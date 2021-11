INNRØMMER VERDENSROMTABBE: Russlands utenriksminister Sergej Lavrov. Her fotografert 26. oktober i år da han besøkte Norges statsminister Jonas Gahr Støre i statsministerboligen.

Russland erkjenner å ha ødelagt satelitt: Romstasjonmannskapet gikk i livbåten

Det russiske forsvarsdepartementet innrømmer å ha gjennomført en våpentest der de ødela en gammel satellitt. – Uforsvarlig, sier NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg.

Av Silje Kathrine Sviggum og NTB

Tusenvis av vrakdeler spredte seg i jordbane etter en russisk test av et rakettvåpen mot en satellitt. Mannskapet på ISS gjorde seg klar til å evakuere.

USA retter nå skarp kritikk mot Russland etter testen, som amerikanske myndigheter omtaler som farlig og uansvarlig.

Eksplosjoner i nærheten av jorden skaper store mengder såkalt romsøppel, vrakgods og smådeler som beveger seg med hastigheter på rundt 27.000 kilometer i timen.

Eksplosjonen mandag skapte ifølge amerikanske myndigheter mer enn 1.500 vrakdeler som er store nok til at de kan spores, samt utallige mindre biter. Hver og en av dem utgjør en fare for romfartøy og satellitter.

BESKYTTELSE MOT VRAKGODS: Bildet fra april 2021 viser SpaceX Crew Dragon-kapselen nærme seg den internationale romstasjonen for parkering. Vrakgods en trussel for astronautene, noe som tvang dem til å søke ly i kapslene, ifølge U.S. Space Command.

– Ødela spionsatellitt

Det russiske forsvarsdepartementet innrømmet tirsdag å ha ødelagt en gammel satellitt.

– Det russiske forsvarsdepartementet har gjennomført en vellykket test, og resultatet er at det russiske romfartøyet Tselina-D, som har vært i bane siden 1982, er ødelagt, lyder det i en offentlig uttalelse.

Meldingen fra departementet i Moskva kom kort tid etter en uttalelse fra landets utenriksminister Sergej Lavrov, som ble tolket som om han avviste at testen hadde funnet sted.

I et møte med pressen tirsdag uttrykket NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg bekymring for Russlands aktivitet i verdensrommet den siste tiden.

– Vi har blitt informert av USA om russisk antisatelit-tester som ødela en satellitt som del av en test. Dette har skapt vrakgods, noe som nå er en risiko for den internasjonale romstasjonen og den kinesiske romstasjonen, sa Stoltenberg.

Han understreket viktigheten av at Europa og Nord-Amerika står tett sammen i et strategisk samarbeid, og at NATO-landene alle bidrar økonomisk.

BEKYMRET: NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg. Her fotografert under en intervju med VG tidligere i år.

Temaet om satellitt-nedskytingen kom opp da han uttalte seg til mediene før et møte med EUs utenriksministre.

– Dette var uforsvarlig gjort av Russland som del av en øvelse. NATO vil ikke ha våpen i verdensrommet, men satellittene våre er ekstremt viktige. Når Russland tester nye romvåpen, ødelegger for andre land og legger igjen skrot i rommet betyr det en risiko for sivil aktivitet i verdensrommet. Det kan ødelegge infrastrukturer som er viktige for jorden, som varslingssystemer, uttalte Stoltenberg.

Han understreket hvor viktig romvirksomheten er for både sivil og militær infrastruktur, som kommunikasjon, navigasjon og tidlig varsling.

Lavrov: – Hyklersk

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov avviser at den russiske testen utgjorde noen trussel for satellitter og romfartøy.

– Å erklære at Den russiske føderasjonen skaper fare for fredelig bruk av verdensrommet er mildest talt hyklersk, sa Lavrov under en pressekonferanse i Moskva, og føyde til at det «ikke er noen sannhet» bak meldingene.

Den amerikanske romfartsorganisasjonen Nasas leder Bill Nelson sa mandag at Russland hadde testet et anti-satellittvåpen på en av sine gamle satellitter, og at mannskapet på Den internasjonale romstasjonen hadde forberedt evakuering på grunn av vrakgodset etter eksplosjonen.

Satellitten ser ut til å være en gammel spionsatellitt fra Sovjet-tiden. BBC omtaler den som Kosmos-1408, som veide over et tonn og sluttet å virke for mange år siden.

Selskapet LeoLabs som sporer romsøppel og vrakgods i verdensrommet, opplyser til BBC at deres radaranlegg på New Zealand hadde registrert en mengde vrakgods der en satellitt fra Sovjet-tiden tidligere hadde vært.

I livbåten

Det som etter alt å dømme var vrakgods fra satellitten førte til at alarmen gikk på Den internasjonale romstasjonen (ISS), som for tiden har syv personer om bord. To av dem er russiske kosmonauter.

En av dem, Piotr Dubrov, sier til det russiske nyhetsbyrået Tass at mannskapet to ganger mandag måtte forlate romstasjonen og sette seg i Crew Dragon-fartøyet som fungerer som stasjonens livbåt. I tilfelle sammenstøt kunne de da raskt ha vendt tilbake til jorden.

NASA-sjefen: – Uforståelig

NASA-sjef Bill Nelson opplyser at ISS-mannskapet ble vekket og fikk instruksjoner om å stenge lukene til enkelte moduler om bord.

Han reagerer sterkt på våpentesten:

– Jeg er opprørt av denne uansvarlige og destabiliserende handlingen. Med sin lange og rike romfartshistorie, er det uforståelig at Russland ikke bare setter amerikanske og internasjonale astronauter på ISS i fare, men også egne kosmonauter, sier Nelson.

REAGERER KRAFTIG: NASA-sjef Bill Nelson kritiserer Russlands våpentest som førte til nedskyting av en satelitt i verdensrommet.

Mannskapet måtte i all hast ta på seg romdraktene og gjøre seg klar til å evakuere. NASA opplyser at de sporer skyen av vrakgods.

Romsøppel er fra før et stort problem i området der tusenvis av satellitter opererer.

Ifølge astrofysikeren Jonathan McDowell ved Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics kan sprengningen av den russiske satellitten ha økt mengden vrakgods i jordbane med opptil 10 prosent.

– Det er ikke noen stor økning, men det er bekymringsfullt. Vi har et problem med romsøppel. Så la oss ikke skape mer med vilje, sier McDowell til The Guardian.

Ifølge ham er det 4.000 aktive satellitter og så mye som 19.000 vrakdeler i såkalt lav jordbane. Regionen omfatter området fra 200 til 2000 kilometer over jordens overflate.

– Prioriterer sikkerhet

Pentagons talsmann John Kirby Pentagon reagerer over at Russland ikke advarte USA på forhånd om testen.

Russiske Roskosmos spiller på sin side ned hendelsen.

– Banen til objektet som tvang mannskapet til å sette seg i romfartøyet i tråd med standard prosedyre, har senere beveget seg vekk fra banen til ISS. Stasjonen er i den grønne sonen, tvitrer organisasjonen. I en melding tirsdag understreket de at sikkerheten settes i høysetet.

– Vår hovedprioritet har vært og fortsetter å være mannskapets ubetingede sikkerhet, skriver Roskosmos, som sier at de følger situasjonen.