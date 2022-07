KONTROVERSIELL: Ungarns statsminister Viktor Orban møter motstand etter en tale han holdt i helgen. Her er han avbildet i april 2022.

Orban-rådgiver trekker seg etter «nazi-tale»: − Utsagn som er Goebbels verdig

Rådgiver Zsuzsa Hegedus har vært del av Orbans innerste sirkel siden 2002. Da statsministeren advarte mot å «blande raser» under en tale, fikk Hegedus derimot nok.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Ungarns statsminister Viktor Orban er i hardt vær etter en tale han holdt i Romania lørdag.

Nå har en av hans nærmeste og mest betrodde rådgivere trukket seg som følge av talen. Oppsigelser i Orbans indre krets skjer ekstremt sjeldent.

– Jeg vet ikke hvordan du ikke la merke til at talen du holdt består av rene nazi-utsagn som er Joseph Goebbels verdig, skriver rådgiver Zsuzsa Hegedus i oppsigelsesbrevet sitt.

Goebbels var propagandaminister under Adolf Hitlers regjering i Nazi-Tyskland.

Ungarns største jødiske gruppe fordømmer Orbans raseuttalelser. Den internasjonale Auschwitz-komiteen for Holocaust-overlevende kaller talen for «dum og farlig».

HARDE UTSAGN: Viktor Orban holdt tale i Romania lørdag 23. juli. Nå har hans rådgiver over 20 år trukket seg.

Europeere bør stå fritt til å blande seg med hverandre, men en verden av «blandingsraser» er ikke akseptabelt, sa Orban under talen:

– Vi er villige til å blandes med hverandre, men vi ønsker ikke å bli et folk av blandede raser.

Han sa også at land hvor dette ble ansett som akseptabelt, «ikke lengre er nasjoner».

– De er ingenting mer enn et sammensurium av mennesker, sa Orban ifølge Politico.

I oppsigelsesbrevet forklarer Hegedus at hun lenge har forsvart statsministeren mot beskyldninger om antisemittisme, men at denne talen er uforsvarlig.

– Jeg er lei meg for at slike skammelige holdninger tvinger meg til å rive i stykker forholdet vårt, skriver hun.

Hegedus har tidligere beskrevet sitt forhold til Orban som «vennlig», men i oppsigelsesbrevet kommer det frem at hun har blitt stadig mer ukomfortabel med statsministerens «illiberale» utvikling de siste årene.

Det skriver BBC.

De siste årene har Orbans harde utsagn og retorikk om migrasjon vekket oppsikt, men helgens uttalelser om «blanding av raser» oppfattes som ekstreme selv etter hans standarder, skriver The Guardian.

Orban mener derimot at sitatene hans er tatt ut av kontekst. En talsmann for statsministeren hevder at mediene «hyperventilerer» etter uttalelsene.

NÆRE KOLLEGER: Zsuzsa Hegedus (i midten) har jobbet med Viktor Orban siden 2002. Her står de side om side ved en tidligere anledning.

Kritikk mot Orbans høyreradikale holdninger er ikke uvanlig, men Orban anser seg som en motstander av «politisk korrekthet» og «europeiske liberale eliter», skriver The Guardian.

Statsministerens kontor har offentliggjort et svar til Hegedus. Orban godtar oppsigelsen hennes, men nekter for å være en rasist.

– Du kan ikke seriøst anklage meg for rasisme etter 20 år med å jobbe sammen, skriver Orban i uttalelsen.

– Du vet bedre enn noen at i Ungarn følger min regjering en nulltoleranse politikk når det gjelder både antisemittisme og rasisme.