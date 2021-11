INGENMANNSLAND: Migrantene står bom fast mellom soldater fra Polen og soldater fra Hviterussland.

Lukasjenko truer med Russland

Hviterusslands president Aleksandr Lukasjenko truer med at Russland kan bli involvert i migrantkrangelen med Polen – og påpeker at russerne har atomvåpen.

Publisert: Nå nettopp

Det politiske spillet ved grensen mellom Hviterussland og Polen ser bare ut til å øke i intensitet. Hviterusslands president Aleksandr Lukasjenko uttaler seg svært aggressivt i media etter at det internasjonale samfunnet fordømmer oppførselen hans og diskuterer nye sanksjoner.

Polen har nå rundt 15.000 soldater utstasjonert ved grensen mot Hviterussland, ifølge Polens forsvarsminister Mariusz Blaszczak, som skriver dette på Twitter onsdag morgen.

– Det polske militæret, grensevaktene og politiet gjør et enormt arbeid hver dag for å beskytte hjemlandet fra angrep fra Lukasjenko-regimet, skriver Blaszczak.

SVARER: Mens Vesten fordømmer Aleksandr Lukasjenko for å bruke migranter som politiske brikker, svarer Hviterusslands president med å si at det er EU som bedriver «hybridkrig».

«Den største atommakten»

EU, Nato og USA anklager Hviterusslands president Aleksandr Lukasjenko for å hente migranter ved å lokke med «pakketurer» til EU-land, kun for å sende dem mot Polens grense, som hevn for sanksjoner imot ham.

VG besøkte nylig grenseområdet og snakket med tre migranter i et skogholt utenfor Narewka.

I et intervju som ifølge Bild ble sendt på statskanalen i Hviterussland, anklager Lukasjenko EU for å bedrive en «hybridkrig» og kalte de europeiske lederne for bastarder og villmenn.

I et intervju med det russiske magasinet Oborona skal Lukasjenko ha truet med Russland.

– Hvis, Gud forby, vi gjør den minste feil her, vil Russland umiddelbart bli involvert – den største atommakten i verden, sier Hviterusslands president Aleksandr Lukasjenko.

– Grusomt

Flyktninghjelpens generalsekretær Jan Egeland er rystet av det han har sett fra grensen.

– Det er absolutt grusomt. Mennesker blir brukt i et kynisk maktspill, der folkevandringer brukes i konflikter mellom ulike land. Det er avskyelig, sier Egeland til VG.

Det skal være flere tusen migranter ved grensen mellom Kuznica i Polen og Bruzgi i Hviterussland. Soldater på polsk side hindrer migrantene i å krysse grensen, mens soldater på hviterussisk side hindrer dem i å bevege seg tilbake innover i Hviterussland.

Onsdag morgen melder Polens grensevakt at det tirsdag var 599 forsøk på å krysse grensen ulovlig.

I et intervju med Radio Jedynka sier forsvarsminister Blaszczak at det «ikke var en rolig natt», men at alle som forsøkte å krysse grensen, ble stanset.

Anklager hverandre for vold

Onsdag anklager begge parter den andre siden for å bruke vold mot migrantene. Hviterusslands grensetjeneste hevder ifølge NTB at fire kurdere har blitt slått av polske soldater etter at de forsøkte å krysse grensen.

Polens forsvarsdepartement har postet en video på Twitter som skal vise hviterussiske soldater ty til vold mot migranter.

Ingen av partene slipper til journalister eller uavhengige observatører, hvilket gjør det vanskelig å verifisere informasjonen som kommer fra landenes offisielle hold.

Hviterussland mener at Polen bryter deres forsvarsavtale ved å plassere så mange soldater på grensen.