FORSKERTEORI: I en ny forskningsartikkel gis det støtte til at opprinnelsen til coronaviruset kan spores tilbake til markedet i Wuhan.

Forsker: Første coronatilfelle oppsto senere enn først opplyst

Det første tilfellet av coronavirus i Wuhan oppsto flere dager senere enn først antatt, og det var en kvinne, ikke en mann, som var smittet, ifølge en forsker.

Av NTB-AFP

Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) ble det første coronatilfellet påvist hos en mann som aldri hadde vært på markedet i Wuhan der det ble solgt blant annet ville dyr.

Men virolog Michael Worobey skrev torsdag i tidsskriftet Science at det første kjente tilfellet viser seg å ha vært en kvinne som arbeidet på markedet, og at tilfellet ble påvist flere dager senere enn antatt.

Disse opplysningene, samt analyser av andre tidlige coronatilfeller i den kinesiske byen, trekker i retning av at virusets opprinnelse var hos et dyr, mener Worobey.

Endret mening

Ettersom det ikke finnes bevis for hvor viruset oppsto, har debatten rast blant eksperter siden starten av pandemien for nesten to år siden.

Worobey er en av de 15 ekspertene som i midten av mai publiserte en kronikk i Science hvor de krevde en ny vurdering av teorien om at viruset lekket fra et laboratorium i Wuhan.

I denne siste artikkelen argumenterte han for at forskning på utgangspunktet for utbruddet gir sterk støtte til at pandemien har opprinnelse i levende dyr på markedet.

En av grunnene til at teorien knyttet til markedet ble kritisert, var at helsemyndighetene varslet om tilfeller av en mistenkelig sykdom allerede 30. desember 2019. Det førte til at oppmerksomheten ble trukket dit, og det førte i sin tur til en skjevhet i antall identifiserte tilfeller.

Fant tidlige smittetilfeller knyttet til markedet

For å ta hensyn til dette argumentet, analyserte Worobey smittetilfeller som ble innrapportert av to sykehus før varselet ble reist.

Disse sakene var også i stor grad knyttet til markedet. De som ikke var direkte knyttet dit, var likevel geografisk konsentrert rundt det.

– I denne byen med elleve millioner mennesker er halvparten av de tidlige tilfellene knyttet til et sted som er på størrelse med en fotballbane, sa Worobey til New York Times.

– Det blir veldig vanskelig å forklare mønsteret hvis utbruddet ikke startet på markedet, sa han.

Nye opplysninger om «pasient null»

En annen kritikk av teorien var basert på det faktum at det første coronavirustilfellet som ble identifisert, ikke var relatert til markedet.

Men mens WHO-rapporten som viste til at mannen identifisert som pasient null, hadde vært syk fra 8. desember, var han faktisk ikke syk før 16. desember, ifølge Worobey.

Funnet er basert på et videointervju han fant, samt fra en sak beskrevet i en vitenskapelig artikkel og fra en sykehusjournal som samsvarte med den 41 år gamle mannen.