELEGGELSER: Et hjem i Thantlang i Myanmar brenner etter artilleriild traff den lille landsbyen på grensen mot Indias delstat Mizoram. Bildet er fra september.

Min forteller at eksilregjeringen jobber for at de ulike etniske gruppene som yter motstand mot militærjuntaen alle skal forholde seg til samme etiske regelverk, noe han mener militærjuntaen ikke gjør.

– Den brutale forfølgelsen av Rohingya-minoriteten viste verden hva militæret står for. Nå har det gått syv måneder siden juntaen opphevet demokratiet. Folket har retten til å forsvare seg.

CNN besøkte i sommer en leir der væpnede motstandsgrupper i Chin-staten i Myanmar trente på væpnet kamp mot juntaen.

I september ble den lille landsbyen Thantlang mer eller mindre lagt øde etter kamphandlinger mellom opprørsgrupper og militærjuntaen i nettopp Chin-provinsen.