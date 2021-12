NYE FUNN: Et bilde gjort tilgjengelig av det egyptiske antikvitetsdepartementet, 28. desember 2021, viser hodet til kong Amenhotep I laget ved hjelp av computertomografi, (CT)-skanning, i Kairo, Egypt.

Digitalt «utpakket» farao vekker oppsikt

Flere interessante funn og hemmeligheter har blitt avslørt etter at egyptiske forskere har «pakket ut» en årtusener gammel Farao ved hjelp av digital skanning.

Av Sarah Brennsæter

Mumien til Amenhotep I, den andre farao i oldtidens Egypt fra 18. dynasti, ble funnet i Deir el-Bahari for 140 år siden. Arkeologer verden over har imidlertid latt være å åpne mumien, for å bevare den utsøkte ansiktsmasken og bandasjene.

Inntil nå.

I Egypt har de nemlig digitalt «pakket ut» mumien, og røpet dens hemmeligheter for første gang siden den ble oppdaget i 1881.

Nye CT – skanninger har avslørt tidligere ukjent informasjon om faraoen og begravelsen hans, ifølge BBC News.

Røntgen og CT-skanning

Forskningen ble ledet av Dr. Sahar Saleem, professor i radiologi ved Kairo-universitetet, og den anerkjente egyptologen og tidligere antikvitetsministeren, Zahi Hawass.

Saleem og Hawass har, ifølge en uttalelse fra Turist – og antikvitetsdepartementet i Egypt brukt røntgenteknologi, CT-skanning og avanserte dataprogrammer for å pakke ut mumien på en «sikker og ikke-invasiv måte» – alt dette uten å røre mumien, men ved å digitalt skanne den.

Dr. Saleem, som også er hovedforfatter av studien publisert i tidsskriftet Frontiers in Medicine, sa at funnene viste at Amenhotep var rundt 35 år gammel da han døde. De har også funnet ut mye om helsetilstand og ulike hemmeligheter rundt mumiens unike mumifisering og gjenbegravelse.

FORSKER: Zahi Hawass er en anerkjent egyptolog og tidligere antikvitetsminister.

Ifølge Saleem var Farao Amenhotep omtrent 169 cm høy, omskåret og hadde gode tenner.

– Inniblant bandasjene bar han 30 amuletter og et unikt gyllent belte med gullperler, sa hun til PA Media, og la til at han fysisk skal ha lignet sin far, Thutmose III:

– Han hadde smal hake, liten, smal nese, krøllete hår og lett, utstående tenner, kommenterte hun.

Videre fortalte hun at de hverken har observert sår eller vansiring grunnet sykdom, noe som gjør det vanskelig å fastslå dødsårsak.

CT-SKANNET MUMIEN: Ved hjelp av avanserte dataprogrammer, har to forskere i Egypt digitalt «åpnet opp» mumien til en gammel Farao i Kairo, Egypt.

Hjernen ikke fjernet

De to forskerne var derimot i stand til å få innsikt om mumifiseringen og begravelsen av Amenhotep:

To interessante funn her er blant annet at han antagelig er den første faraoen som har fått underarmene foldet over brystet – og dessuten at hjernen hans, uvanlig nok, ikke er blitt fjernet.

Skanningene viste at Faraoens mumie led av flere obduksjonsskader, sannsynligvis påført av ulike gravrøvere, skriver Aljazeera.

Dette gjaldt skader som blant annet et løsrevet hode og en løsnet, venstre arm, i tillegg til noe defekt i mumiens bukvegg.

Disse kroppsdelene skal så ha blitt festet på igjen med linbånd, eller pakket inn i ny bandasje, angivelig av prester fra det 21. dynastiet, som regjerte rundt fire århundrer etter Amenhoteps død.

Det lå også smykker og amuletter rundt omkring i bandasjene, og skanningene viste at mumien nok har blitt «kjærlig reparert», ifølge forskerne.