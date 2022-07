VASKET VEKK: Folk jobber med å fjerne denne boligen som har endt opp på en bro i Lecher i Kentucky fredag.

Minst 25 døde etter styrtflom i Kentucky

Det er ventet at dødstallene vil stige i det søkene fortsetter. Det er også varslet mer regn.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Rekordmengder regn har truffet Kentucky og andre deler av Appalachia, øst i USA, de siste dagene. Styrtflommer har så langt tatt livet av 25 personer, seks av dem barn, og revet med seg hundrevis av hus.

I kommunen Perry har det også gått jordras som har sperret veier, og store deler av byen Jackson er under vann, skriver The New York Times.

– Flere hus var nesten jevnet med jorden. Jakson er under mer vann enn noen av oss noen gang har sett i det området. Fullstendig umulig å bevege seg i, sier guvernør Andy Beshear etter å ha fløyet over området fredag morgen lokal tid.

OVERSVØMT: Huset til høyre i bildet er nesten fullstendig dekket av vann i dette bildet fra Jackson i Kentucky tatt torsdag.

Nye rekorder

I de hardest rammede områdene øst i Kentucky falt opp mot 27 centimeter regn i løpet av 48 timer, ifølge nyhetsbyrået AP. Deler av elven Kentucky steg også over seks meter, som er nesten over to meter høyere enn den forrige rekorden.

I Jackson i Kentucky steg elven med hele 13 meter, ifølge meteorolog Brandon Bonds ved det amerikanske meteorologiske institutt til nyhetsbyrået.

Fredag har det verste av regnet gitt seg, men vannføringen enkelte steder er fortsatt ventet å stige, og det er varslet mer uvær de neste dagene. Samtidig har flere titalls tusen personer mistet strømmen.

Krevende redningsarbeid

Redningsgrupper fra Nasjonalgarden har tatt i bruk helikopter og båter i søket etter savnende, men noen steder har det vært for vanskelig å ta seg frem, skriver AP.

Ifølge guvernør Beshear skal omtrent 100 personer ha blitt reddet med helikopter, og hundrevis med båter. Omtrent 300 personer skal ha blitt reddet over hele delstaten.

Området som er rammet er i det som kalles Appalachia, og er preget av fjell og daler. Det gjør at flommer rundt fjellsystemet Appalachene kan forekomme utrolig raskt, i det regnet skyller ned dalsider og overfyller elvene i bunn, forklarer The New York Times.

Veier er vasket vekk eller begravet i jordskred, som etterlater innbyggere strandet i overflommede daler uten vann eller strøm, skriver avisen videre.

SØKER: Redningsgrupper fra det lokale brannvesenet i Lexington, Kentucky, lette torsdag etter folk som hadde vært strandet siden onsdag kveld.

Guvernør Beshear har advart om at dødstallene vil stige, og at det kan ta uker før alle er gjort rede for, skriver AP videre.

Flommen strekker seg også utover West Virginia og Virginia, i områder med svært utbredt fattigdom.

Mange lokalsamfunn i Appalachia ble dannet i forbindelse med kullgruver som nå er nedskalert eller nedlagt, og Store norske leksikon skriver at dette har forsterket de sosiale problemene i området og skapt arbeidsløshet.

– Det er hundrevis av familier som har mistet alt. Og mange av disse hadde ikke så mye til å begynne med. Derfor gjør det enda mer vondt. Men vi skal være der for dem, sier guvernøren til AP.

Guvernør Jim Justice i West Virginia har erklært unntakstilstand for seks kommuner i delstaten, der flomvannet har revet ned trær, ødelagt strømledninger og serret veier.

Mistet barna sine

Et par i 20-årene mistet fire barn natt til fredag, skriver The New York Times. Et familiemedlem forteller til avisen at de våknet og fikk kledd på barna da varselet om styrtflom kom rundt klokken 02 lokal tid.

Da vannet begynte å ta seg inn i husvognen de bodde i, klatret de opp på taket før de til slutt tok seg til et tre.

– De var bare på taket en liten stund før de skjønte at hjemmet deres var i ferd med å bli skylt vekk, forklarer familiemedlemmet til avisen.

Ifølge henne fløt vognen bort mens familien klamret seg til hverandre i treet. Da vannet steg skal barna ha blitt revet ut av foreldrenes armer av strømmene.

Foreldrene holdt seg fast i treet mellom seks og åtte timer før en mann i en kayak som lette etter overlevende fant dem.

UNDER VANN: Et område nær Quicksand i Kentucky var oversvømt da dette bildet ble tatt torsdag.

Flere hundre savnet

Jeffrey Noble, dommer i Breathitt kommune der byen Jackson er hovedsete, sier til The New York Times at uvær og flom har kortsluttet dekningen flere steder, og at også i Jackson er hovedveier fortsatt blokkert.

– De sier at rundt 250 personer er savnet. Jeg vil ikke engang snakke om døde, jeg har hørt to forskjellige tall og jeg håper begge er feil, sier Noble til avisen.

– Hjem er vasket vekk, lokalsamfunn er borte, veier er forsvunet. Jeg har hørt om hundreårsflommer, men dette er i en helt annen liga. Vår kommune har aldri sett noe slikt i Kentuckys historie, forteller han.

OVERSVØMT: Sentrum av byen Jackson i Breathitt i Kentucky var under vann torsdag.

Ekstremregn slik som det som har truffet Appalachia har blitt mer normalt, skriver AP.

– Det er slik klimaendringer ser ut. Disse ekstreme nedbørsmengdene er noe man forventer å se i en verden under oppvarming, sier meteorolog Jeff Masters til nyhetsbyrået om uværet i Appalachia

I juni falt mye regn på snøen i fjellene i nasjonalparken i Yellowstone og skapte historiske oversvømmelser.