«MARIUPOLS SISTE SKANSE»: Om lag 2000 ukrainske soldater og opptil 1000 sivile har forskanset seg i tunellene under stålverket de siste månedene. Her avbildet tirsdag 3. mai.

Russiske styrker skal ha inntatt stålverket i Mariupol: − Harde kamper

Stålverket Azovstal er den siste posisjonen i byen som fremdeles er under Ukrainsk kontroll. Onsdag blir det meldt om nye angrep.

Av Henrik Røyne

Den ukrainske avisen Pravda meldte onsdag at russiske bakkestyrker hadde gjort et nytt framrykk mot Azovstal, og at de har tatt seg inn på stålverkets område. Dette ble senere også bekreftet av ukrainske myndigheter.

– Ja, dessverre, det er harde kamper i Azovstal i dag, sier Mariupols ordfører, Vadym Bojtsjenko på ukrainsk fjernsyn, ifølge NTB.

Ordføreren sa tidligere onsdag at det ikke var mulig å komme i kontakt med de ukrainske styrkene i stålverket, og at det fremdeles er om lag 30 sivile barn der som venter på å bli evakuert.

Illia Ponomarenko, journalist i Kyiv Independent, skriver derimot at angrepene blir slått tilbake:

Senest på tirsdag meldte flere ukrainske medier om at russiske styrker var i ferd med å storme stålverket, som siden midten av april har vært ukrainernes siste befestede posisjon i byen.

Påstandene om bakkeangrep er foreløpig blitt nektet for av russiske myndigheter. Det statsstyrte nyhetsbyrået Ria har på den andre siden meldt at det er gjennomført en rekke luftangrep mot stålverket, ifølge Reuters.

Russland hevder også at de vil åpne humanitære korridorer fra stålverket både torsdag, fredag og lørdag, ifølge Interfax.

Beleiret

I over to måneder har opptil 2000 ukrainske soldater og 1000 sivile søkt tilflukt i det mørke nettverket av underjordiske tunneler som går under Azovstal. Her har de forskanset seg i over 60 dager, til tross for mangel på både dagslys, mat og vann.

Det er uklart hvor mange som er drept eller såret i løpet av den russiske beleiringen, men en ukrainsk offiser har tidligere meldt at 600 soldater er blitt skadet.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj fortalte natt til onsdag at 156 sivile skal ha kommet seg i trygghet etter å ha blitt evakuert fra stålverket tirsdag, med hjelp fra blant annet FN og Internasjonale Røde Kors. Han sa også ukrainerne jobber med å få ut det siste av soldater og sivile.

EVAKUERT: Opptil flere hundre sivile er blitt evakuert ut fra Azovstal i løpet av de siste dagene. Her står noen av dem i en flyktningskø i byen Zaporizhzhia – som ligger om lag 200 kilometer nordvest for Mariupol.

Azovstal er et av Europas største stålverkog strekker seg utover et område på svimlende 11 millioner kvadratmeter.

Stålverket startet driften i 1933 under Sovjet-tiden, men måtte stenge under tyskerens okkupasjon av Mariupol. I 1943 ble fabrikken gjenoppbygd, etter at Sovjet hadde gjenvunnet kontroll.

Tunnelene der ukrainerne søker tilflukt ble bygd under den kalde krigen, og skal være konstruert for å kunne tåle en atomkrig.

Ifølge the New York Times produserte Azovstal mer enn fire millioner tonn stål årlig – frem til Russland invaderte landet.