Dusia (94) nektet først å dra fra Ukraina – så tok hun sitt livs valg

HVALER (VG) Eldre mennesker som velger ikke å forlate sine hjem, har vært spesielt utsatt under krigen i Ukraina. Evdokija Metejko (94) gikk ikke ut av leiligheten på 145 dager. Men så klarte familien hennes i Norge å overtale henne.

Amund Bakke Foss

Gabriel Aas Skålevik (foto)

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Jeg nektet å dra noe sted. Jeg kjente ikke verden utenfor byen min. Jeg ville ikke forlate jorden der jeg var født og der jeg har levd livet.

Det sier Evdokija Metejko, en av de eldste ukrainske flyktningene som har kommet til Norge, til VG.

Vi møter henne i en funkisvilla på Hvaler, der fire generasjoner ukrainere nå kan samles under samme tak, etter et opprivende og traumatiserende halvår.

Dusia, som oldemoren kalles av familien, er krystallklar i blikket og veiver entusiastisk med hendene når hun forteller om sin reise.

– Jeg har levd et langt og vondt liv. Men jeg trodde aldri jeg skulle få oppleve dette, sier hun.

ANDRE VERDENSKRIG: Et bilde av Dusia tatt under andre verdenskrig, da tyske soldater okkuperte Sumy. Under krigen ble skadet i benet av en landmine.

De eldre ble igjen

Den 24. februar rykket de russiske styrkene inn over den ukrainske grensen. Livet til millioner av ukrainere ble med ett snudd på hodet. Sumy-regionen og byen Sumy, som ligger tett inntil Russland, kom raskt under angrep.

I femte etasje i en av byens boligblokker satt oldemoren Dusia.

Hun hadde ikke fulgt nøye med på nyhetene, men da datteren hennes fortalte hva som hadde skjedd, var den umiddelbare reaksjonen ikke til å misforstå:

Uansett hvor ille krigen ville å bli, ville hun ikke dra noe sted. Bare to ganger i hennes lange liv hadde hun vært utenfor bygrensene.

Millioner av ukrainere valgte i ukene og månedene som fulgte å flykte, men mens grenseovergangene mot Polen og Romania var stappet av mennesker, valgt mange av Ukrainas eldste innbyggere å bli i sine hjem.

Dosia var bare en av svært, svært mange.

I mars, en måned inn i Russlands fullskalainvasjon, ble det gjort en undersøkelse der 1500 eldre over 60 år i de ukrainsk-kontrollerte delene av Donetsk og Luhansk deltok.

99 prosent av de spurte sa at de ikke ønsket å forlate hjemmene sine. 91 prosent oppga at de trengte hjelp med å skaffe mat.

De samme tendensene var tydelige også i andre deler av Ukraina.

I mai skrev Human Rights Watch at Ukraina-krigen i stor grad har vist hvor sårbare eldre mennesker er i konflikten. Bilder av lidende eldre som ikke klarer å ta seg til bomberom og som må bæres over ødelagte broer ble bredt publisert verden over.

Organisasjonen påpekte også at mens mange ikke dro fordi de ikke var i fysisk stand til å flykte, bestemte en stor andel seg for at de ikke ville forlate hjemmene de har hatt gjennom hele livet.

MOR OG DATTER: Mykolenko Tetiana (68) flyktet fra Sumy i mars. Hun klarte da ikke å få med seg moren sin.

– Jeg følte meg som en forræder

Det var dette som var problemet for familien til Dusia.

Hennes datter Mykolenko Tetiana (68) bestemte seg for å forlate Sumy sammen med ektemannen tre uker inn i krigen, den 9. mars. Tetiana hadde da brukt de første ukene på å lage molotov cocktails for å bidra i byens forsvar mot russisk okkupasjon – og hun hadde gjort alt hun kunne for å overtale moren til å reise.

– Da jeg bestemte meg for å flykte og å forlate henne i Sumy, klarte jeg ikke å sove. Jeg følte meg veldig dårlig, som en forræder, sier Tetiana til VG.

Tetiana valgte å flykte til Hvaler i Norge, der deres datter Natalie allerede bodde og var gift med en norsk mann.

Dusia hadde fortsatt naboer og venner som kunne komme med mat og andre varer hun trengte i leiligheten. Hun er dårlig til beins, og som følge av bombingen gikk ikke heisene i bygningen. Hun ble derfor værende i leiligheten til alle døgnets tider.

– Jeg følte meg så alene. Det var veldig dårlige dager. Jeg ventet hver eneste dag på at datteren min skulle returnere, sier Dusia.

Men datteren var allerede i Norge, og familien fortsatte å forsøke å overtale 94-åringen.

«Det er så mye fantastisk å oppleve»

I juli lyktes de til slutt.

Dusia bestemte seg da hun så at hele hennes familie var i Norge, og faktisk ikke kom til å komme tilbake til Sumy med det første.

– Jeg fortalte ingen av mine venner og naboer at jeg skulle dra. De mente jeg var for svak til å gjennomføre reisen. Jeg pakket bare noen enkle klær og dro, sier hun.

Hjemme på Hvaler satt barnebarnet Natalie Nordvik og var veldig stresset.

Dusia ble kjørt ut av Sumy, gjennom store deler av Ukraina, og til Polen.

– Jeg var så lettet da jeg fikk vite at hun hadde krysset grensen, sier Natalie.

TRE GENERASJONER: Datter Mykolenko Tetiana, mor Dusia og barnebarnet Natalie sammen i hjemmet på Hvaler.

Retur?

Dusia elsket det hun så på reisen, hun syntes Polen var så vakkert.

Til familien sa hun: «Så dum jeg har vært som ikke har reist tidligere. Det er så mye fantastisk å oppleve!»

På Råde, der hun ble registrert som flyktning, koste hun seg.

Det var så mange unge kjekke menn rundt meg. Jeg husker at politimannen som hjalp meg var så kjekk. Jeg lo av glede, sier hun.

Det store spørsmålet for de fleste som legger på flukt er: «Når kan vi returnere hjem?»

Med en 94 år gammel oldemor i huset, er ikke det en lett problemstillingen å snakke høyt om.

Dusia er likevel bestemt, også i det spørsmålet:

– Jeg vil tilbake, sier hun.

For datter, 68-åringen Tatiana, er ikke det usannsynlig, hvis situasjonen stabiliserer seg innen noen år. Men for nå er det det nye livet i Norge som gjelder.

– Nå er familien samlet. Jeg kan endelig puste, sier hun.