Logistikksenteret til Teva Pharmaceutical i Shoam i Israel.

Legemiddelselskap kjent skyldig i opioid-sak i USA

En jury i USA mener at legemiddelselskapet Teva Pharmaceuticals må holdes ansvarlig for å ha bidratt til opioid-krisen i USA.

Av NTB-AP

Publisert: Nå nettopp

Torsdagens kjennelse mot legemiddelselskapet er blant de første etter at det er levert inn tusenvis av lignende søksmål over hele USA.

De er rettet mot legemiddelselskaper som produserer og distribuerer sterke smertestillende opioid-tabletter, som millioner av amerikanere er blitt avhengige av.

Blant dem som har levert inn søksmål, er USAs urbefolkning, fagforbund og skoler.

Les også: Fentanyl-overdoser ryster USA: – Det var mord

– Villedet amerikanerne

Ifølge kontoret til New Yorks statsadvokat Letitia James kom juryen i Suffolk County fram til at Teva har bidratt til opioid-krisen, som de siste 20-årene er blitt koblet til over 500.000 dødsfall i USA.

– Teva Pharmaceuticals USA og andre førte det amerikanske folket bak lyset når det gjelder de reelle farene ved opioider, sier James i en pressemelding.

– I dag tok vi et viktig skritt i retning av å rette opp uretten som dette landet kollektivt har erfart de to siste tiårene, skriver hun videre.

Hvilken straff Teva skal få, vil bli bestemt i en annen rettssak.

Men selskapet varslet allerede torsdag at det vil anke kjennelsen.

Avviser all skyld

I en uttalelse skriver Teva at det er sterkt uenig i kjennelsen.

– Saksøkerne presenterte ingen bevis for at det var skrevet ut medisinsk unødvendige resepter, mistenkelige eller avvikende ordre, ingen bevis for overforsyning fra Teva, og de beviste ikke at Tevas markedsføring førte skade på innbyggerne i New York, skriver selskapet i en uttalelse.

Selskapet har hovedkontor i Israel og produserer medikamenter med det kraftige opioidet fentanyl.

Kostbare forlik

Det aktuelle søksmålet ble levert inn av delstaten New York i 2019 og var rettet mot en rekke opioidprodusenter og -distributører.

Påtalemyndigheten har argumentert for at delstaten har hatt flere hundre millioner dollar i utgifter for å behandle mennesker som er blitt avhengige. Den anklaget også de ulike selskapene for å ha samarbeidet for å tone ned risikoen for avhengighet.

Blant de saksøkte var Purdue Pharma, som produserer Oxycontin, samt medlemmer av den søkkrike familien som eier selskapet.

Teva er den eneste produsenten som fortsatt var saksøkt da kjennelsen falt. Det skyldes at de andre selskapene har inngått forlik. Til sammen skal de ha betalt delstaten opp til 1,5 milliarder dollar.

Rettssaken startet for flere måneder siden, og juryen trakk seg tilbake og begynte overveielsene sine 14. desember.