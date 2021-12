DEMONSTRERTE: En mann roper slagord under protesten mot militærkuppet, torsdag 30. desember.

Sudan-ekspert om landets demokratiske fremtid: − Det ser mørkt ut

Torsdag ble den ellevte store demonstrasjon mot militærkuppet i landet arrangert. Sudanske sikkerhetsstyrker avfyrte skudd og brukte tåregass mot demonstranter. Fire er bekreftet drept etter dagens demonstrasjon.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

25. oktober i år tok militæret over makten i Sudan. Siden har det vært mange demonstrasjoner og opptøyer i landet, derav elleve store, der 52 til sammen er bekreftet drept. Mange er og skadet.

Det var varslet nye demonstrasjoner torsdag for demokrati og mot hæren som kuppet makten i oktober.

Ifølge NTB skal tusenvis av sudanere ha tatt til gatene. I forkant av demonstrasjonene ble det meldt om internettproblemer i landet. Landdirektør for Kirkens Nødhjelp i Sudan, Berte Marie Ulveseter snakker med VG i 21-tiden torsdag kveld. Da har hun fått tilbake internett og mobildekning for omtrent en time siden. Hun befinner seg i hovedstaden Khartoum.

– Det er en uoversiktlig situasjon, vi har holdt oss hjemme, veier er stengt og det har vært umulig å gå ut. Jeg prøver nå å få kontakt med mine kollegaer for å høre hvordan det går med dem.

DEMONSTRERTE: Mange tusen mennesker demonstrerte flere plasser i Sudan torsdag 30. desember. Bildet er fra hovedstaden Khartoum.

– Mange blir skadet og drept

Kirkens Nødhjelp har 155 ansatte i Sudan. De fleste av dem lokale.

– Sikkerhetssituasjonen her er usikker, mange er skuffet og de de vil ikke gi opp. De kommer til å fortsette på ubestemt tid. Det er demonstrasjoner hele tiden, men det er de store, slik som i dag, der folk blir skadet og drept, forteller Ulveseter.

Det har vært vanskelig for Ulveseter å få informasjon, og hun er forsiktig med hva hun sier til VG med hensyn til egen og kollegaers sikkerhet.

– Det sies at de sikkerhetsstyrkene har fått beskjed om at de kan bruke ubegrenset med makt. Ambulansene skal ha har problemer med å komme frem og skadde er kjørt til ukjente plasser. Men det er ubekreftet informasjon.

– Sikkerhetsstyrkene skyter med skarpe skudd og har skarpskyttere, så det er klart mange blir skadet og drept, sier hun.

TIL TOPPS: En sudansk demonstrant har klatret opp på en lyktestolpe i hovedstaden Khartoum.

Tok makten i kupp

I 2019 ble landets daværende diktator, Omar al-Bashir, avsatt som følge av protester mot ham og regimet. I august samme år ble Abdalla Hamdok innsatt som landets statsminister.

Militæret tok makten i et kupp 25. oktober i år, og satte Hamdok i husarrest. 21. november ble statsminister Abdalla Hamdok gjeninnsatt etter å ha gått med på en politisk avtale med general Burhan.

– Det lå i kortene at statsminister Abdalla Hamdok skulle lage en ny teknokratisk regjering, forklarer Professor emeritus, Gunnar M. Sørbø, ved Chr. Michelsen Institutt til VG.

Sørbø har forsket på Sudan i en årrekke og ser på landet som sitt andre hjem.

En teknokratisk regjering vil si at ingen av regjeringsmedlemmene er politikere, men eksperter på sine fagfelt. Denne løsningen skulle bli Sudans gradvise vei til demokrati, men det har ikke vært lett.

– Denne regjeringen skulle sitte frem til valget neste år, men Hamdok har tydeligvis ikke fått noe støtte. Når han har spurt dyktige mennesker om å sitte i regjering så har de avslått så han har ikke greid å danne noen regjering på mange uker nå, forklarer Sudan-eksperten.

DEMONSTRASJON: Mange tusen mennesker demonstrerte flere plasser i Sudan torsdag 30. desember. Bildet er fra hovedstaden Khartoum.

Frykter demokratiet ryker

Sørbø sier demonstrantene ønsker en demokratisk utvikling med politiske partier og frie valg, og ikke minst å stoppe et veldig korrupt regime der de militære kontrollerer veldig store deler av økonomien.

– Demonstrantene mener at sjansen for demokrati er drept dersom de militære får beholde makten. De har kjempet for at de skulle få en demokratisk overgang i Sudan, og Sudan har vært uavhengig siden 1956, men de aller fleste av disse årene har Sudan vært styrt av militære, sier han.

Sørbø forklarer til VG at det er vanskelig å vite eksakt hva som skjer i landet nå, men at det ikke ser positivt ut for landets demokratiske fremtid.

– Vi vet egentlig ikke hva som er situasjonen for internett har vært nede og det kommer lite informasjon ut, men det er ikke noe veldig positivt det som skjer i Sudan akkurat nå. Det ser ut som de militære feste grepet og kvele revolusjonen.

«Revolusjonen fortsetter»

Sudan-eksperten sier de militære gjør alt de kan for å hindre demonstrantene i å lykkes. Blant annet å skape internettproblemer.

– Kupplederne gjør disse inngrepene for å hindre at folk har kontakt med hverandre og kommuniserer for å samles. Så det er ikke først og fremst rettet mot oss som sitter i andre land og vil ha kontakt med Sudan, men for å stoppe mulighetene for kommunikasjon internt.

NTB skriver at torsdagens demonstranter ropte «Revolusjonen fortsetter» mens de slo på trommer og veivet med flagg. Demonstrantene skal ha vært noen få hundre meter unna presidentpalasset da styrker fra militæret, politiet og paramilitære grupperinger angrep folkemengden.

Sørbø tror de prøvde å okkupere palasset.

– Det beste de vil kunne oppnå da er å sette seg fast der i form av en «sit in». Det var slik revolusjonen lyktes i 2019, at de satte seg fast i flere dager i en sånn «sit in», men de blir tydeligvis stoppet fra å gjøre det med tåregass og vold, sier han.

Sudan-eksperten mener demonstrantene ofrer mye.

– Det skytes av og til for å drepe, så det er demonstranter som risikerer veldig mye. Likevel er det tydelig at de ikke har tenkt til å gi opp. Foreløpig ser det nok så mørkt ut, men alle gode krefter håper at det skal komme en eller annen form for kompromiss, men jeg vet ikke om det går.

En som befant seg nær demonstrasjonen la ut denne videoen på Twitter: