JA: Samstemt er de i synet på Natomedlemskap, kompisgjengen Aki Korkalainen (52). Aki Partanen (51) og Harry Korhonen (47)

Finner om Nato-medlemskap: − Har ventet i 20 år på dette

HELSINKI (VG) Et stort flertall av finner støtter nå Nato-medlemskap. På flyplassen i den finske hovedstaden lar de seg ikke skremme av truslene fra Russland.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Flertallet for Nato-medlemskap er nå overveldende i landet som så lenge har stått utenfor. Hele 76 prosent av de spurte i en ny meningsmåling støtter et Nato-medlemskap for Finland.

Bare 12 prosent sier de er motstander av et finsk medlemskap i Nato, viser kartleggingen utført av Yle.

På flyplassen i Helsinki kommer et rungende «ja» fra et hjørnebord i puben på spørsmål om de vil inn i Nato.

– Absolutt! Jeg har ventet i 20 år på dette. Jeg jobbet i FNs fredsbevarende styrker i 20 år og så hvor viktig samarbeidet med Nato er. Vi kan ikke være alene. Særlig nå, trenger vi mer makt mot russerne, sier Aki Korkalainen (52) til VG.

– Naboene våre i øst er veldig gale, skyter vennen Harry Korhonen (47) inn.

Bli oppdatert: Slik er stegene frem til Nato-søknaden

PÅ TIDE: Maiju Välima synes det er på høy tid at Finland blir med i Nato, og datteren Nea (17) er enig. Insessa (7) i midten.

Støtten til Nato har økt kraftig siden 24. februar da Russland invaderte Ukraina. Da svarte 53 prosent at de ønsket at landet skulle inn i forsvarsalliansen. To uker senere var støtten økt til 62 prosent, og nå altså 76 prosent.

– Jeg tror grunnen til at det har endret seg så raskt er at vi ser hvor grusom Russlands krigføring i Ukraina er. Det gjør folk redde. Og det blir bare verre og verre, sier tredjemann i det finske reisefølget, Aki Partanen (51).

– Det har nok lenge vært sånn at høyre- og sentrum i politikken har lent mot et medlemskap, men nå tror jeg forskjellen er at venstresiden også har blitt overbevist, mener Aki Korkalainen.

Russland: «Vil ikke forbli likegyldige»

Tirsdag ettermiddag ble det klart at Finlands forsvarskomité også anbefaler Natomedlemskap.

Det var likevel ett komitémedlem som gikk imot anbefalingen. Markus Mustajärvi mener at den sikkerhetspolitiske rapporten om Nato-medlemskap ikke tar hensyn til de negative konsekvensene et medlemskap i Nato kan få for Finland.

Ikke overraskende var reaksjonen på nyheten kjapp og klar fra Kreml: Her kan Finland vente seg konsekvenser, sa Russlands viseutenriksminister Alexander Grushko til Ria Novosti.

– Det er klart at fra et sikkerhetssynspunkt vil vi ikke forbli likegyldige. Vårt militære vil vurdere alle nødvendige tiltak som vil være nødvendige for å sikre forsvarets legitime interesser, sa han til det russiske nyhetsbyrået.

Dette vil ikke styrke sikkerheten til hverken Finland selv eller Nato, mener den russiske viseministeren.

Finnene på flyplasspuben lar seg ikke skremme.

– Jo flere trusler som kommer fra Russland, jo tydeligere viser det hvor rett det er å være Natomedlem, mener Aki Korkalainen.

– Noen reaksjoner må man regne med at kommer. Dette er så klart dårlig nytt for Russland fordi sikkerhetssituasjonen rundt dem endrer seg, sier hans navnebror Aki Partanen (51) til VG.

Glad for svensk interesse

Ved gaten til Malaga-flyet sitter en mor med to jenter klar til avreise mot sol og sommer. Også hun er klar på at Nato er det rette for hjemlandet nå.

– Dette skulle skjedd for lenge siden. Prosessen har pågått for lenge, mener Maiju Välima, og får støtte fra datteren på 17.

At Sverige kan komme til å søke sammen med Finland, mener de hadde vært positivt.

– Jeg synes det er bra og forfriskende at Sverige er inne på de samme tankene. Det er godt for samholdet mellom oss nabolandene også, mener hun.

Allerede torsdag kommer den finske statsministeren Sanna Marin til å informere finnene om hun støtter et Nato-medlemskap eller ikke, skriver den finske avisen Ilta-Sanomat. Det forventes at den finske presidenten også skal dele sitt syn på saken samme dag.