Blinken har snakket med Lavrov

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov og utenriksminister i USA Antony Blinken har snakket sammen fredag.

I samtalen skal Blinken ha forsøkt å overtale Lavrov til å godta et forslag som kan føre til at to amerikanere løslates fra russisk fengsel. Det er snakk om den amerikanske basketballspilleren Brittney Griner og spionsiktede Paul Whelan, det melder nyhetsbyrået Reuters.

– Vi hadde en ærlig og direkte samtale, sa Blinken.

– Jeg presset Kreml til å akseptere det betydelige forslaget som vi la frem om løslatelsen av Paul Whelan og Brittney Griner, sa Blinken på en pressekonferanse i utenriksdepartementet.

Telefonsamtalen mellom de to utenriksministrene har flere ganger blitt avlyst. Dette er deres første samtale siden krigen i Ukraina startet.

Ifølge det russiske nyhetsbyrået Tass, skal Lavrov ha foreslått til Blinken at de to sidene skulle returnere til stille diplomati når det gjelder diskusjonen om fangeutveksling.

– Når det gjelder mulig utveksling av fengslede russiske og amerikanske borgere, forslo russisk side på det sterkeste en tilbakevending til praksisen med å håndtere dette på en profesjonell måte og bruke «stille diplomati» i stedet for å kaste ut spekulativ informasjon, kommer det frem i en uttalelse fra det russiske utenriksdepartementet.

På en pressekonferanse fortalte Lavrov at samtaler om utveksling av fanger hadde funnet sted siden et møte i Genève i fjor, hvor president Vladimir Putin og Biden hadde blitt enige om å nominere tjenestemenn til å se på saken.

Det er snakk om den russiske Viktor Bout som sitter fengslet i USA.

Står på sitt

Blinken skal ha understrekt til Lavrov om at verden forventer at Russland skal oppfylle sine forpliktelser til avtalen med Ukraina, som ble inngått i Tyrkia forrige fredag. Avtalen ble til for å gjenåpne eksport av korn og gjødsel som har blitt blokkert av krigen, som forsterker en verdensomspennende matkrise.

Lavrov svarte til Blinken at det var de amerikanske sanksjonene som kompliserte den globale matsituasjonen.

Blinken skal også ha sagt til Lavrov at verden ikke vil anerkjenne annekteringer, dersom Russland gjennomfører slike planer i Ukraina, melder nyhetsbyrået Reuters.

I telefonsamtalen skal Lavrov ha fortalt Blinken at vestens våpenbidrag drar ut konflikten, ifølge det russiske utenriksdepartementet:

– Den kontinuerlige pumpingen av amerikanske og NATO-våpen inn til de væpnede styrkene i Ukraina ... bare forlenger smerten til regimet i Kyiv, forlenger konflikten og multipliserer ofrene.