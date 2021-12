«I AM NOT A CROOK»: Donald Trumps tidligere rådgiver, Roger Stone, utenfor Kongressen. Han har en tatovering av tidligere president Richard Nixon, og er kjent for å bruke V-tegnet på samme måte som da Nixon sa «jeg er ingen skurk», under Watergate-skandalen.

Trump-alliert nektet å forklare seg: Skjelte ut kongresskomité

Roger Stone, en av Donald Trumps allierte, ble innkalt for å forklare seg om sin rolle under angrepet på Kongressen. Først avviste han alle anklager, så brukte han sin grunnlovsfestede rett til å nekte å svare.

Av Nilas Johnsen

Publisert: Nå nettopp

Inne i Representantenes hus, der komiteen som etterforsker angrepet på Kongressen den 6. januar har høring, ville Stone si fint lite.

Men utenfor fortalte han mediene hva han hadde gjort: Han valgte å «plead the Fifth», som man sier USA. Det vil si at han benyttet seg av grunnlovens femte tillegg, som fastslår at ingen skal tvinges til å gi vitnemål som kan inkriminere dem selv.

– Ikke fordi jeg har gjort noe galt, men fordi jeg kjenner den lange historien der Demokrater i Huset fabrikkerer anklager om at man begår mened, sier Stone, gjengitt av CNN.

Han er altså redd for å bli anklaget for å ha løyet for Kongressen.

– Jeg setter spørsmålstegn ved denne komiteens legitimitet, sier Stone, og begrunner det med at de eneste republikanerne i komiteen er kjent som kritikere av Trump.

GAMLE VENNER: Forholdet mellom Roger Stone og Donald Trump går langt tilbake. Her er de to i 1999, første gang Trump vurderte å stille som presidentkandidat, og Stone ledet arbeidet med å undersøke mulighetene.

Stone har vært en av Trumps rådgivere, og i februar i fjor ble han dømt til tre år og fire måneders fengsel for falsk forklaring, blant annet for å ha hindret en etterforskning angående Russlands innblanding i Trumps valgkamp i 2016.

I juli samme år gjorde Trump selv om dommen, slik at Stone slapp å sone.

I ukene frem mot marsjen som foranlediget angrepet på Kongressen, promoterte Stone marsjen og gjentok Trumps påstander om valgfusk. Dagen før marsjen holdt han en tale med sterke ord:

«Det blir en episk kamp om fremtiden til dette landet, mellom mørket og lyset, mellom de gudfryktige og de gudløse, mellom det gode og det onde», skal Stone ha sagt.

Men Stone har etterpå sagt at han kun oppfordret til «fredelige protester», og hans advokat avviser på det sterkeste at han var involvert på noe vis i «det sjokkerende angrepet på Kongressen».

BESKYTTET AV MILITS: Roger Stone, venn og rådgiver av tidligere president Donald Trump, under et arrangement dagen før Kongressen, sammen med vakter fra den omstridte gruppen «Oath Keepers».

Det budskapet gjentok han utenfor Kongressen etter høringen:

– Jeg understreker nok en gang: Jeg marsjerte ikke til Kongressen. Alle anklager om at jeg kjente til eller var involvert i de ulovlige handlingene 6. januar, er kategorisk falsk, sier Stone.

Ifølge stevningen Stone har mottatt, skal han ha bidratt til å samle inn penger til «Stop the Steal»-møtet i forkant av stormingen, der Trumps ubegrunnede påstander om valgfusk ble gjentatt. Stone hadde også uttalt i forkant at han hadde til intensjon å lede en marsj mot Kongressen.

Kongressen ville også vite hvorfor Stone hadde hatt med seg medlemmer av den høyreekstreme gruppen «Oath Keepers» som livvakter i Washington i dagene før stormingen. Minst én av disse er blitt dømt for deltagelse.

Tidligere denne uken anbefalte et flertall i Representantenes hus tiltale mot Donald Trumps tidligere stabssjef Mark Meadows, for å ha vist forakt for Kongressen.

En annen av ekspresidentens nære allierte, tidligere sjefstrateg Steve Bannon, ble i november tiltalt for å ha vist forakt for Kongressen. Også han nektet å vitne på instruks fra Trump.

Fredag falt flere dommer mot personer som deltok i selve stormingen av Kongressen. Blant dem en 54 år gammel mann som fikk den hittil strengeste straffen, på fem års fengsel.

